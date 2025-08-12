Introdução aos fluxos no Orchestrate: liberando uma IA agêntica confiável e escalável

Inteligência artificial Cálculo e servidores Automação de TI

12 de agosto de 2025

Autores

Valentina Rudas Montoya

Product Marketing Manager, watsonx Orchestrate

Dennis Parrott

Sr. Product Manager, watsonx Orchestrate

IBM

Estamos empolgados em anunciar uma nova funcionalidade poderosa no watsonx Orchestrate: fluxos — uma maneira estruturada e confiável de orientar agentes de IA por processos complexos multietapas com precisão e controle.

Conforme as empresas adotam a IA agêntica para automatizar tarefas mais sofisticadas, a necessidade de previsibilidade, precisão e repetibilidade se torna crítica. É exatamente isso que os fluxos foram projetados para entregar.

Por que os fluxos são importantes 

Os agentes de IA são projetados para interpretar as metas do usuário e decidir autonomamente quais ferramentas usar e como usá-las. Essa autonomia é poderosa, permitindo que os agentes se adaptem com base no contexto, nos dados e até mesmo no raciocínio probabilístico. Mas quando os riscos são altos, como transformar dados confidenciais, processamento de dados ou coordenar sistemas, não podemos deixar os resultados ao acaso. É por isso que o watsonx Orchestrate usa fluxos para orientar o comportamento dos agentes, garantindo que as ações sejam inteligentes e confiáveis.

Os fluxos trazem determinismo à execução agêntica. Eles definem exatamente quais ferramentas usar, em que ordem e sob quais condições. Quando um agente chama um fluxo, ele não está improvisando, está seguindo um caminho intencionalmente projetado, bem definido e reutilizável. Isso significa menos surpresas, mais consistência e maior confiança em todos os resultados.

Quando um agente invoca um fluxo:

  • cadeia de ferramentas é predefinida.
  • lógica de execução é fixada (por exemplo, condicionais, tentar novamente, desvios).
  • tratamento de dados é explícito, incluindo a forma como as entradas são mapeadas, transformadas e passadas entre as etapas.

Isso torna os fluxos ideais para:

  • Requisitos de alta precisão (por exemplo, operações financeiras, fluxos de trabalho de conformidade).
  • Transformações de dados complexas (por exemplo, conversão de formatos, validação de esquemas).
  • Coordenação multiagentes ou multiusuários (por exemplo, aprovações, escalonamentos).

Projetados para colaboração e controle

Muitos processos de negócios exigem mais de uma pessoa. Os fluxos facilitam a construção de experiência multiusuários em uma interface de agente único — parando para aprovações, notificando stakeholders ou encaminhando tarefas para a pessoa certa no momento certo.

Embora os agentes possam ser orientados com linguagem natural, os fluxos oferecem uma alternativa mais confiável quando a precisão é essencial. Eles combinam as ferramentas em uma única unidade estruturada que garante que o processo seja sempre executado corretamente. Hoje, o watsonx Orchestrate capacita os indivíduos a automatizar tarefas sem esforço. No final deste ano, daremos um passo adiante, introduzindo a colaboração entre vários usuários para liberar novos níveis de produtividade de equipe e automação compartilhada.

Impacto do mundo real em todos os setores

Os fluxos são especialmente valiosos em setores onde precisão e conformidade são inegociáveis.

Nos serviços financeiros, por exemplo, os fluxos podem automatizar o processo de ponta a ponta de integração de um novo cliente (verificando a identidade, coletando documentação, realizando avaliações de risco e acionando verificações de conformidade), tudo isso garantindo que cada etapa siga as diretrizes regulatórias.

Na área da saúde, os fluxos podem apoiar a ingestão de pacientes extraindo dados de formulários, validando detalhes do seguro e encaminhando informações para os sistemas ou funcionários apropriados, reduzindo erros manuais e melhorando o tempo de resposta.

No varejo e no comércio eletrônico, os fluxos podem otimizar as atualizações de inventário, sincronizar dados de produtos entre plataformas e disparar alertas quando os níveis de estoque ficam abaixo dos limites, garantindo eficiência operacional e melhores experiências dos clientes.

Esses são apenas alguns exemplos de como os fluxos ajudam as organizações a migrar da automação reativa para a orquestração proativa.

Agentes e fluxos: melhores juntos

Esse lançamento marca um grande passo à frente na forma como agentes e fluxos trabalham juntos no watsonx Orchestrate, combinando a flexibilidade dos agentes com a confiabilidade dos fluxos para proporcionar automação inteligente e escalável.

O que está por vir

Para saber mais sobre fluxos agênticos no watsonx Orchestrate, acesse a página da web do watsonx Orchestrate ou inicie sua avaliação sem custo de 30 dias.

Saiba mais Acesse o watsonx Orchestrate Avaliação de 30 dias sem custo