Introdução aos fluxos no Orchestrate: liberando uma IA agêntica confiável e escalável

Os agentes de IA são projetados para interpretar as metas do usuário e decidir autonomamente quais ferramentas usar e como usá-las. Essa autonomia é poderosa, permitindo que os agentes se adaptem com base no contexto, nos dados e até mesmo no raciocínio probabilístico. Mas quando os riscos são altos, como transformar dados confidenciais, processamento de dados ou coordenar sistemas, não podemos deixar os resultados ao acaso. É por isso que o watsonx Orchestrate usa fluxos para orientar o comportamento dos agentes, garantindo que as ações sejam inteligentes e confiáveis.

Os fluxos trazem determinismo à execução agêntica. Eles definem exatamente quais ferramentas usar, em que ordem e sob quais condições. Quando um agente chama um fluxo, ele não está improvisando, está seguindo um caminho intencionalmente projetado, bem definido e reutilizável. Isso significa menos surpresas, mais consistência e maior confiança em todos os resultados.

Quando um agente invoca um fluxo:

A cadeia de ferramentas é predefinida .

. A lógica de execução é fixada (por exemplo, condicionais, tentar novamente, desvios).

(por exemplo, condicionais, tentar novamente, desvios). O tratamento de dados é explícito, incluindo a forma como as entradas são mapeadas, transformadas e passadas entre as etapas.

Isso torna os fluxos ideais para: