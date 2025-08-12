Introdução aos fluxos no Orchestrate: liberando uma IA agêntica confiável e escalável

12 de agosto de 2025
Estamos empolgados em anunciar uma nova funcionalidade poderosa no watsonx Orchestrate: fluxos — uma maneira estruturada e confiável de orientar agentes de IA por processos complexos multietapas com precisão e controle.
Conforme as empresas adotam a IA agêntica para automatizar tarefas mais sofisticadas, a necessidade de previsibilidade, precisão e repetibilidade se torna crítica. É exatamente isso que os fluxos foram projetados para entregar.
Os agentes de IA são projetados para interpretar as metas do usuário e decidir autonomamente quais ferramentas usar e como usá-las. Essa autonomia é poderosa, permitindo que os agentes se adaptem com base no contexto, nos dados e até mesmo no raciocínio probabilístico. Mas quando os riscos são altos, como transformar dados confidenciais, processamento de dados ou coordenar sistemas, não podemos deixar os resultados ao acaso. É por isso que o watsonx Orchestrate usa fluxos para orientar o comportamento dos agentes, garantindo que as ações sejam inteligentes e confiáveis.
Os fluxos trazem determinismo à execução agêntica. Eles definem exatamente quais ferramentas usar, em que ordem e sob quais condições. Quando um agente chama um fluxo, ele não está improvisando, está seguindo um caminho intencionalmente projetado, bem definido e reutilizável. Isso significa menos surpresas, mais consistência e maior confiança em todos os resultados.
Quando um agente invoca um fluxo:
Isso torna os fluxos ideais para:
Muitos processos de negócios exigem mais de uma pessoa. Os fluxos facilitam a construção de experiência multiusuários em uma interface de agente único — parando para aprovações, notificando stakeholders ou encaminhando tarefas para a pessoa certa no momento certo.
Embora os agentes possam ser orientados com linguagem natural, os fluxos oferecem uma alternativa mais confiável quando a precisão é essencial. Eles combinam as ferramentas em uma única unidade estruturada que garante que o processo seja sempre executado corretamente. Hoje, o watsonx Orchestrate capacita os indivíduos a automatizar tarefas sem esforço. No final deste ano, daremos um passo adiante, introduzindo a colaboração entre vários usuários para liberar novos níveis de produtividade de equipe e automação compartilhada.
Os fluxos são especialmente valiosos em setores onde precisão e conformidade são inegociáveis.
Nos serviços financeiros, por exemplo, os fluxos podem automatizar o processo de ponta a ponta de integração de um novo cliente (verificando a identidade, coletando documentação, realizando avaliações de risco e acionando verificações de conformidade), tudo isso garantindo que cada etapa siga as diretrizes regulatórias.
Na área da saúde, os fluxos podem apoiar a ingestão de pacientes extraindo dados de formulários, validando detalhes do seguro e encaminhando informações para os sistemas ou funcionários apropriados, reduzindo erros manuais e melhorando o tempo de resposta.
No varejo e no comércio eletrônico, os fluxos podem otimizar as atualizações de inventário, sincronizar dados de produtos entre plataformas e disparar alertas quando os níveis de estoque ficam abaixo dos limites, garantindo eficiência operacional e melhores experiências dos clientes.
Esses são apenas alguns exemplos de como os fluxos ajudam as organizações a migrar da automação reativa para a orquestração proativa.
Esse lançamento marca um grande passo à frente na forma como agentes e fluxos trabalham juntos no watsonx Orchestrate, combinando a flexibilidade dos agentes com a confiabilidade dos fluxos para proporcionar automação inteligente e escalável.
Para saber mais sobre fluxos agênticos no watsonx Orchestrate, acesse a página da web do watsonx Orchestrate ou inicie sua avaliação sem custo de 30 dias.