A IBM Expert Labs está lançando ofertas de serviços de IA para o Maximo Application Suite

As equipes de manutenção frequentemente precisam lidar com processos fragmentados que exigem etapas manuais para verificar o trabalho, atribuir recursos e registrar informações sobre falhas. As ineficiências aumentam o tempo de resposta dos supervisores e engenheiros e restringem a capacidade de priorizar as atividades de manutenção.

Essas ofertas de serviços são projetadas para implementar rapidamente a IA para os recursos do Maximo onde ela é mais importante, a fim de melhorar a confiabilidade dos ativos e os relatórios, reduzir o esforço desperdiçado por meio da automação e simplificar os processos. Esses recursos reduzem custos, economizam tempo e garantem que as equipes de manutenção possam se concentrar em tarefas de maior valor.A utilização do Workshop de Descoberta do Maximo AI ajudará as organizações a esclarecer as necessidades de negócios, avaliar os recursos atuais e definir uma visão para as operações de manutenção. O workshop identifica desafios operacionais e identifica casos de uso de IA que podem lidar com eles.

O resultado é uma arquitetura-alvo e um roteiro que mostram como a IA pode melhorar as decisões, fortalecer a confiabilidade e gerar ganhos mensuráveis.