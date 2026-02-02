Inteligência artificial Automação de TI

A IBM Expert Labs está lançando ofertas de serviços de IA para o Maximo Application Suite

A IBM Expert Labs tem o prazer de anunciar uma série de ofertas de serviços de IA para o Maximo Application Suite da IBM que fornecerão uma abordagem unificada para apoiar as organizações que estão iniciando sua jornada de IA dentro do pacote.

Publicado 02/02/2026
Ilustração digital de fluxo de trabalho do Maximo com notebook na frente e no centro com linhas para outros ícones
By Simon Melia , Jaydev Hari

O IBM Expert Labs ajudará as equipes a focar em resultados de negócio claros, identificando os desafios prioritários de manutenção e preparando o Maximo Application Suite para resolvê-los.

A jornada e as ofertas de serviço do Maximo AI do Expert Labs

Nossa abordagem estruturada, desde a descoberta até a implementação, garante um rápido time to value e uma transformação escalável:

A jornada do Maximo AI do Expert Labs
O Expert Labs disponibiliza ofertas de serviços essenciais projetadas como pontos de entrada de valor rápido, adaptadas à sua fase na jornada do Maximo AI. Essas ofertas ajudam a definir um roteiro estratégico, configurar o Maximo AI e implementar casos de uso predefinidos.

  • Workshop de descoberta do Maximo AI: uma iniciativa colaborativa para avaliar suas necessidades comerciais e técnicas e definir uma arquitetura estratégica e um roteiro para acelerar os resultados com o Maximo AI.
  • Configure e habilite o Maximo AI: configure o Maximo AI impulsionado por meio do assistente do Maximo IA para implementar novos casos de uso, impulsionar a produtividade e o crescimento.
  • Configure e crie casos de uso: implemente os casos de uso definidos durante o workshop ou implemente rapidamente nossos casos de uso predefinidos – aproveitando os recursos prontos para uso do Maximo AI – para fornecer soluções rapidamente e permitir que os stakeholders os escalem em toda a organização.

Lidar com os desafios de manutenção em operações que fazem uso intensivo de ativos

As equipes de manutenção frequentemente precisam lidar com processos fragmentados que exigem etapas manuais para verificar o trabalho, atribuir recursos e registrar informações sobre falhas. As ineficiências aumentam o tempo de resposta dos supervisores e engenheiros e restringem a capacidade de priorizar as atividades de manutenção.

Essas ofertas de serviços são projetadas para implementar rapidamente a IA para os recursos do Maximo onde ela é mais importante, a fim de melhorar a confiabilidade dos ativos e os relatórios, reduzir o esforço desperdiçado por meio da automação e simplificar os processos. Esses recursos reduzem custos, economizam tempo e garantem que as equipes de manutenção possam se concentrar em tarefas de maior valor.A utilização do Workshop de Descoberta do Maximo AI ajudará as organizações a esclarecer as necessidades de negócios, avaliar os recursos atuais e definir uma visão para as operações de manutenção. O workshop identifica desafios operacionais e identifica casos de uso de IA que podem lidar com eles.

O resultado é uma arquitetura-alvo e um roteiro que mostram como a IA pode melhorar as decisões, fortalecer a confiabilidade e gerar ganhos mensuráveis.

3 casos de uso da nova funcionalidade de IA

Depois que o Maximo AI Service é configurado, as organizações podem implementar recursos de IA direcionados que oferecem suporte a funções de manutenção específicas. Alguns dos casos de uso prontos para implementação da IBM ajudam as equipes a implementar soluções rapidamente e obter valor.

Casos de uso prontos para implementação da Expert Labs:

  • Implemente a avaliação de ordens de serviço aprimorada por IA com o Maximo Assistant: melhora a qualidade das ordens de serviço de revisão, simplificando a recuperação de informações, validando detalhes das ordens de serviço e orientando as ações de acompanhamento necessárias.
  • Implemente a detecção e resolução de ordens de serviço duplicadas com o Maximo AI Service: reduza o desperdício de esforços e a alocação de recursos ao identificar e resolver várias ordens de serviço criadas para o mesmo problema de ativo.
  • Implemente códigos de falha ausentes recomendados com o Maximo AI Service: melhora a confiabilidade no longo prazo ao analisar ordens de serviço concluídas e recomendar códigos de falha precisos que fortalecem a geração de relatórios e o planejamento de manutenção futura.

Comece hoje mesmo

Comece a usar o Workshop de Descoberta do Maximo Application Suite AI da IBM para explorar como a IA e o IBM Maximo podem aprimorar sua abordagem de gerenciamento de ativos em manutenção, confiabilidade, operações e sustentabilidade.

Inscreva-se no workshop

Simon Melia

Business Unit Executive, WW Expert Labs, ALM, B2Bi & ELM

Jaydev Hari

Product Manager