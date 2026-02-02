A IBM Expert Labs está lançando ofertas de serviços de IA para o Maximo Application Suite

A IBM Expert Labs tem o prazer de anunciar uma série de ofertas de serviços de IA para o Maximo Application Suite da IBM que fornecerão uma abordagem unificada para apoiar as organizações que estão iniciando sua jornada de IA dentro do pacote.
O IBM Expert Labs ajudará as equipes a focar em resultados de negócio claros, identificando os desafios prioritários de manutenção e preparando o Maximo Application Suite para resolvê-los.
Nossa abordagem estruturada, desde a descoberta até a implementação, garante um rápido time to value e uma transformação escalável:
As equipes de manutenção frequentemente precisam lidar com processos fragmentados que exigem etapas manuais para verificar o trabalho, atribuir recursos e registrar informações sobre falhas. As ineficiências aumentam o tempo de resposta dos supervisores e engenheiros e restringem a capacidade de priorizar as atividades de manutenção.
Essas ofertas de serviços são projetadas para implementar rapidamente a IA para os recursos do Maximo onde ela é mais importante, a fim de melhorar a confiabilidade dos ativos e os relatórios, reduzir o esforço desperdiçado por meio da automação e simplificar os processos. Esses recursos reduzem custos, economizam tempo e garantem que as equipes de manutenção possam se concentrar em tarefas de maior valor.A utilização do Workshop de Descoberta do Maximo AI ajudará as organizações a esclarecer as necessidades de negócios, avaliar os recursos atuais e definir uma visão para as operações de manutenção. O workshop identifica desafios operacionais e identifica casos de uso de IA que podem lidar com eles.
O resultado é uma arquitetura-alvo e um roteiro que mostram como a IA pode melhorar as decisões, fortalecer a confiabilidade e gerar ganhos mensuráveis.
Depois que o Maximo AI Service é configurado, as organizações podem implementar recursos de IA direcionados que oferecem suporte a funções de manutenção específicas. Alguns dos casos de uso prontos para implementação da IBM ajudam as equipes a implementar soluções rapidamente e obter valor.
Casos de uso prontos para implementação da Expert Labs:
Comece a usar o Workshop de Descoberta do Maximo Application Suite AI da IBM para explorar como a IA e o IBM Maximo podem aprimorar sua abordagem de gerenciamento de ativos em manutenção, confiabilidade, operações e sustentabilidade.