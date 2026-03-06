Apresentando IA agêntica para order management com o IBM Sterling OMS

A futura introdução de recursos de IA agêntica no IBM Sterling Order Management System (OMS) trará IA agêntica de ponta para a plataforma IBM Sterling OMS, incorporando inteligência sem dificuldades em todo o ciclo de vida dos pedidos, ao mesmo tempo que aproveita a base robusta do sistema existente.

Com o novo complemento IBM Sterling OMS Agentic Toolkit Add-On, os usuários podem melhorar a precisão do atendimento de pedidos, simplificar as operações e aprimorar a experiência do cliente em ambientes omnicanal complexos. O toolkit inclui agentes para informações de pedidos, imposição de cupons, cancelamentos de pedidos, segmentação de inventário e avaliação de risco de contratos, cada um entregando inteligência direcionada para reduzir erros, otimizar decisões e proteger a receita.

Observação: a disponibilidade geral dos novos recursos de IA agêntica no IBM Sterling Order Management System (OMS) está planejada para ser lançada em 6 de março de 2026, trazendo decisão e automação avançadas orientadas por IA diretamente para a plataforma OMS.