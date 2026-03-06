Apresentando IA agêntica para order management com o IBM Sterling OMS

Ao integrar IA avançada aos sistemas de order management (OMS) existentes, as empresas podem aprimorar a tomada de decisão, otimizar fluxos de trabalho e melhorar a produtividade geral sem a necessidade de uma revisão completa do sistema.
A futura introdução de recursos de IA agêntica no IBM Sterling Order Management System (OMS) trará IA agêntica de ponta para a plataforma IBM Sterling OMS, incorporando inteligência sem dificuldades em todo o ciclo de vida dos pedidos, ao mesmo tempo que aproveita a base robusta do sistema existente.
Com o novo complemento IBM Sterling OMS Agentic Toolkit Add-On, os usuários podem melhorar a precisão do atendimento de pedidos, simplificar as operações e aprimorar a experiência do cliente em ambientes omnicanal complexos. O toolkit inclui agentes para informações de pedidos, imposição de cupons, cancelamentos de pedidos, segmentação de inventário e avaliação de risco de contratos, cada um entregando inteligência direcionada para reduzir erros, otimizar decisões e proteger a receita.
Observação: a disponibilidade geral dos novos recursos de IA agêntica no IBM Sterling Order Management System (OMS) está planejada para ser lançada em 6 de março de 2026, trazendo decisão e automação avançadas orientadas por IA diretamente para a plataforma OMS.
Um dos principais valores orientados por IA que o IBM Sterling OMS fornece é a capacidade de controle preditivo durante todo o ciclo de vida dos pedidos. Os recursos preditivos orientados por IA permitem que sua equipe preveja e lide com possíveis gargalos antes que eles ocorram, melhorando a velocidade e a precisão no atendimento de pedidos.
Seja prevendo possíveis atrasos na cadeia de suprimentos, identificando escassez de inventário ou prevendo picos de demanda dos clientes, os recursos de IA capacitam os usuários a tomar decisões informadas e baseadas em dados com mais rapidez e confiança. A análise preditiva de dados não apenas aumenta a eficiência operacional, mas também permite o atendimento ao cliente, ajudando as empresas a atender às expectativas dos clientes e, ao mesmo tempo, reduzir os riscos de erros dispendiosos.
A automação é outro pilar da integração da IA agêntica. Com essa versão, os usuários do IBM Sterling OMS terão a capacidade de automatizar tarefas rotineiras e repetitivas que tradicionalmente consumiam recursos humanos valiosos.
Ao automatizar esses processos, as empresas podem liberar os funcionários para se concentrarem em tarefas de maior valor, impulsionando a inovação e aprimorando a experiência do cliente. Isso leva a economias de tempo e reduções de custos, pois a IA assume tarefas demoradas, permitindo que sua equipe escale sem a necessidade de mais recursos.
Imagine um pedido que precisa ser encaminhado para um armazém específico com base nos níveis de inventário, proximidade e custos de envio. Com recursos habilitados para IA, esse processo de roteamento será automatizado, garantindo que o pedido seja tratado de forma rápida e eficiente, reduzindo o erro humano e otimizando os custos de envio.
Uma preocupação comum com a IA é a falta de transparência, especialmente nos processos críticos de tomada de decisão. Com a IA agêntica, o IBM Sterling OMS lida com esse desafio ao oferecer tomada de decisão explicável. Essa funcionalidade garante que todas as decisões tomadas pela IA possam ser rastreadas, explicadas e compreendidas pelos usuários.
Por exemplo, se um pedido for atrasado ou redirecionado, o sistema de IA fornecerá uma explicação de como e por que essa decisão foi tomada. Seja devido a restrições da cadeia de suprimentos, disponibilidade de inventário ou logística de envio, os usuários terão acesso a motivos claros e compreensíveis por trás de cada decisão. Essa transparência não apenas promove a confiança, mas também permite a otimização contínua do sistema de IA com base no feedback e nas mudanças nas condições de negócios.
Ao contrário de outros sistemas que exigem uma revisão completa, a IA agêntica se integra sem dificuldades à base existente do IBM Sterling OMS. Não há necessidade de substituir ou recriar seu sistema de order management; em vez disso, você o aprimora com recursos de IA que entregam valor imediato.
Por que agora? À medida que a transformação digital continua a remodelar os setores, a IA surgiu como uma das principais motivações da inovação em muitas funções de negócios, incluindo order management. As empresas que adotaram a IA já estão vendo os benefícios em áreas como otimização da cadeia de suprimentos, forecasting de demanda e atendimento de pedidos.
A IA agêntica para o IBM Sterling OMS foi projetada para atender às necessidades em constante evolução das empresas que desejam se manter à frente da concorrência. Não se trata apenas de tornar as operações mais rápidas ou mais eficientes, mas de capacitar as organizações a tomarem decisões melhores e mais inteligentes que possam impulsionar o sucesso no longo prazo. E, como a solução se integra diretamente à infraestrutura existente do IBM Sterling OMS, ela permite que as empresas aproveitem esses benefícios sem a interrupção de uma substituição em todo o sistema.
Se você tiver interesse em saber mais sobre como a IA agêntica pode aprimorar sua plataforma IBM Sterling OMS, melhorar seus processos de order management e impulsionar seu desempenho geral, entre em contato conosco hoje mesmo.
Estamos aqui para ajudar a liberar todo o potencial da IA em sua empresa e orientar no processo de integração da IA agêntica sem dificuldades ao seu ambiente OMS existente.