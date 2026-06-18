A IBM apresenta o Agent Assist no watsonx Orchestrate para transformar o desempenho da central de atendimento.

O Agent Assist integra um conjunto crescente de recursos de agentes no watsonx Orchestrate, que permite às empresas automatizar o fluxo de trabalho de ponta a ponta, mantendo o controle humano sobre cada decisão importante.
A IBM anunciou a disponibilidade geral do Agent Assist no IBM watsonx Orchestrate, um novo recurso que oferece orientação de IA em tempo real para agentes de atendimento ao cliente durante interações ao vivo com clientes. A funcionalidade foi projetada para reduzir o tempo de atendimento de chamadas, aumentar as taxas de resolução no primeiro contato e ajudar as centrais de atendimento a disseminar a experiência por toda sua força de trabalho de agentes.
O agent assist é integrado ao watsonx Orchestrate sem compras adicionais. Ela funciona perfeitamente com a Genesys Cloud, uma das principais plataformas de atendimento ao cliente do mundo, apresentando detecção de intenção, gatilhos de processos automatizados e recomendações de próxima melhor ação dentro do espaço de trabalho dos agentes que as equipes já utilizam. O recurso funciona em canais de voz e chat.
O anúncio reflete a estratégia mais ampla da IBM de implementar a IA não como um substituto para os trabalhadores humanos, mas como um multiplicador de forças que lida com o trabalho rotineiro do atendimento ao cliente, para que os agentes possam se concentrar no julgamento, na empatia e na resolução. O Agent Assist integra um conjunto crescente de recursos de agentes no watsonx Orchestrate, que permite às empresas automatizar o fluxo de trabalho de ponta a ponta, mantendo o controle humano sobre cada decisão importante.
O Agent Assist é uma camada de IA em tempo real que é ativada no momento em que uma interação com um cliente começa com um representante. À medida que a conversa se desenrola, por meio de bate-papo ou voz, ele escuta, detecta a intenção e apresenta instantaneamente as informações corretas e as ações recomendadas dentro do espaço de trabalho existente do agente.
Sem precisar alternar entre abas, pesquisar documentos de políticas no meio da chamada ou confiar na memória. Os agentes mantêm o foco no cliente e a IA cuida do resto."Os líderes das centrais de atendimento têm recebido promessas de IA há anos, mas o que eles receberam são chatbots que seguem roteiros rígidos", disse Kourosh Karimkhany, gerente de produto do IBM watsonx Orchestrate. "O Agent Assist é diferente: ele acompanha conversas complexas e sinuosas e inicia fluxos de trabalho automatizados enquanto o representante de atendimento ao cliente permanece presente com o cliente."
"Não reconheço esta cobrança."
As transações contestadas estão entre os motivos mais comuns e mais urgentes pelos quais os clientes bancários entram em contato. No momento em que o Agent Assist detecta uma fraude ou intenção de disputa, ele extrai automaticamente o histórico de transações recentes do cliente, preenche previamente o formulário de abertura de disputa e apresenta ao agente uma solução recomendada, tudo isso antes mesmo que o agente precise fazer uma única pergunta de acompanhamento.
"Preciso enviar dinheiro".
As transferências de fundos geram um volume de chamadas significativo e acarretam um risco real quando realizadas manualmente. O Agent Assist reconhece a intenção relacionada à transferência logo no início da conversa, verifica automaticamente a situação da conta e os limites de transferência e orienta o agente em todos os pontos de verificação de conformidade ou autenticação em tempo real.
"Preciso de mais tempo para fazer o pagamento deste mês."
Dificuldades de pagamento são conversas delicadas que exigem empatia e rapidez. Quando o Agente Assist detecta sinais de dificuldades financeiras na conversa, ele imediatamente apresenta o histórico de pagamentos do cliente, os programas de assistência aos quais ele tem direito e as opções de dificuldades pré-aprovadas, fornecendo ao agente tudo o que é necessário para oferecer uma solução adequada sem colocar o cliente em espera.
A principal promessa do Agent Assist é fazer com que cada agente tenha o desempenho do melhor agente da central de atendimento. As consultas de rotina, preenchimento prévio de formulários, verificações de conformidade e acionadores de processo acontecem automaticamente, em segundo plano, apresentando-se como recomendações claras que os agentes avaliam e confirmam.
O Agent Assist integra-se nativamente à Genesys Cloud, fornecendo orientações de IA diretamente no espaço de trabalho do agente que as equipes já utilizam. Tanto por chat quanto por voz, o recurso oferece suporte consistente em tempo real, sem necessidade de aprender novas interfaces ou substituição de infraestrutura.
Para obter mais informações sobre o Orchestrate e o Agent Assist, entre em contato com um representante da IBM ou veja os links abaixo.