A IBM apresenta o Agent Assist no watsonx Orchestrate para transformar o desempenho da central de atendimento.

A IBM anunciou a disponibilidade geral do Agent Assist no IBM watsonx Orchestrate, um novo recurso que oferece orientação de IA em tempo real para agentes de atendimento ao cliente durante interações ao vivo com clientes. A funcionalidade foi projetada para reduzir o tempo de atendimento de chamadas, aumentar as taxas de resolução no primeiro contato e ajudar as centrais de atendimento a disseminar a experiência por toda sua força de trabalho de agentes.

O agent assist é integrado ao watsonx Orchestrate sem compras adicionais. Ela funciona perfeitamente com a Genesys Cloud, uma das principais plataformas de atendimento ao cliente do mundo, apresentando detecção de intenção, gatilhos de processos automatizados e recomendações de próxima melhor ação dentro do espaço de trabalho dos agentes que as equipes já utilizam. O recurso funciona em canais de voz e chat.

O anúncio reflete a estratégia mais ampla da IBM de implementar a IA não como um substituto para os trabalhadores humanos, mas como um multiplicador de forças que lida com o trabalho rotineiro do atendimento ao cliente, para que os agentes possam se concentrar no julgamento, na empatia e na resolução. O Agent Assist integra um conjunto crescente de recursos de agentes no watsonx Orchestrate, que permite às empresas automatizar o fluxo de trabalho de ponta a ponta, mantendo o controle humano sobre cada decisão importante.