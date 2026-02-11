A escolha do chip certo para a carga de trabalho certa: por que a escolha arquitetônica é importante na próxima era de desempenho da nuvem

As cargas de trabalho modernas (particularmente aquelas que envolvem inferência de IA, análise de dados e processamento de dados) colocam demandas de infraestrutura muito diferentes das aplicações corporativas tradicionais.

Essas cargas de trabalho se beneficiam de:

Alto desempenho por núcleo

Latência previsível dentro de domínios NUMA

Largura de banda de memória e localização de cache robustas

Manuseio eficiente de operações vetorizadas e de alto rendimento

Para atender a essas necessidades, o IBM Cloud introduziu os processadores Intel Xeon 6 com núcleos de desempenho (P-cores) nos IBM Cloud Virtual Servers for VPC.

Com essa nova arquitetura, o IBM Cloud pode fornecer até duas vezes as vCPUs em um único domínio NUMA, ajudando as cargas de trabalho a escalar com eficiência e, ao mesmo tempo, manter a localidade da memória — um fator importante para aplicações sensíveis à latência e computação intensiva de dados.

Além disso, as instâncias do Intel Xeon 6 fornecem até 5 MB de cache por núcleo, ajudando a permitir o acesso rápido a dados usados com frequência e melhorar a eficiência geral da carga de trabalho para análise, inferência de IA e cargas de trabalho com uso intenso de memória.

"Conforme as cargas de trabalho em nuvem continuam evoluindo, o desempenho deve ser aplicado com maior precisão", disse Srini Krishna, Intel Fellow, Produtos de Data Center, Intel Corporation. “O Intel Xeon 6 apresenta núcleos com desempenho otimizado, projetados para cargas de trabalho modernas, como inferência de IA, análise de dados e processamento de dados de alto rendimento. Trabalhar em estreita colaboração com o IBM Cloud nos permite levar esses avanços arquitetônicos aos clientes de forma deliberada e orientada pela carga de trabalho."