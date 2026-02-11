A escolha do chip certo para a carga de trabalho certa: por que a escolha arquitetônica é importante na próxima era de desempenho da nuvem

As cargas de trabalho modernas (particularmente aquelas que envolvem inferência de IA, análise de dados e processamento de dados) colocam demandas de infraestrutura muito diferentes das aplicações corporativas tradicionais.
Essas cargas de trabalho se beneficiam de:
Para atender a essas necessidades, o IBM Cloud introduziu os processadores Intel Xeon 6 com núcleos de desempenho (P-cores) nos IBM Cloud Virtual Servers for VPC.
Com essa nova arquitetura, o IBM Cloud pode fornecer até duas vezes as vCPUs em um único domínio NUMA, ajudando as cargas de trabalho a escalar com eficiência e, ao mesmo tempo, manter a localidade da memória — um fator importante para aplicações sensíveis à latência e computação intensiva de dados.
Além disso, as instâncias do Intel Xeon 6 fornecem até 5 MB de cache por núcleo, ajudando a permitir o acesso rápido a dados usados com frequência e melhorar a eficiência geral da carga de trabalho para análise, inferência de IA e cargas de trabalho com uso intenso de memória.
"Conforme as cargas de trabalho em nuvem continuam evoluindo, o desempenho deve ser aplicado com maior precisão", disse Srini Krishna, Intel Fellow, Produtos de Data Center, Intel Corporation. “O Intel Xeon 6 apresenta núcleos com desempenho otimizado, projetados para cargas de trabalho modernas, como inferência de IA, análise de dados e processamento de dados de alto rendimento. Trabalhar em estreita colaboração com o IBM Cloud nos permite levar esses avanços arquitetônicos aos clientes de forma deliberada e orientada pela carga de trabalho."
O desempenho de computação por si só não é mais suficiente para cargas de trabalho modernas na nuvem. A movimentação de dados entre serviços, através de nós e para pipelines de IA e análise de dados tornou-se igualmente crítica.
Com o Intel Xeon 6 nos IBM Cloud Virtual Servers for VPC, os clientes podem alcançar até 100 Gbps de rendimento de rede por placa de interface de rede virtual (VNIC). Esse recurso de rede de alto rendimento é compatível com cargas de trabalho distribuídas e computação intensiva de dados, que dependem de uma comunicação rápida e previsível entre serviços.
Combinada com núcleos otimizados para desempenho e maior densidade de vCPU por domínio NUMA, essa arquitetura foi projetada para ajudar as cargas de trabalho a escalarem horizontal e verticalmente sem introduzir gargalos desnecessários.
Essa evolução se trata de alinhar a arquitetura à intenção da carga de trabalho.
Processadores Intel Xeon de 4a geração continuam a desempenhar um papel crítico em todo o IBM Cloud, oferecendo desempenho equilibrado e de uso geral, além de ampla compatibilidade com stacks de software corporativo.
Uma combinação perfeita para:
Esses processadores continuam sendo uma excelente opção para executar aplicações críticas corporativas que valorizam a consistência, a flexibilidade e o desempenho.
Os processadores Intel Xeon 6 com P-cores ampliam essa base ao lidar com cargas de trabalho que exigem características de desempenho mais direcionadas, incluindo:
O Intel Xeon 6 representa uma especialização projetada para complementar as opções de computação existentes e dar aos clientes maior controle sobre como o desempenho é aplicado.
A abordagem do IBM Cloud em relação à infraestrutura é deliberada. Não buscamos a escolha arquitetônica em si, nós a buscamos para ajudar os clientes a executar as cargas de trabalho certas nas plataformas certas, com clareza e confiança. Ao oferecer tanto arquiteturas de computação equilibradas de uso geral quanto otimizadas para desempenho dentro dos IBM Cloud Virtual Servers for VPC, queremos permitir que os clientes:
Essa escolha de arquitetura é ainda mais apoiada pelos IBM Cloud Flex Profiles, que oferecem aos clientes flexibilidade adicional em como dimensionam e alocam recursos de computação para atender às necessidades das cargas de trabalho pelo menor preço por vCPU.
À medida que as cargas de trabalho em nuvem continuam evoluindo, a infraestrutura deve evoluir com elas, não buscando métricas brutas de desempenho, mas entregando clareza arquitetônica, alinhamento de carga de trabalho e escolha intencional.
A colaboração do IBM Cloud com a Intel vai além de qualquer geração de processadores individuais. Juntas, a IBM e a Intel trabalham em conjunto para trazer novas microarquiteturas de CPUs e inovações de IA para a nuvem, incluindo os processadores Intel Xeon e os aceleradores de IA Intel Gaudi, com foco em desempenho, segurança e cargas de trabalho corporativas reais. Essa colaboração ajuda os clientes a modernizar a infraestrutura, escalar a IA e inovar com confiança em ambientes de nuvem híbrida.
No IBM Cloud, definimos o desempenho da nuvem não por um único processador, mas pela capacidade de escolher o chip certo para a carga de trabalho certa e aplicar o desempenho exatamente onde ele é mais importante.
Saiba mais sobre os processadores Intel Xeon 6 nos IBM Cloud Virtual Servers for VPC