28 de julho de 2025
Conforme as organizações aceleram suas transformações nativas da nuvem, plataformas como o AWS Fargate estão se tornando essenciais para implementar cargas de trabalho escaláveis e conteinerizadas sem o ônus operacional de gerenciar servidores. Ao mesmo tempo, o PHP continua sendo uma pedra angular do desenvolvimento da web moderno, alimentando tudo, desde plataformas de conteúdo até APIs críticas para os negócios.
É por isso que temos o prazer de anunciar que o Instana agora oferece compatibilidade total com o monitoramento de aplicações PHP executadas no AWS Fargate — trazendo observabilidade avançada e em tempo real para as cargas de trabalho PHP em ambientes dinâmicos e sem servidor.
O Instana oferece visibilidade abrangente da integridade e do desempenho de suas cargas de trabalho do Fargate, incluindo métricas importantes de infraestrutura, como CPU e utilização da memória no nível da tarefa do ECS.
Use o dashboard de integração incorporado para obter uma visão geral de alto nível do seu ambiente Fargate e garantir que a infraestrutura subjacente compatível com suas aplicações PHP esteja operando de forma eficiente e eficaz.
Ao correlacionar dados de infraestrutura e aplicações, o Instana ajuda você a manter a estabilidade e a escalabilidade à medida que suas cargas de trabalho crescem.
Os recursos de APM do Instana possibilitam o acompanhamento de rastreamentos distribuídos de sua aplicação PHP, oferecendo insights profundos sobre como seus serviços lidam com solicitações em toda a arquitetura de microsserviços.
Para obter ainda mais visibilidade, você pode implementar vários coletores Instana AWS Fargate para diferentes tempos de execução, proporcionando uma visão abrangente do ecossistema de suas aplicações, mesmo quando desenvolvido com linguagens e frameworks mistos.
Se você já usa o Instana, ativar a compatibilidade com o PHP no Fargate é rápido e simples:
A inclusão da compatibilidade com o PHP no AWS Fargate representa mais um passo à frente na missão do Instana de proporcionar observabilidade sem limites, capacitando as equipes a monitorar qualquer carga de trabalho, em qualquer lugar.
Quer você esteja migrando aplicações PHP legadas para a nuvem ou criando serviços nativos da nuvem a partir do zero, o Instana garante que você tenha a visibilidade profunda, os insights de desempenho e a análise em tempo real necessárias para construir e operar com a confiança.
Experimente hoje mesmo e tenha uma experiência de monitoramento de PHP de alto nível no Fargate.