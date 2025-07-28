Conforme as organizações aceleram suas transformações nativas da nuvem, plataformas como o AWS Fargate estão se tornando essenciais para implementar cargas de trabalho escaláveis e conteinerizadas sem o ônus operacional de gerenciar servidores. Ao mesmo tempo, o PHP continua sendo uma pedra angular do desenvolvimento da web moderno, alimentando tudo, desde plataformas de conteúdo até APIs críticas para os negócios.

É por isso que temos o prazer de anunciar que o Instana agora oferece compatibilidade total com o monitoramento de aplicações PHP executadas no AWS Fargate — trazendo observabilidade avançada e em tempo real para as cargas de trabalho PHP em ambientes dinâmicos e sem servidor.