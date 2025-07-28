O Instana agora é compatível com o monitoramento de aplicações PHP no AWS Fargate

Inteligência artificial Cálculo e servidores Automação de TI

28 de julho de 2025

Autor

Heena Bansal

Technical Lead Instana PHP Tracer

Conforme as organizações aceleram suas transformações nativas da nuvem, plataformas como o AWS Fargate estão se tornando essenciais para implementar cargas de trabalho escaláveis e conteinerizadas sem o ônus operacional de gerenciar servidores. Ao mesmo tempo, o PHP continua sendo uma pedra angular do desenvolvimento da web moderno, alimentando tudo, desde plataformas de conteúdo até APIs críticas para os negócios.

É por isso que temos o prazer de anunciar que o Instana agora oferece compatibilidade total com o monitoramento de aplicações PHP executadas no AWS Fargate — trazendo observabilidade avançada e em tempo real para as cargas de trabalho PHP em ambientes dinâmicos e sem servidor.

Monitore o desempenho de aplicações PHP com o Instana

O Instana oferece visibilidade abrangente da integridade e do desempenho de suas cargas de trabalho do Fargate, incluindo métricas importantes de infraestrutura, como CPU e utilização da memória no nível da tarefa do ECS.

Use o dashboard de integração incorporado para obter uma visão geral de alto nível do seu ambiente Fargate e garantir que a infraestrutura subjacente compatível com suas aplicações PHP esteja operando de forma eficiente e eficaz.

Ao correlacionar dados de infraestrutura e aplicações, o Instana ajuda você a manter a estabilidade e a escalabilidade à medida que suas cargas de trabalho crescem.

Visualize rastreamentos com o Instana

Os recursos de APM do Instana possibilitam o acompanhamento de rastreamentos distribuídos de sua aplicação PHP, oferecendo insights profundos sobre como seus serviços lidam com solicitações em toda a arquitetura de microsserviços.

Para obter ainda mais visibilidade, você pode implementar vários coletores Instana AWS Fargate para diferentes tempos de execução, proporcionando uma visão abrangente do ecossistema de suas aplicações, mesmo quando desenvolvido com linguagens e frameworks mistos.

Documentação dos agentes do Instana AWS Fargate

Comece hoje mesmo em três etapas

Se você já usa o Instana, ativar a compatibilidade com o PHP no Fargate é rápido e simples:

  1. Inclua a extensão PHP do Instana na sua imagem de contêineres
  2. Defina as variáveis de ambiente necessárias
  3. Siga nossas instruções passo a passo para definições de tarefas do ECS

Explore o guia de configuração do PHP no Fargate

Experimente o monitoramento de PHP de próximo nível 

A inclusão da compatibilidade com o PHP no AWS Fargate representa mais um passo à frente na missão do Instana de proporcionar observabilidade sem limites, capacitando as equipes a monitorar qualquer carga de trabalho, em qualquer lugar.

Quer você esteja migrando aplicações PHP legadas para a nuvem ou criando serviços nativos da nuvem a partir do zero, o Instana garante que você tenha a visibilidade profunda, os insights de desempenho e a análise em tempo real necessárias para construir e operar com a confiança.

Experimente hoje mesmo e tenha uma experiência de monitoramento de PHP de alto nível no Fargate.

Acesse a página do Instana

Solicite uma demo ao vivo

Saiba mais Acesse a página do Instana Solicite uma demo ao vivo