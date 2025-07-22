O IBM z/OS tem sido a base para empresas que precisam de confiabilidade, escalabilidade e segurança incomparáveis. Em 2025, a IBM está construindo essa base sólida com o z/OS 3.2, a próxima versão do sistema operacional de mainframe da IBM, projetado para liberar o valor do novo IBM z17. Essa versão mais recente do z/OS foi projetada para permitir que os clientes integrem suas aplicações e dados a ambientes de nuvem híbrida, aproveitando os pontos fortes do mainframe para compatibilidade com cargas de trabalho orientadas por IA.

Enquanto as empresas enfrentam o crescimento explosivo de dados e transações, nunca foi tão urgente modernizar e integrar a IA, sem deixar de priorizar o desempenho, a segurança e a conformidade. O z/OS 3.2 enfrenta esse desafio ao introduzir a compatibilidade com as novas tecnologias de aceleração de IA no IBM z17, que é desenvolvido para ajudar as organizações a executar modelos de IA tradicionais e generativos diretamente em dados confidenciais no local, o que minimiza os riscos associados à movimentação de dado, o que acelera o tempo de obtenção de insights.

Com criptografia avançada e detecção sofisticada de ameaças, as organizações podem processar volumes crescentes de dados, mantendo seus níveis mais altos de segurança e eficiência operacional. Aproveitando os recursos de IA dentro do sistema operacional, o z/OS 3.2 é construído para automatizar e simplificar as operações de TI.