22 de julho de 2025
O IBM z/OS tem sido a base para empresas que precisam de confiabilidade, escalabilidade e segurança incomparáveis. Em 2025, a IBM está construindo essa base sólida com o z/OS 3.2, a próxima versão do sistema operacional de mainframe da IBM, projetado para liberar o valor do novo IBM z17. Essa versão mais recente do z/OS foi projetada para permitir que os clientes integrem suas aplicações e dados a ambientes de nuvem híbrida, aproveitando os pontos fortes do mainframe para compatibilidade com cargas de trabalho orientadas por IA.
Enquanto as empresas enfrentam o crescimento explosivo de dados e transações, nunca foi tão urgente modernizar e integrar a IA, sem deixar de priorizar o desempenho, a segurança e a conformidade. O z/OS 3.2 enfrenta esse desafio ao introduzir a compatibilidade com as novas tecnologias de aceleração de IA no IBM z17, que é desenvolvido para ajudar as organizações a executar modelos de IA tradicionais e generativos diretamente em dados confidenciais no local, o que minimiza os riscos associados à movimentação de dado, o que acelera o tempo de obtenção de insights.
Com criptografia avançada e detecção sofisticada de ameaças, as organizações podem processar volumes crescentes de dados, mantendo seus níveis mais altos de segurança e eficiência operacional. Aproveitando os recursos de IA dentro do sistema operacional, o z/OS 3.2 é construído para automatizar e simplificar as operações de TI.
O z/OS foi projetado para organizações que desejam aproveitar a IA para aprimorar a tomada de decisão, descobrir novas oportunidades de crescimento e extrair maior valor dos dados e aplicações existentes. O z/OS 3.2 ajuda os clientes a liberar o valor de seus dados no sistema de registro por meio de APIs modernas, projetadas para tornar os dados do z/OS acessíveis em ambientes de nuvem híbrida e IA sem recorrer ao processo de Extrair, Transformar e Carregar (ETL), o que pode ser caro e propenso a erros.
O DFSMSdfp Cloud Data Access (CDA) e o DFSMS Object Access Method (OAM), por meio de APIs REST padrão do setor, integram dados de negócios principais com a nuvem híbrida, modernizando o acesso e o gerenciamento de dados não estruturados no z/OS e permitindo que ambientes distribuídos acessem os dados do z/OS.
Aprimoramentos nas APIs EzNoSQL permitem que as aplicações agora utilizem Python no z/OS, além de COBOL, C e Java, permitindo que os clientes criem bancos de dados NoSQL escaláveis e acessíveis diretamente no z/OS para permitir a análise de dados e a modelagem preditiva para aplicações empresariais.
Por trás desses recursos integrados de IA está uma stack de tecnologia robusta que inclui frameworks de código aberto, bibliotecas zDNN e ferramentas de IA, tudo otimizado para o processador Telum II do IBM z17, o Integrated Accelerator for AI e o Spyre Accelerator1. Esses componentes trabalham juntos e são construídos para permitir a inferência em tempo real e de alta velocidade e a execução do modelo diretamente na plataforma, minimizar a latência e eliminar a necessidade de migrar dados confidenciais.
Agora, a IA pode ser incorporada a cargas de trabalho de missão crítica, apoiando casos de uso avançados, como detecção de fraude, otimização da cadeia de suprimentos e tomada de decisão automatizada, com alto desempenho e segurança.
O z/OS 3.2 oferece uma plataforma altamente segura e escalável para executar aplicações de missão crítica, para proteger dados e sistemas confidenciais contra ameaças cibernéticas e outras interrupções. O compromisso da IBM com a resiliência cibernética é refletido nas robustas funcionalidades de segurança da plataforma, incluindo algoritmos criptográficos seguro contra ataques quânticos, criptografia onipresente, métodos avançados de autenticação e varredura de integridade. Com o IBM Threat Detection for z/OS (TDz) e a nova funcionalidade de quarentena por meio da contenção do ID do usuário do RACF, os clientes têm proteção adicional contra possíveis ameaças cibernéticas.
O z/OS 3.2 continua nosso foco em proteger os dados dos clientes contra ameaças quânticas emergentes e violações de dados por meio da implementação de algoritmos seguro contra ataques quânticos do Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia dos EUA (NIST). As funcionalidades de segurança aprimoradas do z/OS 3.2 ajudam as empresas a lidar com o risco de ameaças cibernéticas e violações de dados ainda não vistas. Essas melhorias são projetadas para ajudar clientes e empresas a proteger a integridade e a confidencialidade de seus dados, lidar com seus requisitos regulatórios e mandatos de conformidade.
Além disso, o z/OS 3.2 simplifica as tarefas de gerenciamento para proporcionar uma experiência mais intuitiva e fácil de usar para as equipes de TI. Os recursos avançados de automação e as APIs da plataforma são projetados para ajudar as organizações a simplificar suas operações de TI, reduzir custos e melhorar a produtividade. O z/OS 3.2 aproveita ferramentas e recursos integrados com IA, como o Workload Manager (WLM) impulsionado por IA, para prever picos de carga de trabalho e se ajustar proativamente para atender à demanda2. Essas previsões baseadas em dados e impulsionadas por IA ajudam as organizações a continuar acessando aplicações e serviços críticos, sem interrupções.
Para ajudar a simplificar ainda mais as operações, o z/OS 3.2 introduz o z/OSMF Storage Management Plugin, que aproveita a funcionalidade aprimorada das APIs REST de armazenamento para fornecer exibições de estruturas do Storage Management Subsystem (SMS), bem como Control Data Sets (CDSs) não ativos. Essa interface simplificada e moderna permite que os administradores de armazenamento se familiarizem rapidamente com a execução de tarefas de gerenciamento de armazenamento de mainframe. Ao modernizar a experiência do usuário e tornar as tarefas principais mais acessíveis, a IBM está equipando a próxima geração de talentos de mainframe com as ferramentas e as habilidades necessárias para ter sucesso. Esse aprimoramento se baseia nos esforços contínuos da IBM para simplificar o gerenciamento do z/OS e tornar a plataforma mais intuitiva e eficiente para todos os usuários.
O z/OS 3.2 representa um marco significativo na computação de mainframe. Suas funcionalidades inovadoras de IA, segurança aprimorada e recursos de gerenciamento simplificados fazem dele uma plataforma essencial para organizações que buscam impulsionar o crescimento dos negócios, melhorar a eficiência operacional e manter-se à frente da concorrência. Ao investir no z/OS 3.2, as empresas podem liberar o potencial de seus ativos de mainframe e se posicionar para o sucesso a longo prazo em um cenário digital cada vez mais complexo e em rápida mudança.
A previsão é que o z/OS 3.2 se torne publicamente disponível em 30 de setembro de 2025. Saiba mais sobre o z/OS e comece a usar. Participe da Comunidade IBM z/OS para ficar por dentro das funcionalidades, discussões e eventos mais recenes relacionados ao z/OS.
Convidamos você a aprender mais sobre essa nova e empolgante versão por meio de nossa carta de anúncio e do nosso próximo webinar em 29 de julho de 2025 às 14h, horário de Brasília, para uma visão geral técnica detalhada das novas funcionalidades e recursos que o z/OS 3.2 tem a oferecer. Cadastre-se aqui.
Experimente o z/OS 3.2 pessoalmente e ouça de especialistas no assunto em nossa próxima conferência TechXchange em Orlando, FL, de 6 a 9 de outubro de 2025.
Fontes:
1 Espera-se que a compatibilidade com o IBM Spyre AI Accelerator esteja disponível no 4º trimestre de 2025.
2 A disponibilidade desse recurso está prevista para o 4º trimestre de 2025.
Todas as declarações relativas ao direcionamento e às intenções da IBM no futuro estão sujeitas a alterações ou à retirada sem aviso prévio e representam somente metas e objetivos.