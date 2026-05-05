O IBM Z Database Assistant traz operações inteligentes para a era da IA

À medida que as empresas expandem a IA, a eficiência operacional do banco de dados está se tornando fundamental para liberar o valor total dos dados Z confiáveis.
Hoje, estamos lançando o IBM Z Database Assistant, uma nova etapa para ajudar as empresas a modernizar as operações de banco de dados para atender às demandas da era da IA.
O IBM Z já potencializa as transações mais críticas do mundo. É confiável, seguro e gera continuamente dados de alto valor. No entanto, liberar esses dados para análises em tempo real e IA exige mais do que acesso. Isso requer sistemas capazes de operar de forma inteligente, consistente e em escala.
As empresas estão passando rapidamente da experimentação da IA para a adoção em escala. No entanto, à medida que as organizações progridem, surge um desafio, não na ambição, mas na prontidão operacional. Em todos os setores, os administradores de banco de dados enfrentam um desafio comum que é o enorme tempo gasto monitorando, solucionando problemas e gerenciando ambientes cada vez mais complexos
Os administradores de banco de dados estão sobrecarregados com o gerenciamento da crescente complexidade do sistema, deixando pouco tempo para trabalhos de maior valor agregado. Os sinais críticos (gargalos de desempenho, contenção de bloqueio, restrições de recursos) frequentemente estão ocultos entre as ferramentas, exigindo um profundo conhecimento e esforço manual para interpretá-los. À medida que a adoção da IA acelera, esse modelo não é escalável.
O IBM Z Database Assistant muda essa dinâmica ao trazer inteligência diretamente para o gerenciamento de bancos de dados Db2 e IMS no mainframe. Ele avalia continuamente a integridade do banco de dados, revela o que mais importa, explica os problemas no contexto e orienta as equipes para as ações corretas. Não se trata de adicionar mais uma camada de monitoramento. Trata-se de reduzir a necessidade de interpretação manual e permitir que as equipes atuem com maior velocidade e confiança.
O resultado é uma mudança da gestão reativa para operações mais proativas e simplificadas, em que os administradores de banco de dados dedicam menos tempo à resolução manual de problemas no banco de dados, à resposta a alertas como degradação de desempenho e interrupções de aplicações, e ao gerenciamento de tarefas repetitivas como provisionamento, desprovisionamento, reconstrução de índices ou backup de registros. Em vez disso, elas podem se concentrar mais em prioridades estratégicas, como melhorar a qualidade dos dados, fortalecer a segurança e projetar fluxos de trabalho resilientes. A administração inteligente e automatizada de bancos de dados elimina o atrito operacional, permitindo que os dados do IBM Z impulsionem a adoção da IA em escala.
A oportunidade para as empresas é clara: liberar todo o valor dos dados confiáveis do IBM Z para impulsionar a análise de dados e IA em escala. No entanto, embora as organizações reconheçam a importância da modernização, muitas ainda não desenvolveram os fluxos de trabalho operacionais necessários para apoiar essa visão.
O IBM Z Database Assistant ajuda a preencher essa lacuna, concentrando-se no que mais importa para as equipes de administração de banco de dados. Ele permite que os DBAs migrem da supervisão manual para operações mais inteligentes e orientadas em áreas-chave. Desenvolvido em um conjunto de agentes de IA centrados em DBAs, o IBM Z Database Assistant combina agentes inteligentes com dashboards de IU intuitivos e orientados ao contexto para fornecer os seguintes recursos:
Ao simplificar a forma como os ambientes de banco de dados são avaliados, compreendidos e gerenciados, o IBM Z Database Assistant garante que os dados confiáveis permaneçam continuamente disponíveis e prontos para dar suporte aos negócios corporativos, à IA e à análise de dados. Igualmente importante, ajuda a lidar com o crescente desafio de competências, ao incorporar o conhecimento operacional diretamente nos fluxos de trabalho, permitindo que as equipes tomem decisões mais rápidas e informadas, sem depender exclusivamente de conhecimentos especializados escassos.
Olhando para o futuro, as operações empresariais continuarão evoluindo para modelos mais inteligentes, adaptáveis e cada vez mais autônomos.
O IBM Z Database Assistant é uma etapa fundamental nessa progressão. Ele estabelece uma camada operacional na qual os insights não são apenas revelados, mas também contextualizados e aplicados, estabelecendo as bases para sistemas que podem se otimizar cada vez mais e se integrar mais diretamente aos fluxos de trabalho orientados por IA.
Como parte do portfólio mais amplo de gerenciamento de dados e aplicações do IBM Z, ele desempenha um papel crítico para permitir que as organizações migrem de sistemas estáveis de registro para sistemas inteligentes de ação.
Porque na era da IA, o sucesso não será definido apenas pelo acesso aos dados, mas pela eficácia com que as organizações possam operá-los.
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