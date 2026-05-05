O IBM Z Database Assistant traz operações inteligentes para a era da IA

As empresas estão passando rapidamente da experimentação da IA para a adoção em escala. No entanto, à medida que as organizações progridem, surge um desafio, não na ambição, mas na prontidão operacional. Em todos os setores, os administradores de banco de dados enfrentam um desafio comum que é o enorme tempo gasto monitorando, solucionando problemas e gerenciando ambientes cada vez mais complexos

Os administradores de banco de dados estão sobrecarregados com o gerenciamento da crescente complexidade do sistema, deixando pouco tempo para trabalhos de maior valor agregado. Os sinais críticos (gargalos de desempenho, contenção de bloqueio, restrições de recursos) frequentemente estão ocultos entre as ferramentas, exigindo um profundo conhecimento e esforço manual para interpretá-los. À medida que a adoção da IA acelera, esse modelo não é escalável.

O IBM Z Database Assistant muda essa dinâmica ao trazer inteligência diretamente para o gerenciamento de bancos de dados Db2 e IMS no mainframe. Ele avalia continuamente a integridade do banco de dados, revela o que mais importa, explica os problemas no contexto e orienta as equipes para as ações corretas. Não se trata de adicionar mais uma camada de monitoramento. Trata-se de reduzir a necessidade de interpretação manual e permitir que as equipes atuem com maior velocidade e confiança.

O resultado é uma mudança da gestão reativa para operações mais proativas e simplificadas, em que os administradores de banco de dados dedicam menos tempo à resolução manual de problemas no banco de dados, à resposta a alertas como degradação de desempenho e interrupções de aplicações, e ao gerenciamento de tarefas repetitivas como provisionamento, desprovisionamento, reconstrução de índices ou backup de registros. Em vez disso, elas podem se concentrar mais em prioridades estratégicas, como melhorar a qualidade dos dados, fortalecer a segurança e projetar fluxos de trabalho resilientes. A administração inteligente e automatizada de bancos de dados elimina o atrito operacional, permitindo que os dados do IBM Z impulsionem a adoção da IA em escala.