IBM ganha o prêmio de Provedor de Serviços do Ano de 2025 da SSON

A colaboração da IBM com a Amway, uma empresa global de vendas diretas para simplificar suas operações de contas a pagar, é um exemplo de destaque de nossos serviços compartilhados. Ao utilizar fluxos de trabalho orientados por IA e automação, a IBM padronizou processos, melhorou o gerenciamento de dados e minimizou erros manuais — levando a maior eficiência e satisfação do cliente.

Juntos, nos propusemos a transformar suas operações de contas a pagar. Ao implementar os fluxos de trabalho inteligentes impulsionados por IA e os serviços de BPO da IBM, nós os ajudamos a:

Padronizar e automatizar processos em 58 países

Aprimorar o gerenciamento de dados e a análise de dados com a IA generativa do watsonx

Aprimorar a continuidade de negócios e a conformidade

Reduzir erros manuais e intervenções

Obter mais de 50% de processamento de faturas sem contato

Os resultados? Melhoria de 38% na produtividade, redução de 10 dias no tempo de ciclo da fatura, aumento da satisfação do cliente de 91% para 96% e redução de 90% nos escalonamentos.

"A parceria com a IBM permitiu que a Amway implementasse um fluxo de trabalho verdadeiramente global em escala, potencializado por inteligência artificial ", disse Michael van der Ploeg, vice-presidente da GBS e controlador corporativo da Amway.