IBM ganha o prêmio de Provedor de Serviços do Ano de 2025 da SSON

1 de agosto de 2025
A IBM foi nomeada o Provedor de Serviços do Ano de 2025 no SSON Impact Awards em Estoril, Portugal, um reconhecimento à nossa liderança no avanço dos serviços compartilhados e na excelência na terceirização.
A colaboração da IBM com a Amway, uma empresa global de vendas diretas para simplificar suas operações de contas a pagar, é um exemplo de destaque de nossos serviços compartilhados. Ao utilizar fluxos de trabalho orientados por IA e automação, a IBM padronizou processos, melhorou o gerenciamento de dados e minimizou erros manuais — levando a maior eficiência e satisfação do cliente.
Juntos, nos propusemos a transformar suas operações de contas a pagar. Ao implementar os fluxos de trabalho inteligentes impulsionados por IA e os serviços de BPO da IBM, nós os ajudamos a:
Os resultados? Melhoria de 38% na produtividade, redução de 10 dias no tempo de ciclo da fatura, aumento da satisfação do cliente de 91% para 96% e redução de 90% nos escalonamentos.
"A parceria com a IBM permitiu que a Amway implementasse um fluxo de trabalho verdadeiramente global em escala, potencializado por inteligência artificial ", disse Michael van der Ploeg, vice-presidente da GBS e controlador corporativo da Amway.
Os SSON Impact Awards destacam organizações que lideram em inovação, excelência operacional e transformação estratégica. Ganhar esse prêmio reforça a posição da IBM como parceiro de confiança para ajudar as empresas a modernizar operações por meio de IA, automação e profundo conhecimento especializado do setor.
"Toda a equipe da IBM Consulting, inclusive eu, estamos orgulhosos e agradecidos por esse grande reconhecimento", disse Joan Torres, Vice-presidente/Parceiro Sênior da IBM Consulting.
Na IBM, acreditamos que o futuro das operações de negócios é impulsionado por IA — onde a tecnologia melhora o conhecimento especializado humano, em vez de substituí-lo. Nossa abordagem à transformação de processos de negócios se baseia em:
"Não estamos apenas otimizando processos", disse Amit Dube, da IBM Consulting, "estamos fazendo parcerias e ajudando organizações a construir operações mais inteligentes e resilienes, que podem se adaptar às mudanças e escalar com confiança".
Não se trata de automatizar processos de ontem. Trata-se de reprojetá-los desde o início, com IA generativa, insights preditivos e equipe homem-máquina no centro.
Esse prêmio nos inspira a continuar inovando. Estamos dedicados a ajudar clientes de todos os setores a usar a IA e automação para alcançar resultados de negócios reais.
"Esse prêmio ressalta o valor diferenciado que oferecemos ao incorporar ativos de IA e fluxos de trabalho em escala", disse Sachin Varma, Global Managing Partner, Business Operations Delivery, IBM Consulting. "Para a IBM, isso não é periférico, é central para como geramos resultados transformadores para nossos clientes."
Esse prêmio é um testemunho do relacionamento Amway-IBM. Juntos, migrámos para além da terceirização para o fornecimento correto - construindo empresas mais resilientes que oferecem valor de experiência adaptado às necessidades dos clientes.
Olhando para o futuro, nossa parceria está focada no crescimento impulsionado pela IA agêntica — sistemas que não apenas auxiliam, mas agem com autonomia, aprendendo e se adaptando para fornecer valor contínuo. À medida que aprofundamos nossa colaboração, a IBM e a Amway estão preparadas para liderar a próxima onda de operações inteligentes, moldando o futuro do trabalho e da experiência do cliente.