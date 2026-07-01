IBM webMethods Hybrid Integration: da conectividade ao controle na era da IA

A IBM está expandindo o IBM webMethods Hybrid Integration com novos recursos que ajudam as empresas a controlar as interações de IA, liberar o contexto de negócios B2B, modernizar a base de integração e expandir as experiências digitais confiáveis em ambientes híbridos.
A IBM está introduzindo inovações no IBM webMethods Hybrid Integration que ajudam as organizações a migrar além de simplesmente conectar sistemas para orquestrar e governar o sistema nervoso digital da IA empresarial.
Em conjunto, essas inovações lidam com a realidade operacional que as empresas enfrentam à medida que a IA, as APIs, os eventos, as transações B2B e os sistemas híbridos se tornam mais interconectados. As organizações precisam de uma maneira de governar as interações da IA, dar às equipes de negócios um contexto mais claro nas transações dos parceiros, ajudar os desenvolvedores a descobrir e reutilizar APIs e eventos, além de modernizar as bases de integração sem criar novos silos ou lacunas de governança.
Segundo o Institute for Business Value da IBM, 68% das empresas acreditam que as iniciativas de IA fracassarão sem recursos de integração mais robustos. Esse insight reforça o que ouvimos dos clientes todos os dias: o sucesso da IA depende da capacidade de conectar e governar dados e sistemas com confiança, velocidade e controle.
Os agentes de IA estão rapidamente se tornando participantes ativos no fluxo de trabalho empresarial. Invocam APIs, acessam dados, chamam ferramentas e colaboram com outros agentes em tempo real. Mas implementar gateways separados para LLMs, MCP, comunicação entre agentes e outros é como operar um aeroporto com pontos de verificação de segurança diferentes para cada companhia aérea, criando complexidades desnecessárias e pontos cegos operacionais.
O IBM DataPower Interact Gateway simplifica esse cenário, fornecendo um ponto de controle único e confiável para interações de IA. Ele atua como a camada de mediação entre agentes de IA, modelos, APIs empresariais, ferramentas e fontes de dados, permitindo que as organizações apliquem políticas consistentes de segurança, governança, observabilidade e acesso em todo o seu ecossistema de IA.
As organizações podem expor APIs REST existentes como ferramentas de Model Context Protocol (MCP) sem reescrever a lógica de negócios, permitindo que recursos empresariais comprovados se tornem imediatamente utilizáveis pelos agentes de IA, preservando os investimentos existentes. À medida que novos padrões e normas de interação com IA surgem, as empresas podem estender o mesmo modelo de governança sem introduzir outro gateway especializado.
O resultado é uma base segura e orientada por políticas que ajuda as organizações a acelerar a adoção da IA, maximizar a reutilização e inovar com confiança sem sacrificar o controle.
Cada pedido enviado, fatura processada ou confirmação recebida representa mais do que uma transação técnica: representa um compromisso comercial. No entanto, quando algo dá errado, as equipes frequentemente passam horas reunindo logs e documentos de vários sistemas para responder a perguntas simples: O que aconteceu? Por que isso aconteceu? O que devemos fazer agora?
É como tentar rastrear uma encomenda reunindo informações de diferentes transportadoras, armazéns e alfândegas, em vez de ter uma visão única e completa do envio. Os dados existem, mas o contexto está ausente. O problema não é a falta de dados; é a falta de contexto comercial.
O IBM webMethods B2B Workspace muda essa equação ao transformar dados operacionais fragmentados em experiências voltadas para os negócios. Por meio de visualizações contextuais baseadas em funções e rastreabilidade de documentos B2B, ele correlaciona automaticamente documentos entre parceiros, sistemas e processos de negócios para fornecer uma narrativa comercial unificada de ponta a ponta.
Isso representa uma mudança de foco, passando do rastreamento de transações para a compreensão dos resultados comerciais. Em vez de depender da TI para reunir informações, as equipes de negócios e operações podem ver diretamente o que está acontecendo, entender as dependências e identificar onde os processos estão falhando.
Com esse nível de contexto, as equipes podem migrar da resolução reativa de problemas para uma tomada de decisão proativa, respondendo a perguntas críticas como o que aconteceu, por que aconteceu e quais são os próximos riscos, tudo em um só lugar.
O resultado é uma tomada de decisão mais rápida, uma menor dependência da TI, detecção precoce de riscos e otimização contínua de processos de missão crítica, como order-to-cash e procure-to-pay, transformando os dados B2B de um artefato de back-office em uma ferramenta estratégica de desempenho empresarial.
Quando um órgão do governo moderniza um atendimento ao cidadão ou um prestador de serviços de saúde migra fluxos de trabalho críticos para a nuvem, o sucesso não é medido apenas pela velocidade; é medida ao fazer isso sem comprometer a segurança, a conformidade ou a confiança pública.
Organizações governamentais e de outros setores altamente regulamentados enfrentam isso todos os dias. Elas precisam modernizar a infraestrutura antiga e, ao mesmo tempo, operar dentro de rigorosos requisitos regulatórios e operacionais.
Com o IBM webMethods Hybrid Integration SaaS for Government obtendo a autorização FedRAMP moderada, as agências federais podem acelerar a adoção da nuvem, alinhando-se aos padrões de segurança estabelecidos no setor público. Os mesmos princípios de engenharia beneficiam os clientes de serviços financeiros, saúde, energia e outros setores regulamentados, onde resiliência, governança e disciplina operacional são requisitos fundamentais, e não funcionalidades opcionais.
O resultado é uma plataforma de integração que permite à organização inovar com confiança, sabendo que a credibilidade e a conformidade estão incorporadas desde a sua base.
As empresas digitais modernas dependem cada vez mais de APIs e event streams. No entanto, muitas vezes, os desenvolvedores precisam navegar por catálogos separados e modelos de governança desconectados para encontrar o que precisam.
O IBM webMethods Hybrid Integration reúne APIs e eventos em um portal do desenvolvedor unificado, permitindo que as equipes descubram, consumam e reutilizem ativos síncronos e assíncronos por meio de uma única experiência governada.
O resultado é mais do que conveniência. Ele acelera o desenvolvimento, melhora a reutilização, fortalece a governança e ajuda as organizações a criar arquiteturas orientadas por eventos com maior consistência e confiança.
A inovação requer uma plataforma moderna como base.
O IBM webMethods 12.1 conta com suporte para Jakarta EE 10 e Java 21 no IBM Semeru Runtime 21, juntamente com a configuração de tempo de execução em YAML e imagens de contêiner que simplificam a implementação e as operações. Os desenvolvedores também se beneficiam de recursos como a compatibilidade nativa com o Apache Avro com integração de registro de esquema e teste unitário integrado, possibilitando ciclos de desenvolvimento mais rápidos e integrações mais confiáveis.
Esses aprimoramentos fornecem às organizações uma base segura, compatível e pronta para o futuro, que reduz a complexidade operacional e aumenta a produtividade dos desenvolvedores.
A integração empresarial está entrando em uma nova fase. Não se trata mais apenas de conectar aplicações e mover dados de um sistema para outro. Trata-se de permitir que as organizações adotem a IA de forma responsável, respondam às mudanças com mais rapidez e operem com maior visibilidade e confiança.
As inovações que introduzimos no IBM webMethods Hybrid Integration refletem a mudança de governar as interações de IA e simplificar as experiências dos desenvolvedores para fornecer um contexto de negócios mais rico para operações B2B e apoiar a modernização em ambientes altamente regulamentados.
Juntas, eles refletem uma crença fundamental: a vantagem competitiva não virá apenas da conexão de mais sistemas, mas de transformar essas conexões em operações confiáveis e inteligentes.
Essa ideia está no cerne do IBM webMethods Hybrid Integration. Ao ajudar as organizações a unificar a governança, acelerar a inovação e construir sobre bases confiáveis, estamos possibilitando que nossos clientes aproveitem as oportunidades da IA enquanto mantêm o controle de seus negócios.
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