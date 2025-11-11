Inteligência artificial Automação de TI

IBM watsonx Orchestrate reconhecido com o Red Dot Design Award for Excellence in Enterprise AI Design de 2025

O júri da Red Dot reconheceu a equipe de projeto da IBM pelo trabalho pioneiro em projetar sistemas de IA explicáveis, auditáveis e prontos para adoção no mundo real pelas empresas.

publicado 11 novembro 2025
Empresários sorridentes batendo palmas em reunião do escritório

O IBM watsonx Orchestrate foi homenageado com o Red Dot Design Award por conquistas excepcionais em projeto de produtos e comunicação. O prêmio foi entregue durante o Red Dot Gala em Berlim, onde vencedores de todo o mundo se reuniram para celebrar o trabalho de projeto mais inovador e impactante do ano.

O Red Dot Award está entre as competições de projeto mais prestigiadas do mundo, reconhecendo a excelência em projeto de produtos, projeto de marcas e comunicações e conceitos de projeto. Fundada em 1955, a competição atrai mais de 20.000 inscrições de mais de 60 países a cada ano, e as inscrições são avaliadas por um Júri internacional independente de projetistas, professores e líderes do setor. Em 2025, 30 especialistas em projeto de todo o mundo avaliaram as inscrições, selecionando apenas uma pequena fração dos participantes para essa distinção.

A Red Dot reconhece o IBM watsonx Orchestrate por promover o projeto de IA empresarial responsável

O júri da Red Dot reconheceu a equipe de projeto da IBM pelo trabalho pioneiro em projetar sistemas de IA explicáveis, auditáveis e prontos para adoção no mundo real pelas empresas.

O IBM watsonx Orchestrate permite que as organizações criem e implementem agentes de IA que operam com governança, responsabilidade e clareza um passo crítico para escalar a IA de forma segura e eficaz em ambientes de negócios.

A equipe de projeto da IBM focou em três princípios fundamentais:

  • Confiabilidade e governança: garantir que o comportamento dos agentes de IA seja explicável, revisável e auditável para que os líderes empresariais possam aprovar as implementações com confiança.
  • Construção de agentes, não apenas prompts: fornecimento de um framework para criar agentes de IA reutilizáveis com recursos definidos, permitindo que os construtores testem, refinem e melhorem o desempenho dos agentes.
  • Clareza em sistemas complexos: transformar processos empresariais complexos, como orquestração, conformidade e transferências entre agentes de IA e seres humanos, em interfaces intuitivas, transparentes e utilizáveis.

Essa abordagem posiciona o IBM watsonx Orchestrate como líder em projeto de IA responsável, fazendo a ponte entre inovação e confiança em soluções de IA de nível empresarial. O reconhecimento Red Dot reflete a colaboração em toda a organização da IBM, incluindo equipes de projeto, gerenciamento de produtos, desenvolvimento, vendas de tecnologia, marketing, governança e entrada dos primeiros clientes que ajudaram a transformar o watsonx Orchestrate em um produto robusto e responsável.

Definição de um padrão para a IA empresarial

Embora os prêmios não sejam o objetivo, o reconhecimento da Reddot ressalta o compromisso da IBM em garantir que a IA possa ser projetada, governada e confiável. A distinção indica que a IA empresarial não precisa ser uma caixa-preta, ela pode ser responsável, transparente e centrada no ser humano desde sua concepção.

Conforme a IBM continua promovendo a inovação em IA agêntica, este prêmio destaca como a excelência em projeto e a engenharia de IA responsável se unem para ajudar as organizações a adotarem a IA em escala com confiança.

Explorar a Reddot

Visite a página do produto Orchestrate

Steve Kim

Program Director, Design

Saiba mais Explore o Orchestrate hoje mesmo Visitar a Reddot