IBM watsonx Orchestrate reconhecido com o Red Dot Design Award for Excellence in Enterprise AI Design de 2025

O júri da Red Dot reconheceu a equipe de projeto da IBM pelo trabalho pioneiro em projetar sistemas de IA explicáveis, auditáveis e prontos para adoção no mundo real pelas empresas.

O IBM watsonx Orchestrate permite que as organizações criem e implementem agentes de IA que operam com governança, responsabilidade e clareza um passo crítico para escalar a IA de forma segura e eficaz em ambientes de negócios.

A equipe de projeto da IBM focou em três princípios fundamentais:

Confiabilidade e governança: garantir que o comportamento dos agentes de IA seja explicável, revisável e auditável para que os líderes empresariais possam aprovar as implementações com confiança.

Construção de agentes, não apenas prompts: fornecimento de um framework para criar agentes de IA reutilizáveis com recursos definidos, permitindo que os construtores testem, refinem e melhorem o desempenho dos agentes.

Clareza em sistemas complexos: transformar processos empresariais complexos, como orquestração, conformidade e transferências entre agentes de IA e seres humanos, em interfaces intuitivas, transparentes e utilizáveis.

Essa abordagem posiciona o IBM watsonx Orchestrate como líder em projeto de IA responsável, fazendo a ponte entre inovação e confiança em soluções de IA de nível empresarial. O reconhecimento Red Dot reflete a colaboração em toda a organização da IBM, incluindo equipes de projeto, gerenciamento de produtos, desenvolvimento, vendas de tecnologia, marketing, governança e entrada dos primeiros clientes que ajudaram a transformar o watsonx Orchestrate em um produto robusto e responsável.