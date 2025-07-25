25 de julho de 2025
O IBM watsonx Orchestrate foi reconhecido como Luminary no Inovação Watch: Agentic AI Products 2025— uma designação prestigiada que destaca a nossa liderança no cenário de rápida evolução da IA agêntica. Essa designação de alto nível ressalta a liderança da IBM no cenário de IA agêntica e nosso compromisso em fornecer soluções de ponta que capacitam CIOs e CTOs a impulsionar transformações significativas de negócios.
O Innovation Watch do Everest Group é uma avaliação abrangente de 24 fornecedores de tecnologia líderes que oferecem produtos de IA agêntica. Essas soluções capacitam as empresas a criar agentes inteligentes capazes de tomada de decisão autônoma, orquestração de fluxos de trabalho e adaptação dinâmica, transformando a maneira como as empresas operam em funções como RH, suporte ao cliente, aquisição e vendas.
O relatório se concentra em plataformas de pouco código/no-code e agentes personalizáveis criados previamente projetados para usuários corporativos, excluindo frameworks centrados no desenvolvedor. Os provedores são avaliados em duas dimensões principais:
Com base nesses critérios, o Everest Group classifica os fornecedores em quatro categorias: Luminaries, Fast Followers, Influencers e Seekers.
No ambiente empresarial dinâmico de hoje, a demanda por operações resilientes, ágeis e com custos otimizados é fundamental. Embora a automação tradicional tenha fornecido eficiências tangíveis, o surgimento da IA agêntica está redefinindo o que é possível. Com sua autonomia, adaptabilidade e tomada de decisão, a IA agêntica está pronta para revolucionar as operações de negócios, simplificando fluxos de trabalho, aprimorando a inteligência de decisão e liberando novos caminhos para a inovação.
O Watsonx Orchestrate está na vanguarda dessa revolução. Como uma ferramenta de orquestração de pouco código/no-code, ele permite que os usuários corporativos criem, implementem e gerenciem assistentes e agentes de IA que automatizam fluxos de trabalho e processos complexos. Esses agentes são projetados para lidar com tarefas em várias etapas, integrar-se sem dificuldades aos sistemas empresariais existentes, como o Workday, SAP e Salesforce, e responder a instruções em linguagem natural. A plataforma também oferece copilotos específicos de domínio para áreas críticas, como atendimento ao cliente, geração de código e RH.
Ser nomeado Luminary coloca a IBM entre os melhores inovadores em IA agêntica. Esse reconhecimento reflete a força da plataforma watsonx Orchestrate, que permite que os usuários corporativos criem e implementem agentes de IA que automatizam fluxos de trabalho complexos, sem a necessidade de profundo conhecimento técnico.
Com o watsonx Orchestrate, os usuários podem:
Esse reconhecimento valida nosso compromisso em fornecer uma IA de nível empresarial que seja acessível, escalável e impactante.
A IA agêntica está remodelando o futuro do trabalho. Enquanto as empresas buscam aumentar a produtividade, reduzir custos e aprimorar a tomada de decisão, plataformas como o IBM watsonx Orchestrate estão liderando o caminho, permitindo que as equipes façam mais com menos e liberem novos níveis de eficiência. O reconhecimento do Everest Group reforça a posição da IBM como parceiro confiável para organizações que adotam a transformação orientada por IA.
Leia o relatório do Everest Group