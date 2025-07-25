No ambiente empresarial dinâmico de hoje, a demanda por operações resilientes, ágeis e com custos otimizados é fundamental. Embora a automação tradicional tenha fornecido eficiências tangíveis, o surgimento da IA agêntica está redefinindo o que é possível. Com sua autonomia, adaptabilidade e tomada de decisão, a IA agêntica está pronta para revolucionar as operações de negócios, simplificando fluxos de trabalho, aprimorando a inteligência de decisão e liberando novos caminhos para a inovação.

O Watsonx Orchestrate está na vanguarda dessa revolução. Como uma ferramenta de orquestração de pouco código/no-code, ele permite que os usuários corporativos criem, implementem e gerenciem assistentes e agentes de IA que automatizam fluxos de trabalho e processos complexos. Esses agentes são projetados para lidar com tarefas em várias etapas, integrar-se sem dificuldades aos sistemas empresariais existentes, como o Workday, SAP e Salesforce, e responder a instruções em linguagem natural. A plataforma também oferece copilotos específicos de domínio para áreas críticas, como atendimento ao cliente, geração de código e RH.

Ser nomeado Luminary coloca a IBM entre os melhores inovadores em IA agêntica. Esse reconhecimento reflete a força da plataforma watsonx Orchestrate, que permite que os usuários corporativos criem e implementem agentes de IA que automatizam fluxos de trabalho complexos, sem a necessidade de profundo conhecimento técnico.

Com o watsonx Orchestrate, os usuários podem:

Automatizar tarefas multietapas, como agendamento de entrevistas e criação de cartas de oferta

Integrar-se sem dificuldades a sistemas corporativos como o Workday, SAP e Salesforce.

Aproveitar agentes específicos de domínio para RH, atendimento ao cliente e vendas

Usar linguagem natural para instruir os agentes e adaptar fluxos de trabalho de forma dinâmica

Esse reconhecimento valida nosso compromisso em fornecer uma IA de nível empresarial que seja acessível, escalável e impactante.