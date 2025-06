Um dos desafios mais urgentes para as organizações que já usam o Terraform é gerenciar as atualizações dos módulos e provedores. Esses componentes são frequentemente aprimorados com novas funcionalidades e melhorias de desempenho. No entanto, muitas equipes atrasam as atualizações devido ao esforço manual e ao risco envolvidos na atualização do código da infraestrutura.

Isso geralmente resulta em dívida técnica e oportunidades perdidas de otimização. A expansão do IBM watsonx Code Assistant para o Terraform pode ajudar a enfrentar esse desafio, ao automatizar o processo de upgrade. Ele analisa as configurações existentes do Terraform, identifica módulos e provedores desatualizados e sugere atualizações compatíveis. Gerando código atualizado e fornecendo explicações claras das alterações, ele reduz o risco de erros e acelera a adoção de novos recursos.

Outro cenário comum envolve a implementação de uma aplicação recém-criada. Um desenvolvedor pode precisar provisionar infraestrutura para essa aplicação em um ambiente específico, seja na AWS, no local, ou até mesmo migrando de um provedor de nuvem para outro, como da AWS para o Azure. Com o watsonx Code Assistant e o Terraform, os desenvolvedores poderão descrever os requisitos de implementação em linguagem natural, e a ferramenta gerará o código do Terraform para ajudar a provisionar a infraestrutura. Quando a infraestrutura está implementada, o Ansible assume a configuração do ambiente, instalação do software, configuração dos usuários e implementação da aplicação.

Essa automação de ponta a ponta pode ajudar a reduzir o tempo e a complexidade envolvidos no lançamento de novos serviços, especialmente em ambientes híbridos ou multinuvem.