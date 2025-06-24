O IBM watsonx Code Assistant for Z adiciona geração de código de IA e compatibilidade com o Assembler

25 de junho de 2025
Modernizar aplicações de mainframe não é mais uma questão de se, mas de quão rápido e efetivamente isso pode ser feito. Com 89% das organizações modernizando seus ambientes de mainframe, a importância estratégica desses sistemas para atingir as metas de negócios está mais clara do que nunca. Na vanguarda dessa transformação está o IBM watsonx Code Assistant for Z: uma solução de IA e automação desenvolvida especificamente para acelerar a modernização do mainframe com riscos menores, custos reduzidos e compatibilidade completa com o ciclo de vida.
Hoje, temos o prazer de anunciar as principais melhoriasque estão chegando ao watsonx Code Assistant for Z, disponível para clientes a partir de 27 de junho de 2025, como parte da versão 2.6. Essas melhorias simplificam o desenvolvimento, preenchem lacunas de conhecimento e aumentam a produtividade.
Com o novo recurso de geração de código do watsonx Code Assistant for Z, agora você pode criar ou atualizar códigos COBOL com precisão e velocidade. Os desenvolvedores podem interagir com a IA usando prompts de linguagem simples e natural por meio de uma interface de chat em seu VS Code IDE, gerando rapidamente um código alinhado com suas especificações e contexto de projeto.
O watsonx Code Assistant for Z também fornece sugestões de código em linha e em tempo real enquanto você trabalha, ajudando a programar de forma mais rápida e eficiente. Essas sugestões têm reconhecimento de contexto, aproveitam o código circundante no programa e padrões de codificação para fazer recomendações mais precisas e relevantes.
Apoiado por um grande modelo de linguagem ajustado treinado em COBOL e no middleware IBM Z , o código gerado é otimizado para a qualidade e o desempenho necessários em aplicações de mainframe.
O recurso de geração de código ajuda os clientes a encurtar os ciclos de desenvolvimento, reduzir o esforço manual e fornecer código COBOL consistente e de alta qualidade — ajudando os desenvolvedores iniciantes a se atualizar mais rapidamente, bem como os desenvolvedores experientes a ser mais eficientes.
O IBM watsonx Code Assistant for Z Code Explanation ajuda os clientes a entender mais rápido as aplicações de mainframe, explicando o código em linguagem natural. Atualmente, ele é compatível com COBOL, JCL, PL/I e REXX, e está disponível em vários idiomas, incluindo inglês, japonês, português, alemão, francês e espanhol. No primeiro trimestre de 2025, lançamos o chat de IA e as funcionalidades de IA agêntica para explicação de código, capacitando os clientes a interagir com seu código e obter facilmente uma compreensão holística por meio de insights repletos em contexto e aplicações.
Com a versão 2.6, estamos expandindo ainda mais a compatibilidade:
O recurso Code Explanation pode ser implementado no local e como serviço.
Considere este cenário: Angie, uma arquiteta de aplicações recém-integrada, é solicitada a adicionar funcionalidades à sua aplicação de seguro, adicionando uma nova lógica para uma promoção ao cliente e implementando um desconto de 15% para clientes de veículos elétricos de uma apólice de seguro de veículo. Ela não está familiarizada com as business rules existentes e precisa identificar rapidamente a lógica por trás dos cálculos de desconto.
Com o watsonx Code Assistant for Z, Angie segue um caminho mais inteligente. Usando a descoberta de regras de negócios e a IA generativa, ela seleciona a aplicação, insere alguns prompts no chat de IA e filtra instantaneamente centenas de programas e variáveis em um escopo focado e relevante. Ela pode visualizar como as variáveis e artefatos da aplicação estão conectados, avaliar business rules e identificar a lógica de que precisa em minutos.
Com o Business Rule Discovery, os clientes podem:
A IU simplificada, combinada com chat e pesquisa com IA, torna a análise de aplicações mais intuitiva — fornecendo insights instantâneos com reconhecimento de contexto e aproveitando agentes especializados de IA de análise de mainframe.
Esperamos que os recursos aprimorados de compreensão de aplicações estejam disponíveis no watsonx Code Assistant for Z no final de 2025.
Para saber mais sobre como o watsonx Code Assistant for Z pode ajudar a acelerar sua jornada de modernização de aplicações, agende uma demo com nossa equipe.