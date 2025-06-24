O IBM watsonx Code Assistant for Z adiciona geração de código de IA e compatibilidade com o Assembler

Modernizar aplicações de mainframe não é mais uma questão de se, mas de quão rápido e efetivamente isso pode ser feito. Com 89% das organizações modernizando seus ambientes de mainframe, a importância estratégica desses sistemas para atingir as metas de negócios está mais clara do que nunca. Na vanguarda dessa transformação está o IBM watsonx Code Assistant for Z: uma solução de IA e automação desenvolvida especificamente para acelerar a modernização do mainframe com riscos menores, custos reduzidos e compatibilidade completa com o ciclo de vida.

Hoje, temos o prazer de anunciar as principais melhoriasque estão chegando ao watsonx Code Assistant for Z, disponível para clientes a partir de 27 de junho de 2025, como parte da versão 2.6. Essas melhorias simplificam o desenvolvimento, preenchem lacunas de conhecimento e aumentam a produtividade.