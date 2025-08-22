O IBM Watsonx BI já está publicamente disponível no IBM Cloud: o futuro das decisões inteligentes começa aqui

22 de agosto de 2025
O que há de novo: o IBM watsonx BI já está publicamente disponível no IBM Cloud, combinando inteligência impulsionada por IA com um modelo semântico governado para fornecer insights consistentes e explicáveis baseados na lógica de sua empresa.
O futuro da business intelligence (BI) é conversacional, contextual e nativo da nuvem. Até 2027, 90% dos executivos esperam que os agentes de IA levem as equipes além de relatórios estáticos para análise preditiva de dados em tempo real. E mais de 75% acreditam que, em breve, esses agentes automatizarão totalmente os fluxos de trabalho transacionais.
O IBM watsonx BI foi projetado para esse momento e para o futuro. Ele capacita os usuários a fazer perguntas em linguagem natural, acelerar a geração de insights e promover uma cultura baseada em dados em toda a empresa, garantindo confiança e escalabilidade. Com compatibilidade com vários LLMs e recursos de integração plug-and-play, ele se integra sem dificuldades a fluxos de trabalho existentes, data lakehouse ou ferramentas de geração de relatórios, trazendo confiança, velocidade e escala para todos os cantos de sua organização.
O futuro pertence às organizações que podem pensar e atuar na velocidade de seus dados. O watsonx BI não é apenas mais uma ferramenta de análise de dados. É um parceiro pensante que entende sua empresa, apresenta insights importantes e explica o “porquê” por trás de cada resposta. Em um mundo onde a vantagem competitiva é medida em momentos, não meses, o watsonx BI garante que você esteja sempre pronto para agir no que mais importa.
A era de espera por insights terminou: o watsonx BI está operando no IBM Cloud. Este é apenas o começo, com mais inovações chegando à medida que avançamos na fronteira da análise de dados de agentes. Não deixe de participar de nossa comunidade techxchange do watsonx BI. Diga-nos o que funciona, o que o surpreende você e o que você quer ver no próximo lançamento. Juntos, definiremos o próximo capítulo da tomada de decisão inteligente.