O IBM Watsonx BI já está publicamente disponível no IBM Cloud: o futuro das decisões inteligentes começa aqui

O futuro da business intelligence (BI) é conversacional, contextual e nativo da nuvem. Até 2027, 90% dos executivos esperam que os agentes de IA levem as equipes além de relatórios estáticos para análise preditiva de dados em tempo real. E mais de 75% acreditam que, em breve, esses agentes automatizarão totalmente os fluxos de trabalho transacionais.

O IBM watsonx BI foi projetado para esse momento e para o futuro. Ele capacita os usuários a fazer perguntas em linguagem natural, acelerar a geração de insights e promover uma cultura baseada em dados em toda a empresa, garantindo confiança e escalabilidade. Com compatibilidade com vários LLMs e recursos de integração plug-and-play, ele se integra sem dificuldades a fluxos de trabalho existentes, data lakehouse ou ferramentas de geração de relatórios, trazendo confiança, velocidade e escala para todos os cantos de sua organização.