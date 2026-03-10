O conhecimento operacional em ambientes IBM Z geralmente reside em documentação proprietária — runbooks, guias de solução de problemas e procedimentos frequentemente escritos em idiomas locais. Como as organizações operam globalmente, as diferenças de idiomas podem limitar a eficiência com que esse conhecimento é acessado e aplicado.

Com essa versão, os clientes podem fazer ingestão de documentos em idiomas compatíveis,1 permitindo que os usuários façam perguntas e recebam respostas no mesmo idioma do conteúdo ingerido, sem converter ou reformatar materiais de origem.

Esse recurso foi desenvolvido para permitir que as organizações:

Usem conteúdo proprietário específico da linguagem sem duplicação

Ofereçam experiências de suporte localizadas para equipes globais

Além disso, a nova interface de ingestão de documentos ajuda a simplificar a forma como a documentação é carregada, gerenciada e mantida. Com a redução dos esforços administrativos por parte das corporações, as equipes podem se concentrar em garantir que o conhecimento permaneça preciso e atualizado.

Juntos, esses aprimoramentos foram desenvolvidos para ajudar seu conhecimento proprietário a se tornar acessível, para que seus usuários possam obter respostas oportunas às perguntas deles, a qualquer momento.