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Inteligência artificial Automação de TI

IBM watsonx Assistant for Z v3.2: maior flexibilidade, segurança e simplicidade para o IBM Z

O IBM watsonx Assistant for Z continua avançando na forma como as empresas interagem com a plataforma IBM Z.

Publicado 10/03/2026

Essa versão reforça o compromisso da IBM em fornecer recursos de IA seguros e preparados para empresas diretamente nos ambientes IBM Z, ajudando as organizações a simplificar a complexidade e, ao mesmo tempo, manter a governança e o controle.

Nessa versão estamos lançando quatro novas funcionalidades, incluindo:

  • Uma nova GUI, criada para ajudar a simplificar a ingestão de seu conhecimento empresarial em seu idioma
  • Serviços de autenticação expandidos para funções de segurança aprimoradas 
  • Uma nova interface gráfica para criar e testar fluxos de trabalho agênticos
  • Ferramentas de implementação simplificadas, para acelerar a instalação e a configuração

Como tornar o conhecimento empresarial mais acessível

O conhecimento operacional em ambientes IBM Z geralmente reside em documentação proprietária — runbooks, guias de solução de problemas e procedimentos frequentemente escritos em idiomas locais. Como as organizações operam globalmente, as diferenças de idiomas podem limitar a eficiência com que esse conhecimento é acessado e aplicado.

Com essa versão, os clientes podem fazer ingestão de documentos em idiomas compatíveis,1 permitindo que os usuários façam perguntas e recebam respostas no mesmo idioma do conteúdo ingerido, sem converter ou reformatar materiais de origem.

Esse recurso foi desenvolvido para permitir que as organizações:

  • Usem conteúdo proprietário específico da linguagem sem duplicação
  • Ofereçam experiências de suporte localizadas para equipes globais

Além disso, a nova interface de ingestão de documentos ajuda a simplificar a forma como a documentação é carregada, gerenciada e mantida. Com a redução dos esforços administrativos por parte das corporações, as equipes podem se concentrar em garantir que o conhecimento permaneça preciso e atualizado.

Juntos, esses aprimoramentos foram desenvolvidos para ajudar seu conhecimento proprietário a se tornar acessível, para que seus usuários possam obter respostas oportunas às perguntas deles, a qualquer momento.

Expansão da integração de autenticação e autorização em ambientes IBM Z

A segurança continua sendo fundamental para os clientes do IBM Z. Os mecanismos de autenticação e autorização variam entre as empresas, e a compatibilidade com a infraestrutura existente é crítica para a adoção.

Além do RACF, o IBM watsonx Assistant for Z agora é compatível com o ACF2 e o Top Secret por meio do uso do SAF (System Authorization Facility), permitindo a integração com os frameworks de autenticação e autorização já usados nos ambientes IBM Z.

Essa integração ampliada:

  • Alinha-se com toda a gama de produtos de segurança de mainframe usados em todo o setor
  • Integra-se às infraestruturas de autenticação e autorização existentes
  • É compatível com políticas de controle de acesso corporativo por meio da integração com os frameworks de segurança existentes

Ao ser compatível com os frameworks de segurança estabelecidos, o IBM watsonx Assistant for Z foi desenvolvido para ajudar as organizações a adotar recursos de IA agêntica sem interromper controles confiáveis.

Projeto de fluxos de trabalho agênticos com maior simplicidade e controle

Os agentes de IA criam valor quando conseguem executar fluxos de trabalho estruturados e determinísticos com precisão. Até o momento, a criação desses fluxos de trabalho exigia conhecimento especializado em scripts e configuração manual, colocando a automação fora do alcance de muitas equipes

Nessa versão, o Agent Builder inclui um construtor de fluxo gráfico, que transforma a forma como as equipes projetam e operacionalizam fluxos de trabalho orientados por IA. Usando uma interface intuitiva de arrastar e soltar, os desenvolvedores podem projetar visualmente, testar a automação em tempo real e refinar os fluxos antes da implementação.

Os construtores podem:

  • Definir sequências de ferramentas usando lógica visual
  • Testar os fluxos diretamente na interface antes da implementação
  • Aplicar controle de fluxo para criar ramificações e ciclos condicionais
  • Capturar a entrada estruturada do usuário por meio de formulários aprimorados, incluindo listas, menus suspensos e uploads de arquivos

Para compatibilidade com casos de uso mais avançados, estão incluídos três recursos adicionais:

  • O Form Builder permite a criação de formulários multientradas sem programação manual.
  • O Data Mapping permite mapear entradas e saídas entre ferramentas, sendo compatível com transferências de dados consistentes em todas as etapas dos fluxos de trabalho.
  • O Code Block torna possível incorporar a lógica personalizada do Python para transformar as respostas de APIs ou manipular dados quando necessário, tudo dentro do ambiente gráfico.

Ao reduzir a barreira para o desenvolvimento de fluxos de trabalho e, ao mesmo tempo, preservar o controle e o determinismo, essas melhorias permitem que as equipes da organização projetem e dimensionem a automação de forma eficiente em ambientes IBM Z.

Agilização da implementação

As etapas de instalação e configuração podem ser demoradas e propensas a erros manuais. Para agilizar esse processo, o IBM watsonx Assistant for Z agora inclui automação para partes-chave do processo de instalação.

Isso foi desenvolvido para resultar em menos etapas de configuração manual, tempo de implementação reduzido, menor risco de erros de configuração e uma experiência de instalação mais previsível. Ao simplificar a instalação e reduzir a complexidade, as equipes podem obter valor rapidamente.

Avanço da automação inteligente no IBM Z

Com ingestão de conhecimento multilíngue, desenvolvimento de fluxos de trabalho gráficos, compatibilidade com autenticação expandida e ferramentas de instalação agilizadas, essa versão fortalece ainda mais o IBM watsonx Assistant for Z como uma solução de IA segura e escalável para ambientes IBM Z.

À medida que as empresas continuam modernizando os sistemas centrais, o IBM watsonx Assistant for Z ajuda a simplificar as operações, ampliar a acessibilidade e manter as normas de segurança confiáveis que definem o mainframe.

Disponibilidade geral

Os mais recentes aprimoramentos do IBM watsonx Assistant for Z estarão disponíveis a partir de 13 de março de 2026. Essa versão lança novos recursos que simplificam o acesso ao conhecimento, agilizam o desenvolvimento de fluxos de trabalho e expandem a integração de segurança para ambientes IBM Z.

Veja o IBM watsonx Assistant for Z em ação

Descubra como o IBM watsonx Assistant for Z pode simplificar e modernizar seu ambiente IBM Z.

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Sreekanth Ramakrishnan

Director, AIOps on Z

IBM

Renúncia de responsabilidade

1 A compatibilidade com idiomas depende do LLM. Idiomas compatíveis com o Granite: chinês, tcheco, holandês, inglês, francês, alemão, italiano, japonês, coreano, português e espanhol. Idiomas compatíveis com o Llama: inglês, francês, alemão, italiano, português, espanhol, tailandês