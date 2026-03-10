O IBM watsonx Assistant for Z continua avançando na forma como as empresas interagem com a plataforma IBM Z.
Essa versão reforça o compromisso da IBM em fornecer recursos de IA seguros e preparados para empresas diretamente nos ambientes IBM Z, ajudando as organizações a simplificar a complexidade e, ao mesmo tempo, manter a governança e o controle.
Nessa versão estamos lançando quatro novas funcionalidades, incluindo:
O conhecimento operacional em ambientes IBM Z geralmente reside em documentação proprietária — runbooks, guias de solução de problemas e procedimentos frequentemente escritos em idiomas locais. Como as organizações operam globalmente, as diferenças de idiomas podem limitar a eficiência com que esse conhecimento é acessado e aplicado.
Com essa versão, os clientes podem fazer ingestão de documentos em idiomas compatíveis,1 permitindo que os usuários façam perguntas e recebam respostas no mesmo idioma do conteúdo ingerido, sem converter ou reformatar materiais de origem.
Esse recurso foi desenvolvido para permitir que as organizações:
Além disso, a nova interface de ingestão de documentos ajuda a simplificar a forma como a documentação é carregada, gerenciada e mantida. Com a redução dos esforços administrativos por parte das corporações, as equipes podem se concentrar em garantir que o conhecimento permaneça preciso e atualizado.
Juntos, esses aprimoramentos foram desenvolvidos para ajudar seu conhecimento proprietário a se tornar acessível, para que seus usuários possam obter respostas oportunas às perguntas deles, a qualquer momento.
A segurança continua sendo fundamental para os clientes do IBM Z. Os mecanismos de autenticação e autorização variam entre as empresas, e a compatibilidade com a infraestrutura existente é crítica para a adoção.
Além do RACF, o IBM watsonx Assistant for Z agora é compatível com o ACF2 e o Top Secret por meio do uso do SAF (System Authorization Facility), permitindo a integração com os frameworks de autenticação e autorização já usados nos ambientes IBM Z.
Essa integração ampliada:
Ao ser compatível com os frameworks de segurança estabelecidos, o IBM watsonx Assistant for Z foi desenvolvido para ajudar as organizações a adotar recursos de IA agêntica sem interromper controles confiáveis.
Os agentes de IA criam valor quando conseguem executar fluxos de trabalho estruturados e determinísticos com precisão. Até o momento, a criação desses fluxos de trabalho exigia conhecimento especializado em scripts e configuração manual, colocando a automação fora do alcance de muitas equipes
Nessa versão, o Agent Builder inclui um construtor de fluxo gráfico, que transforma a forma como as equipes projetam e operacionalizam fluxos de trabalho orientados por IA. Usando uma interface intuitiva de arrastar e soltar, os desenvolvedores podem projetar visualmente, testar a automação em tempo real e refinar os fluxos antes da implementação.
Os construtores podem:
Para compatibilidade com casos de uso mais avançados, estão incluídos três recursos adicionais:
Ao reduzir a barreira para o desenvolvimento de fluxos de trabalho e, ao mesmo tempo, preservar o controle e o determinismo, essas melhorias permitem que as equipes da organização projetem e dimensionem a automação de forma eficiente em ambientes IBM Z.
As etapas de instalação e configuração podem ser demoradas e propensas a erros manuais. Para agilizar esse processo, o IBM watsonx Assistant for Z agora inclui automação para partes-chave do processo de instalação.
Isso foi desenvolvido para resultar em menos etapas de configuração manual, tempo de implementação reduzido, menor risco de erros de configuração e uma experiência de instalação mais previsível. Ao simplificar a instalação e reduzir a complexidade, as equipes podem obter valor rapidamente.
Com ingestão de conhecimento multilíngue, desenvolvimento de fluxos de trabalho gráficos, compatibilidade com autenticação expandida e ferramentas de instalação agilizadas, essa versão fortalece ainda mais o IBM watsonx Assistant for Z como uma solução de IA segura e escalável para ambientes IBM Z.
À medida que as empresas continuam modernizando os sistemas centrais, o IBM watsonx Assistant for Z ajuda a simplificar as operações, ampliar a acessibilidade e manter as normas de segurança confiáveis que definem o mainframe.
Os mais recentes aprimoramentos do IBM watsonx Assistant for Z estarão disponíveis a partir de 13 de março de 2026. Essa versão lança novos recursos que simplificam o acesso ao conhecimento, agilizam o desenvolvimento de fluxos de trabalho e expandem a integração de segurança para ambientes IBM Z.
Descubra como o IBM watsonx Assistant for Z pode simplificar e modernizar seu ambiente IBM Z.
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1 A compatibilidade com idiomas depende do LLM. Idiomas compatíveis com o Granite: chinês, tcheco, holandês, inglês, francês, alemão, italiano, japonês, coreano, português e espanhol. Idiomas compatíveis com o Llama: inglês, francês, alemão, italiano, português, espanhol, tailandês