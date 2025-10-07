IBM watsonx Assistant for Z: trazendo inteligência e automação para o gerenciamento de TI de mainframe com IA agêntica

Produtos de software IBM Z agora são impulsionados pelo watsonx Assistant for Z para aproveitar seu chat de IA conversacional e framework agêntico para oferecer recursos avançados projetados para aumentar a produtividade e simplificar a experiência do usuário de mainframe.

O watsonx Assistant for Z foi desenvolvido para auxiliar os operadores de TI na orientação dos usuários desde o monitoramento de alertas até a resolução de problemas. Atuando como facilitador, pode eliminar a necessidade de alternar entre as interfaces de várias ferramentas, encaminhando as solicitações para os agentes de IA certos que, em seguida, apresentam as causas raiz, o contexto histórico e as próximas ações recomendadas em um único fluxo conversacional. Ao capacitar a a experiência de chat de IA e tempo de execução de agentes por trás de produtos como o IBM Concert for Z, o watsonx Assistant for Z gera respostas sensíveis ao contexto que auxiliam na remediação de incidentes.

O resultado: os operadores podem priorizar os alertas mais críticos, entender rapidamente os problemas e tomar medidas corretivas diretamente no Assistant. Isso foi projetado para ajudar a reduzir o tempo médio de resolução, melhorar a confiabilidade do sistema e permitir que as equipes se concentrem em trabalhos de maior valor.