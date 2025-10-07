IBM watsonx Assistant for Z: trazendo inteligência e automação para o gerenciamento de TI de mainframe com IA agêntica

A IBM está lançando uma nova versão do watsonx Assistant for Z que oferece um framework de IA agêntica para o IBM Z.
Essa versão marca o início de uma jornada para simplificar e transformar ainda mais a forma como os operadores interagem com o mainframe para liberar novos níveis de produtividade.
Desde seu lançamento em 2024, o watsonx Assistant for Z tem se esforçado para simplificar a experiência do usuário de mainframe com IA conversacional integrada, baseada na experiência do IBM Z e no conhecimento empresarial. Os clientes puderam vincular a automação existente ao chat de IA do Assistant, projetado para permitir que usuários autorizados acionem fluxos de trabalho confiáveis e simplifiquem tarefas.
Com essa nova versão, estamos levando a produtividade um passo adiante, ao lançar recursos de IA agêntica. O watsonx Assistant for Z vai além da IA generativa para oferecer inteligência baseada em dados e automação personalizável de fluxos de trabalho.
A automação tradicional geralmente é limitada a situações predeterminadas ou fluxos de trabalho manuais. Com os agentes de IA agora gerando respostas, o watsonx Assistant for Z vai além: projetado para entender as nuances conversacionais, raciocinar por meio de interações em várias etapas e tomar decisões com base em objetivos em vez de regras fixas. Essa mudança transforma as experiências do usuário e do construtor, para a automação e a execução de fluxos de trabalho complexos com supervisão mínima e controle manual adicional quando necessário. Veja como o watsonx Assistant for Z oferece esses novos recursos:
Esse lançamento traz uma arquitetura escalável para construir e gerenciar agentes de IA em todo o ecossistema de mainframe. Ele inclui orquestração multiagentes, permitindo a colaboração entre agentes e assistentes de IA, para ajudar a automatizar fluxos de trabalho complexos.
O novo Agent Builder permite que as equipes criem agentes personalizados para fluxos de trabalho que vão de simples a complexos. Ele oferece uma funcionalidade no-code para a criação rápida de agentes para tarefas específicas, uma opção pro-code com o Agent Development Kit (ADK) para recursos avançados dos agentes e análise de dados para uso, desempenho e confiabilidade dos agentes. Isso capacita as equipes a democratizar o conhecimento, ao criar agentes que aproveitam a automação existente de sua organização projetada para inteligência orientada por metas e automação escalável de fluxos de trabalho.
O IBM watsonx Assistant for Z inclui agentes de IA criados previamente e serviços projetados para aumentar a produtividade e fornecer um caminho mais rápido para obter valor. Agentes construídos em todo o stack do software IBM Z fornecem aos clientes uma vasta coleção de agentes projetados para acelerar a produtividade e simplificar as operações. Esse framework foi criado para permitir a fácil implementação de agentes criados previamente, agentes de produtos IBM Z e agentes de terceiros personalizados. Esses agentes abrangem áreas como monitoramento de sistemas, agendamento de cargas de trabalho, automação e suporte, permitindo que os operadores de TI obtenham insights, atuem em eventos críticos e simplifiquem fluxos de trabalho. Seja trazendo insights do OMEGAMON, automatizando a resposta a incidentes por meio do ServiceNow ou acelerando upgrades do Z, o framework agêntico ajuda a criar inteligência consistente em todo o mainframe. Para começar rapidamente ou criar extensões personalizadas, você pode explorar nosso repositório do GitHub para obter documentação, exemplos e recursos para desenvolvedores.
Produtos de software IBM Z agora são impulsionados pelo watsonx Assistant for Z para aproveitar seu chat de IA conversacional e framework agêntico para oferecer recursos avançados projetados para aumentar a produtividade e simplificar a experiência do usuário de mainframe.
O watsonx Assistant for Z foi desenvolvido para auxiliar os operadores de TI na orientação dos usuários desde o monitoramento de alertas até a resolução de problemas. Atuando como facilitador, pode eliminar a necessidade de alternar entre as interfaces de várias ferramentas, encaminhando as solicitações para os agentes de IA certos que, em seguida, apresentam as causas raiz, o contexto histórico e as próximas ações recomendadas em um único fluxo conversacional. Ao capacitar a a experiência de chat de IA e tempo de execução de agentes por trás de produtos como o IBM Concert for Z, o watsonx Assistant for Z gera respostas sensíveis ao contexto que auxiliam na remediação de incidentes.
O resultado: os operadores podem priorizar os alertas mais críticos, entender rapidamente os problemas e tomar medidas corretivas diretamente no Assistant. Isso foi projetado para ajudar a reduzir o tempo médio de resolução, melhorar a confiabilidade do sistema e permitir que as equipes se concentrem em trabalhos de maior valor.
Em breve, no 4º trimestre, o suporte do IBM Spyre Accelerator permitirá que os clientes executem o watsonx Assistant for Z inteiramente no IBM Z com IA agêntica, preservando a segurança da plataforma e a qualidade do serviço. Os agentes dependem dos LLMs para encaminhar adequadamente a solicitação, reunir as respostas e retornar respostas significativas ao usuário. Com os Spyre Cards, essas solicitações, decisões e ações nunca saem do mainframe, garantindo que todas ocorram com o mais alto nível de segurança. Clique aqui para saber mais sobre o Spyre.1
Experimente o futuro das operações de mainframe aprendendo mais na página do produto watsonx Assistant for Z. Para Leia mais sobre como o IBM Z está transformando a experiência de mainframe, leia o Blog da IBM. Para mais informações sobre como a IBM está reinventando a forma como o trabalho é realizado com a IA agêntica, leia o comunicado à imprensa da IBM.
Todas as declarações relativas ao direcionamento e às intenções da IBM no futuro estão sujeitas a alterações ou à retirada sem aviso prévio e representam apenas metas e objetivos.