IBM watsonx.ai v2.4: expansão do desenvolvimento de IA governada para a empresa

O lançamento amplia o acesso governado a modelos, fortalece as operações de plataforma compartilhada, adiciona suporte a cargas de trabalho de IA emergentes e oferece aos clientes um caminho mais claro para modernizar os ativos afetados à medida que avançam para a produção.
O IBM watsonx.ai v2.4 foi projetado para ajudar os clientes a criar e escalar a IA com mais opções de modelos, governança mais forte, tempos de execução modernizados e maior flexibilidade em ambientes híbridos. O lançamento amplia o acesso governado a modelos, fortalece as operações de plataforma compartilhada, adiciona suporte a cargas de trabalho de IA emergentes e oferece aos clientes um caminho mais claro para modernizar os ativos afetados à medida que avançam para a produção.
À medida que as empresas avançam rumo a um modelo operacional de IA, elas precisam de mais do que ferramentas de IA isoladas. Elas precisam de inteligência confiável a partir dos dados empresariais, de ação governada entre modelos e aplicações, de controle operacional em ambientes híbridos e de confiança incorporada à forma como a IA é desenvolvida, implementada e escalada. O watsonx.ai v2.4 sustenta essa base ao ajudar as equipes a acessar modelos, preparar dados, governar o uso, modernizar tempos de execução e operar o desenvolvimento da IA com mais segurança nos ambientes corporativos.
Uma das atualizações mais importantes no watsonx.ai v2.4 é a expansão contínua do Model Gateway. À medida que as organizações usam mais modelos de base em mais provedores e ambientes de hospedagem, o acesso aos modelos pode se fragmentar. Os desenvolvedores podem querer flexibilidade, enquanto os administradores precisam de controles consistentes de acesso, política, uso e auditoria.
O Model Gateway ajuda a lidar com esse desafio, oferecendo às equipes uma maneira unificada de se conectar e usar modelos de base por meio de uma interface de API comum e compatível com a OpenAI. Com este lançamento, o Model Gateway adiciona recursos como:
Para os clientes, isso significa mais opções de modelos sem abrir mão do controle empresarial. Os desenvolvedores podem trabalhar com modelos adequados ao seu caso de uso, enquanto os administradores podem aplicar políticas mais consistentes de governança, acesso e auditoria em provedores de modelos e ambientes.
O watsonx.ai v2.4 também reflete uma direção de plataforma mais ampla com o Red Hat AI Enterprise.
O novo pacote watsonx.ai com o Red Hat AI Enterprise foi projetado para combinar recursos de IA generativa do Red Hat AI Enterprise com recursos tradicionais de aprendizado de máquina do watsonx.ai. No futuro, espera-se que os requisitos de LLM para recursos como compreensão de documentos e geração de dados sintéticos não estruturados sejam atendidos por meio do componente Red Hat AI Inference do Red Hat AI Enterprise, conectado pelo Model Gateway.
Para os clientes, isso cria uma arquitetura de IA corporativa mais clara:
Essa abordagem oferece suporte a uma infraestrutura de IA aberta e híbrida e, ao mesmo tempo, ajuda os clientes a manter os controles corporativos de acesso, uso e implementação de modelos.
À medida que a adoção da IA se expande entre unidades de negócios, equipes e ambientes, muitas organizações precisam escalar o acesso à plataforma sem criar instâncias isoladas para cada grupo.
O watsonx.ai v2.4 introduz o suporte à multilocação para ajudar as organizações a compartilhar com segurança uma única instância de plataforma entre vários locatários, mantendo isolados os dados, as configurações e as cargas de trabalho de cada locatário. Isso pode ajudar a melhorar a eficiência de custos, a escalabilidade e a utilização de recursos, preservando a separação necessária para cargas de trabalho de IA governadas.
O suporte a multilocação é habilitado nos componentes do watsonx.ai, incluindo Decision Optimization, Data Refinery, SPSS Modeler, Synthetic Data Generator, RStudio, AutoAI para aprendizado de máquina, Prompt Lab, Vector Index, Document Understanding, Deep Learning Training, ML Inferencing e DL Inferencing.
O watsonx.ai agora está disponível no IBM Z e no IBM LinuxONE com o IBM Spyre, permitindo que as empresas executem a inferência de IA generativa onde os dados e as cargas de trabalho críticos já residem.
Com suporte a modelos de base, incluindo Granite e Ministral, além de recursos como Prompt Lab, guardrails, Document Understanding, AutoAI, Jupyter Notebooks, Watson Machine Learning e Watson Studio, os clientes podem criar, implementar e escalar a IA na própria plataforma.
Isso pode ajudar a reduzir a movimentação de dados, fortalecer a segurança e a soberania dos dados e viabilizar resultados de IA de menor latência para casos de uso de missão crítica.
O watsonx.ai v2.4 também adiciona recursos novos e aprimorados em escolha de modelos, preparação de dados, geração de dados sintéticos, otimização, experiências de chat e suporte a tempo de execução.
Novos modelos de base ampliam o suporte a cargas de trabalho de IA emergentes, incluindo casos de uso de fala, de visão e linguagem e de modelos de linguagem de grande porte eficientes. Essas adições ajudam as equipes a escolher modelos com base em necessidades específicas da carga de trabalho, como desempenho, latência, custo, modalidade e restrições de implementação.
Os aprimoramentos do Synthetic Data Generator introduzem uma API para uso programático de geração de dados sintéticos estruturados, permitindo que os usuários enviem scripts diretamente e integrem a geração de dados sintéticos aos fluxos de trabalho existentes. A versão também adiciona a seleção de LLMs para geração de dados sintéticos não estruturados.
O Data Refinery passa a oferecer suporte a Spark 3.5, Microsoft Azure Databricks e Vertica, parametrização de tarefas, a capacidade de cancelar uma tarefa enquanto ela está sendo iniciada e suporte a Review Folders. Essas atualizações ajudam engenheiros e cientistas de dados a preparar e gerenciar dados de forma mais eficiente em ambientes híbridos e multinuvem.
O Decision Optimization agora inclui comparação de cenários, permitindo que os usuários comparem e visualizem diferenças e semelhanças entre dois cenários. Isso pode ajudar as equipes a avaliar planos de cadeia de suprimentos, alternativas de agendamento, estratégias de alocação de recursos e outros cenários de otimização de forma mais clara.
A API Text Chat passa a oferecer suporte ao tratamento de tokens de raciocínio no carga de entrada, ajudando as aplicações a manter conversas mais precisas e sensíveis ao contexto ao longo das interações.
As implementações do Watson Machine Learning também passam a oferecer suporte ao Spark 4.0, ajudando a modernizar o stack de implementação para cargas de trabalho de aprendizado de máquina em produção. De acordo com o rascunho, espera-se que essa funcionalidade esteja disponível no final do segundo trimestre.
O watsonx.ai v2.4 inclui diversas mudanças de tempo de execução, gerenciamento de pacotes, descontinuação e remoção que os clientes devem revisar como parte do planejamento de atualização.
A partir de 11 de junho de 2026, os clientes não poderão mais criar novos cadernos, ambientes personalizados ou implementações usando especificações de software baseadas no IBM Runtime 24.1. A compatibilidade com o IBM Runtime 24.1 no watsonx.ai Runtime e no watsonx.ai Studio será removida em 9 de julho de 2026. Os clientes devem migrar os ativos e fluxos de trabalho afetados para o IBM Runtime 25.1 para evitar interrupções.
Com esta versão, os pacotes Anaconda são removidos e substituídos por ambientes virtuais Python e pelo gerenciador de pacotes pip. As equipes devem revisar as dependências, atualizar cadernos e tarefas quando necessário e confirmar se os processos de instalação de pacotes funcionam com ambientes virtuais Python e pip.
Os clientes também devem revisar funcionalidades, modelos, tempo de execução e recursos de extração obsoletos e descontinuados para determinar se as cargas de trabalho existentes são afetadas. Os recursos que estão sendo descontinuados para remoção futura incluem IFM, Tuning Studio, determinados modelos de aprendizado de máquina criados com versões mais antigas do scikit-learn, Spark 3.5 e Spark 4 para Python 3.11 e R 4.3, o runtime do_20.1 e o recurso Generic KVP no Text Extraction. Vários modelos de base também foram descontinuados, incluindo mistral-medium-2505, ministral-8b-instruct, allam-1-13b-instruct, codestral-2501, granite-guardian-3-8b, granite-guardian-3-2b e granite-3-2-8b-instruct.
Nesta versão, os itens removidos incluem Spark 3.4 com Python 3.11 e R 4.3, Runtime 24.1, pacotes Anaconda, pixtral-12b e granite-vision-3-2-2b. Os clientes que desejam continuar usando os pacotes da Anaconda devem obter um contrato de licença separado e válido diretamente com a Anaconda, Inc.
Os clientes que planejam o watsonx.ai v2.4 devem se concentrar em quatro ações:
Com o watsonx.ai v2.4, a IBM está ajudando os clientes a aproximar o desenvolvimento de IA empresarial da realidade da produção: mais opções de modelos, mais flexibilidade de implementação, governança mais forte, operações de plataforma compartilhada e uma base modernizada para escala.
Para as empresas, essa combinação é importante. O desenvolvimento de IA está se tornando uma disciplina governada, híbrida e de produção. O watsonx.ai v2.4 ajuda as equipes a avançar mais rápido, mantendo o controle, a segurança e a flexibilidade que a IA corporativa exige.