IBM watsonx.ai v2.4: expansão do desenvolvimento de IA governada para a empresa

À medida que as empresas avançam rumo a um modelo operacional de IA, elas precisam de mais do que ferramentas de IA isoladas. Elas precisam de inteligência confiável a partir dos dados empresariais, de ação governada entre modelos e aplicações, de controle operacional em ambientes híbridos e de confiança incorporada à forma como a IA é desenvolvida, implementada e escalada. O watsonx.ai v2.4 sustenta essa base ao ajudar as equipes a acessar modelos, preparar dados, governar o uso, modernizar tempos de execução e operar o desenvolvimento da IA com mais segurança nos ambientes corporativos.

Uma das atualizações mais importantes no watsonx.ai v2.4 é a expansão contínua do Model Gateway. À medida que as organizações usam mais modelos de base em mais provedores e ambientes de hospedagem, o acesso aos modelos pode se fragmentar. Os desenvolvedores podem querer flexibilidade, enquanto os administradores precisam de controles consistentes de acesso, política, uso e auditoria.

O Model Gateway ajuda a lidar com esse desafio, oferecendo às equipes uma maneira unificada de se conectar e usar modelos de base por meio de uma interface de API comum e compatível com a OpenAI. Com este lançamento, o Model Gateway adiciona recursos como:

Uma IU de administrador para configurar provedores, modelos, segredos, políticas e controles de uso

Integração com o Prompt Lab

Suporte a APIs de inferência compatíveis com a OpenAI

Acesso a modelos hospedados localmente por meio de uma API unificada

Suporte a modelos de prompt

Registros de auditoria padronizados em conformidade com o CADF

APIs de administrador de locatário para gerenciar provedores, modelos e uso

Compatibilidade expandida com provedores de modelos, incluindo Mistral, Cohere e xAI

Autenticação baseada em conta de usuário para acesso seguro

Para os clientes, isso significa mais opções de modelos sem abrir mão do controle empresarial. Os desenvolvedores podem trabalhar com modelos adequados ao seu caso de uso, enquanto os administradores podem aplicar políticas mais consistentes de governança, acesso e auditoria em provedores de modelos e ambientes.