A IBM Ventures investe na SQK e na QodeX Quantum para acelerar a inovação quântica

Na IBM, acreditamos que o software quântico é fundamental para liberar valor no mundo real dos computadores quânticos. É por isso que estamos comprometidos em desenvolver software quântico e manter o kit de desenvolvimento de software quântico de código aberto Qiskit, enquanto fazemos parcerias e investimos em startups que são pioneiras em aplicações quânticas para acelerar a adoção e o impacto.

Temos o orgulho de anunciar nossos mais recentes investimentos na SQK e na QodeX Quantum, duas startups em fase inicial do programa de aceleração de startups quânticas Duality, que foram escolhidas para a fase dois do grupo inaugural do acelerador da Alchemist Chicago.

Essas empresas representam a próxima onda de avanços em software quântico, que se distinguem por sua capacidade de enfrentar desafios crítico nos setores de saúde e aprendizado de máquina. Seu trabalho exemplifica como a computação quântica está impulsionando a entrega de soluções transformadoras para o setor.