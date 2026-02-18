A IBM Ventures investe na SQK e na QodeX Quantum para acelerar a inovação quântica

Na IBM, acreditamos que o software quântico é fundamental para liberar valor no mundo real dos computadores quânticos.
Na IBM, acreditamos que o software quântico é fundamental para liberar valor no mundo real dos computadores quânticos. É por isso que estamos comprometidos em desenvolver software quântico e manter o kit de desenvolvimento de software quântico de código aberto Qiskit, enquanto fazemos parcerias e investimos em startups que são pioneiras em aplicações quânticas para acelerar a adoção e o impacto.
Temos o orgulho de anunciar nossos mais recentes investimentos na SQK e na QodeX Quantum, duas startups em fase inicial do programa de aceleração de startups quânticas Duality, que foram escolhidas para a fase dois do grupo inaugural do acelerador da Alchemist Chicago.
Essas empresas representam a próxima onda de avanços em software quântico, que se distinguem por sua capacidade de enfrentar desafios crítico nos setores de saúde e aprendizado de máquina. Seu trabalho exemplifica como a computação quântica está impulsionando a entrega de soluções transformadoras para o setor.
A SQK, uma startup sediada em Seattle, fundada em 2023, impressionou a IBM com sua abordagem inovadora à aplicação de algoritmos híbridos quânticos-clássicos para a reconstrução de imagens médicas, um recurso que transformaria o diagnóstico em oncologia, saúde cardiovascular e neurociência. Ao lidar com uma das necessidades mais urgentes da área da saúde, melhorando a precisão e a eficiência na geração de imagens, a SQK está posicionada para causar um impacto significativo. A IBM capacitará a SQK com os recursos, orientação e conexões estratégicas essenciais para seu crescimento.
A QodeX Quantum, uma startup sediada em Chicago fundada em 2025, destacou-se por sua visão ousada de viabilizar modelos de IA nativos de sistemas quânticos. Ao criar uma plataforma que integra sem dificuldades a computação quântica aos fluxos de trabalho de aprendizado de máquina, a QodeX está avançando na fronteira da IA quântica, um espaço preparado para redefinir a análise de dados e a tomada de decisão empresarial. Da mesma forma, a IBM pretende ajudar a QodeX a alcançar um crescimento sustentável e de longo prazo, fornecendo acesso à tecnologia quântica, redes valiosas e ecossistema de clientes da IBM.
Parte da estratégia quântica da IBM é acelerar o crescimento do ecossistema de software para explorar algoritmos e aplicações que possam ajudar a liberar o potencial dos computadores quânticos.
Para impulsionar essa visão, fizemos uma parceria com o Polsky Center da University of Chicago para startups de software quântico participando de um programa de duas fases no acelerador da Alchemist Chicago:
Combinando recursos, orientação de negócios e capital, estamos criando um ecossistema que ajuda as startups quânticas a preencher a lacuna entre a ciência inovadora e o impacto no mundo real.
Illinois desempenha um papel central nessa visão. Com a implementação planejada do IBM Quantum System Two no Illinois Quantum and Microelectronics Park e a criação do National Quantum Algorithm Center, a região está emergindo como um centro global de inovação quântica. Com esses investimentos, a IBM está aprofundando sua colaboração em Illinois, garantindo que a região continue sendo uma plataforma de lançamento para avanços quânticos.
Ao apoiar inovadores de software quântico como a SQK e a QodeX, bem como colaborações de pesquisa regionais de longo prazo e apoiar o National Quantum Algorithm Center, a IBM está construindo um ecossistema quântico robusto que aproxima a promessa de uma computação quântica útil da realidade.
Esses investimentos são apenas o começo: estamos comprometidos em fazer parcerias com fundadores que estão moldando o futuro da computação quântica. Se você está desenvolvendo aplicações quânticas que resolvem desafios do mundo real, convidamos você a conectar-se conosco e explorar como podemos acelerar o crescimento juntos.