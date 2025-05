O futuro do gerenciamento de recursos de aplicações com o IBM Turbonomic

Definir cargas de trabalho de aplicações como código reduz o risco operacional e aumenta a velocidade de implementação. No entanto, também apresenta desafios, como recursos sobreprovisionados, que levam a custos mais altos, ou recursos subprovisionados, causando riscos de desempenho. O IBM Turbonomic lida com esses desafios ao se integrar aos sistemas de controle de versões, começando pelo GitHub. Essa integração traz o contexto de código para as ações de recursos das aplicações, tornando mais fácil automatizar e mais segura a execução nativa ou a integração com pipelines operacionais.

A solução: otimização baseada em contexto de código

A integração do IBM Turbonomic com o GitHub permite que as organizações correlacionem os recursos gerenciados pelo Terraform com suas instâncias em execução implementadas. As equipes de aplicações ou engenharia de plataforma podem se concentrar em repositórios específicos do GitHub, entender as relações entre a infraestrutura de aplicações definidas pelos blocos de recursos do Terraform, suas implementações em execução e as ações necessárias para garantir o desempenho e reduzir com segurança o desperdício dessas cargas de trabalho.