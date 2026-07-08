IBM Turbonomic Parking Edition: reduza os custos com recursos ociosos na nuvem por meio do estacionamento de cargas de trabalho

A otimização de custos de nuvem geralmente começa com uma pergunta familiar: Para onde está indo o dinheiro? Mas para muitas organizações, a questão mais difícil é o que fazer depois de encontrar a resposta.

Em ambientes multinuvem, os gastos com nuvem podem aumentar por boas razões: novas aplicações, mais usuários, crescimento de dados, experimentação de IA e ciclos de desenvolvimento mais rápidos. Mas nem todo aumento está vinculado ao valor comercial. Alguns gastos vêm de recursos que simplesmente ficam em funcionamento quando ninguém precisa deles.

Além disso, os resíduos da nuvem muitas vezes se escondem à vista de todos. Um ambiente de desenvolvimento fica em execução durante todo o fim de semana após o ciclo de testes de sexta-feira. Um sistema de manutenção permanece online após a conclusão do trabalho. Um banco de dados não produtivo continua consumindo orçamento muito tempo após a queda na demanda. Individualmente, esses recursos podem parecer pequenos. Em diferentes equipes, contas na nuvem, fusos horários e dependências de aplicações, eles podem se tornar uma despesa operacional recorrente.

Pesquisas do setor continuam mostrando que o desperdício de gastos com nuvem é um problema persistente. O relatório State of Cloud Waste 2026 da SpendArk indica que as organizações desperdiçam aproximadamente 27% dos seus gastos com nuvem, sendo o uso ocioso de recursos computacionais identificado como a maior categoria de desperdício. O número exato pode variar de acordo com a organização, mas o padrão é conhecido: os ambientes de desenvolvimento e testes são executados durante a noite, os sistemas de manutenção permanecem online após a conclusão do trabalho e os recursos não produtivos continuam consumindo orçamento por muito tempo após a queda da demanda.

Para CIOs e CTOs, o custo da nuvem ociosa levanta uma questão de governança. Para as equipes de FinOps, isso complica a responsabilidade orçamentária. Para as equipes de operações na nuvem, isso cria um desafio de execução. Para os proprietários de aplicações, isso levanta uma preocupação de confiança: eles precisam ter certeza de que o controle de custos não interromperá o trabalho do qual suas equipes dependem.

É por isso que o custo de nuvem ociosa não é apenas um problema de visibilidade, é um problema de modelo operacional.