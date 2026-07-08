IBM Turbonomic Parking Edition: reduza os custos com recursos ociosos na nuvem por meio do estacionamento de cargas de trabalho

O IBM Turbonomic Parking Edition ajuda as equipes a interromper as cargas de trabalho na nuvem quando elas não são necessárias e a reiniciá-las quando a demanda retornar.
O IBM Turbonomic Parking Edition ajuda as equipes a automatizar a interrupção das cargas de trabalho na nuvem quando elas não são necessárias e a reiniciá-las quando necessário. Ele foi projetado para ajudar as organizações a reduzir os gastos evitáveis na nuvem, estacionando cargas de trabalho ociosas por períodos definidos e reiniciando-as quando necessário.
A otimização de custos de nuvem geralmente começa com uma pergunta familiar: Para onde está indo o dinheiro? Mas para muitas organizações, a questão mais difícil é o que fazer depois de encontrar a resposta.
Em ambientes multinuvem, os gastos com nuvem podem aumentar por boas razões: novas aplicações, mais usuários, crescimento de dados, experimentação de IA e ciclos de desenvolvimento mais rápidos. Mas nem todo aumento está vinculado ao valor comercial. Alguns gastos vêm de recursos que simplesmente ficam em funcionamento quando ninguém precisa deles.
Além disso, os resíduos da nuvem muitas vezes se escondem à vista de todos. Um ambiente de desenvolvimento fica em execução durante todo o fim de semana após o ciclo de testes de sexta-feira. Um sistema de manutenção permanece online após a conclusão do trabalho. Um banco de dados não produtivo continua consumindo orçamento muito tempo após a queda na demanda. Individualmente, esses recursos podem parecer pequenos. Em diferentes equipes, contas na nuvem, fusos horários e dependências de aplicações, eles podem se tornar uma despesa operacional recorrente.
Pesquisas do setor continuam mostrando que o desperdício de gastos com nuvem é um problema persistente. O relatório State of Cloud Waste 2026 da SpendArk indica que as organizações desperdiçam aproximadamente 27% dos seus gastos com nuvem, sendo o uso ocioso de recursos computacionais identificado como a maior categoria de desperdício. O número exato pode variar de acordo com a organização, mas o padrão é conhecido: os ambientes de desenvolvimento e testes são executados durante a noite, os sistemas de manutenção permanecem online após a conclusão do trabalho e os recursos não produtivos continuam consumindo orçamento por muito tempo após a queda da demanda.
Para CIOs e CTOs, o custo da nuvem ociosa levanta uma questão de governança. Para as equipes de FinOps, isso complica a responsabilidade orçamentária. Para as equipes de operações na nuvem, isso cria um desafio de execução. Para os proprietários de aplicações, isso levanta uma preocupação de confiança: eles precisam ter certeza de que o controle de custos não interromperá o trabalho do qual suas equipes dependem.
É por isso que o custo de nuvem ociosa não é apenas um problema de visibilidade, é um problema de modelo operacional.
O IBM Turbonomic Parking Edition oferece às equipes uma maneira estruturada de estacionar cargas de trabalho na nuvem sob demanda, por meio de cronogramas e políticas de estacionamento. As ações de estacionamento interrompem os recursos da nuvem por um período de tempo definido para ajudar a reduzir as despesas da nuvem, e esses recursos são reativados posteriormente, quando necessários. Isso ajuda as equipes a migrar da identificação de gastos ociosos para a adoção de ações governadas.
Cargas de trabalho que ficam ociosas por alguns períodos de tempo, como após o horário comercial, e cargas de trabalho que passam por manutenção regular são candidatas ideais para estacionamento. Em vez de depender de lembretes de calendário, scripts únicos ou desligamentos manuais em consoles de nuvem separados, as equipes podem usar o estacionamento como uma prática operacional repetível.
O valor não reside apenas na possibilidade de interromper uma carga de trabalho. A vantagem é que o estacionamento pode se tornar consistente, controlado e alinhado à forma como as equipes realmente trabalham.
Considere um cenário empresarial comum. Uma equipe de plataforma oferece suporte a várias equipes de aplicação usando ambientes de desenvolvimento, teste e manutenção baseados na nuvem. Esses ambientes são importantes durante o horário de trabalho, janelas de lançamento ou validação programada. Mas talvez não precisem operar continuamente durante a noite, nos fins de semana ou em períodos planejados de downtime. Sem uma abordagem estruturada, cada equipe pode lidar com o desligamento de forma diferente ou não lidar com isso. O setor financeiro vê o custo, as operações veem a complexidade, e a engenharia vê o risco.
Estacionar dá a essas equipes um ponto de controle compartilhado. Os cronogramas podem ser compatíveis com padrões de uso previsíveis. As políticas podem ajudar as equipes a aplicar estacionamentos de forma consistente em escala. E como o Turbonomic Parking Edition descobre cargas de trabalho estacionáveis dos provedores de nuvem e mostra seu estado na página de estacionamento, as equipes podem trabalhar a partir de uma visão operacional mais clara, em vez de depender apenas de checagens manuais entre consoles em nuvem.
Para aplicações mais complexas, o Turbonomic Parking Edition também oferece suporte a conjuntos de cargas de trabalho. A carga de trabalho define cargas de trabalho estacionáveis em grupo para que as equipes possam gerenciar juntas os recursos relacionados durante as operações de estacionamento. Por exemplo, as equipes podem agrupar máquinas virtuais e servidores de banco de dados que pertencem à mesma aplicação e, em seguida, configurar atrasos de início e parada para oferecer suporte a um sequenciamento mais suave. Isso é importante porque aplicações reais nem sempre são um único recurso. Eles geralmente incluem componentes que devem parar e começar na ordem correta.
O IBM Turbonomic Parking Edition pode oferecer suporte a vários casos de uso comuns:
O estacionamento ajuda a reduzir os custos de computação quando as cargas de trabalho são interrompidas, mas as cobranças de armazenamento podem continuar sendo aplicadas. Essa distinção importa. A otimização efetiva dos custos da nuvem depende da transparência, não de expectativas exageradas.
O IBM Turbonomic Parking Edition ajuda a conectar a estratégia de otimização de custos com a execução do dia a dia. As equipes de FinOps ganham um mecanismo para reduzir gastos desnecessários. As equipes de operações ganham uma maneira consistente de executar estacionamentos. As equipes de aplicações podem refletir o comportamento real das cargas de trabalho e os padrões de dependência. Os executivos obtêm um caminho mais claro da governança de custos da nuvem à disciplina operacional.
O desperdício de nuvem não será resolvido com um único projeto de limpeza. Isso exige práticas operacionais que se encaixem na maneira como as equipes criam, executam e controlam as aplicações. O estacionamento é uma dessas práticas: direcionada, objetiva e embasada operacionalmente.
Saiba como o IBM Turbonomic Parking Edition pode ajudar sua organização a reduzir gastos desnecessários com a nuvem.