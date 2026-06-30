O IBM Turbonomic agora é compatível com o Red Hat OpenStack

O IBM Turbonomic agora estende seu gerenciamento de recursos de aplicações para o Red Hat OpenStack Services no OpenShift, ajudando as organizações a otimizar continuamente a carga de trabalho empresarial e de telecomunicações, mantendo o desempenho de aplicações e a eficiência da infraestrutura.
As organizações estão acelerando sua transição para o OpenStack à medida que modernizam ambientes de máquinas virtuais e respondem às mudanças na economia da virtualização. Mas muitas equipes ainda enfrentam o mesmo desafio após a implementação: como manter o desempenho e, ao mesmo tempo, controlar os custos.
Os ambientes OpenStack podem ser complexos de gerenciar em escala. As equipes precisam de insights claros sobre como máquinas virtuais, hosts, armazenamento e projetos consomem recursos para que possam reduzir a intervenção manual e melhorar a eficiência da infraestrutura.
O IBM Turbonomic muda isso analisando continuamente a demanda histórica e em tempo real em CPU, memória, capacidade de armazenamento, provisionamento de armazenamento, IOPS e latência de armazenamento para determinar quais aplicações precisam ser executadas. Em seguida, apresenta recomendações que ajudam as equipes a otimizar a alocação de recursos sem comprometer o desempenho das aplicações.
O Turbonomic descobre e monitora automaticamente máquinas virtuais, hosts, projetos e recursos de armazenamento em ambientes OpenStack. Isso proporciona às equipes de operações uma visão unificada da demanda e da utilização de recursos sem exigir que máquinas virtuais ou hosts individuais sejam gerenciados separadamente.
Muitas equipes dependem de scripts ou ferramentas fragmentadas para gerenciar ambientes OpenStack. Essas abordagens podem ser difíceis de escalar, especialmente à medida que aumenta o número de máquinas virtuais.
O IBM Turbonomic oferece uma abordagem consistente e automatizada. Uma vez conectado ao OpenStack, ele analisa continuamente o ambiente e recomenda ações projetadas para garantir o desempenho e a eficiência. As equipes obtêm insights praticáveis sem depender de scripts manuais ou ferramentas operacionais fragmentadas.
A integração oferece suporte a ambientes corporativos de TI e telecomunicações em que o desempenho, a escala e a eficiência são críticos.
As organizações podem:
Esses recursos ajudam as equipes a executar mais cargas de trabalho na infraestrutura existente, reduzindo custos e riscos.
O IBM Turbonomic também ajuda as organizações a entender e gerenciar cotas de projetos do OpenStack. Identificando quando os requisitos de escala de carga de trabalho excedem as cotas de CPU ou memória disponíveis, o Turbonomic ajuda as equipes a lidar proativamente com as restrições de capacidade antes que afetem o desempenho da aplicação.
À medida que mais organizações migram cargas de trabalho do VMware para o OpenStack, a necessidade de desempenho previsível e gerenciamento eficiente de recursos se torna essencial.
O IBM Turbonomic ajuda a reduzir esse risco, fornecendo visibilidade da demanda de recursos em computação e armazenamento, juntamente com ações recomendadas que ajudam a garantir o desempenho e a eficiência.
Com suporte para OpenStack, o IBM Turbonomic continua expandindo a otimização em todas as plataformas Red Hat, do OpenStack atual ao OpenShift e além.
O resultado é um ambiente OpenStack Services no OpenShift, em que as equipes podem entender melhor a demanda de recursos, agir de acordo com recomendações de otimização, manter o desempenho das aplicações e melhorar a eficiência da infraestrutura em seus ambientes de máquina virtual.
Leia a documentação do IBM Turbonomic para a plataforma Red Hat OpenStack
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