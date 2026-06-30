O IBM Turbonomic agora é compatível com o Red Hat OpenStack

As organizações estão acelerando sua transição para o OpenStack à medida que modernizam ambientes de máquinas virtuais e respondem às mudanças na economia da virtualização. Mas muitas equipes ainda enfrentam o mesmo desafio após a implementação: como manter o desempenho e, ao mesmo tempo, controlar os custos.

Os ambientes OpenStack podem ser complexos de gerenciar em escala. As equipes precisam de insights claros sobre como máquinas virtuais, hosts, armazenamento e projetos consomem recursos para que possam reduzir a intervenção manual e melhorar a eficiência da infraestrutura.

O IBM Turbonomic muda isso analisando continuamente a demanda histórica e em tempo real em CPU, memória, capacidade de armazenamento, provisionamento de armazenamento, IOPS e latência de armazenamento para determinar quais aplicações precisam ser executadas. Em seguida, apresenta recomendações que ajudam as equipes a otimizar a alocação de recursos sem comprometer o desempenho das aplicações.

O Turbonomic descobre e monitora automaticamente máquinas virtuais, hosts, projetos e recursos de armazenamento em ambientes OpenStack. Isso proporciona às equipes de operações uma visão unificada da demanda e da utilização de recursos sem exigir que máquinas virtuais ou hosts individuais sejam gerenciados separadamente.