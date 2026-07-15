O IBM Turbonomic traz adequação inteligente para o Azure Databricks All Purpose Compute

As organizações dependem do Azure Databricks para impulsionar a análise de dados interativa, os notebooks e a tomada de decisão baseada em dados. No entanto, muitas equipes ainda enfrentam um desafio comum: garantir que os recursos de computação sejam dimensionados corretamente. Clusters com recursos excessivos desperdiçam dinheiro, enquanto ambientes com recursos insuficientes podem prejudicar o desempenho e afetar a produtividade do usuário.

O IBM Turbonomic agora ajuda a resolver esse desafio com recomendações inteligentes de adequação para o Azure Databricks All Purpose Compute (APC).