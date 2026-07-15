O IBM Turbonomic traz adequação inteligente para o Azure Databricks All Purpose Compute

As recomendações de adequação do Azure Databricks All Purpose Compute no IBM Turbonomic ajudam as organizações a reduzir o desperdício de nuvem, melhorar o desempenho da análise de dados e tomar decisões de recursos mais inteligentes com insights orientados pela utilização.
As organizações dependem do Azure Databricks para impulsionar a análise de dados interativa, os notebooks e a tomada de decisão baseada em dados. No entanto, muitas equipes ainda enfrentam um desafio comum: garantir que os recursos de computação sejam dimensionados corretamente. Clusters com recursos excessivos desperdiçam dinheiro, enquanto ambientes com recursos insuficientes podem prejudicar o desempenho e afetar a produtividade do usuário.
O IBM Turbonomic agora ajuda a resolver esse desafio com recomendações inteligentes de adequação para o Azure Databricks All Purpose Compute (APC).
Os clusters do Azure Databricks APC são frequentemente configurados com tipos de instâncias fixas que não correspondem mais aos requisitos reais de carga de trabalho. À medida que as necessidades de negócios evoluem, esses clusters podem se tornar ineficientes, gerando custos de nuvem desnecessários ou criando gargalos de desempenho.
Com esses novos recursos, o IBM Turbonomic analisa continuamente os padrões reais de utilização de CPU e memória em toda a infraestrutura e nós de trabalho do Databricks. Com base no comportamento real da carga de trabalho, o Turbonomic recomenda o tipo de instância de VM ideal para oferecer suporte ao desempenho e, ao mesmo tempo, reduzir o desperdício de recursos.
Em vez de depender de avaliações manuais, diretrizes de dimensionamento estático ou solução reativa de problemas, as equipes de plataforma e FinOps têm recomendações claras e praticáveis que as ajudam a tomar decisões de otimização com confiança.
Uma das maiores barreiras à otimização é entender o impacto financeiro da mudança. O Turbonomic lida com isso conectando cada recomendação à transparência de custos e ao valor esperado.
Os clientes podem ver onde os recursos são superdimensionados, identificar oportunidades para reduzir gastos e compreender potenciais economias antes de agir. Ao alinhar as decisões de infraestrutura com a demanda das aplicações, as organizações podem melhorar a eficiência sem comprometer a experiência do usuário.
A versão inicial se concentra nos ambientes Azure Databricks All Purpose Compute usados para cargas de trabalho interativas, como notebooks e análises ad-hoc. Essa abordagem direcionada permite que os clientes aproveitem oportunidades de otimização rápidas e de baixo risco, ao mesmo tempo em que aumentam a confiança na otimização contínua do Databricks.
Esse lançamento representa uma etapa importante na expansão dos recursos de otimização do Turbonomic em plataformas modernas de dados e análise de dados. Ao começar com recomendações de dimensionamento vertical de alto impacto e baixo risco, os clientes podem obter valor de forma rápida e estabelecer confiança em insights de otimização automatizados.
À medida que as organizações continuam investindo em IA, análise de dados e plataformas de dados nativas da nuvem, manter um desempenho econômico torna-se cada vez mais importante. O Turbonomic ajuda as equipes a ir além da observabilidade e em direção a uma otimização praticável que apoia tanto os resultados de negócios quanto a eficiência operacional.
Os clientes podem acessar os recursos de adequação do Azure Databricks APC e começar a identificar oportunidades de otimização em seus ambientes Databricks hoje mesmo.
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