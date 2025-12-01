IBM Turbonomic e IBM Kubecost se unem para otimizar o desempenho e o custo do Kubernetes

Os ambientes do Kubernetes são dinâmicos e complexos. Embora o IBM Turbonomic tenha o gerenciamento de recursos automatizado há muito tempo para garantir o desempenho e a conformidade, entender as implicações de custo dessas ações é igualmente crítico. É aí que entra o IBM Kubecost.

Com essa nova integração, o Turbonomic agora pode ingerir dados de custos do Kubecost ou do OpenCost para fornecer insights praticáveis, juntamente com suas recomendações de automação. Pela primeira vez, os usuários podem visualizar economias e investimentos estimados associados às ações de adequação da carga de trabalho do Turbonomic diretamente na plataforma.