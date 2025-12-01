Inteligência artificial Automação de TI

IBM Turbonomic e IBM Kubecost se unem para otimizar o desempenho e o custo do Kubernetes

A nova integração do IBM Turbonomic e IBM Kubecost oferece visibilidade de custos em tempo real para ações de otimização de contêineres, permitindo que as equipes priorizem e automatizem decisões de recursos de Kubernetes com base no impacto financeiro.

publicado 01 dezembro 2025
By Vidushi Bansal

À medida que as empresas dimensionam seus ambientes Kubernetes, equilibrar o desempenho e a eficiência de custos se torna uma prioridade máxima. A IBM está trazendo novas inovações de FinOps para o Kubernetes com a pré-visualização pública da integração do Kubecost no IBM Turbonomic.

Trazendo transparência de custos para a otimização de Kubernetes

Os ambientes do Kubernetes são dinâmicos e complexos. Embora o IBM Turbonomic tenha o gerenciamento de recursos automatizado há muito tempo para garantir o desempenho e a conformidade, entender as implicações de custo dessas ações é igualmente crítico. É aí que entra o IBM Kubecost.

Com essa nova integração, o Turbonomic agora pode ingerir dados de custos do Kubecost ou do OpenCost para fornecer insights praticáveis, juntamente com suas recomendações de automação. Pela primeira vez, os usuários podem visualizar economias e investimentos estimados associados às ações de adequação da carga de trabalho do Turbonomic diretamente na plataforma.

Como funciona o IBM Kubecost

Nessa pré-visualização pública, a integração se concentra em um dos casos de uso mais impactantes: adequação da carga de trabalho.

O Turbonomic analisa continuamente solicitações e limites de CPU e memória em ambientes Kubernetes e Red Hat OpenShift. Com dados de custo do Kubecost Free ou OpenCost, o Turbonomic agora exibe métricas de impacto de custos, incluindo:

  • Custos atuais versus previstos para cada ação de otimização
  • Economias ou investimentos estimados com a implementação de alterações de recursos
  • Visibilidade dos resultados financeiros antes da execução

Isso traz uma transparência sem precedentes para a otimização automatizada, ajudando as equipes a tomar decisões mais inteligentes e baseadas em dados.

Por que isso é importante

Ao unificar os dados de custos com ações automatizadas de recursos, essa integração fortalece a forma como as equipes gerenciam o desempenho e os gastos, conforme refletido nos seguintes recursos:

  1. FinOps e automação unificados: combine a automação orientada por IA/ML do Turbonomic com a visibilidade granular de custos do IBM Kubecost para melhorar o desempenho e a eficiência.
  2. Insights de custos em tempo real: entenda instantaneamente o impacto financeiro das ações de recursos. Não são necessárias planilhas ou suposições.
  3. Colaboração entre equipes: possibilite que as equipes de engenharia, operações e finanças falem a mesma língua em relação a custo e desempenho.
  4. Otimização proativa de shift-left: habilite a otimização de custos proativa de shift-left e apoie uma cultura de responsabilidade de engenharia e eficiência de custos.

Outro marco na estratégia de FinOps da IBM

Essa integração com a Kubecost representa mais um marco na estratégia de FinOps de ponta a ponta da IBM, após as aquisições da Turbonomic, Apptio e Kubecost pela IBM. Juntas, essas soluções oferecem uma abordagem abrangente para otimização de custos de nuvem, abrangendo visibilidade, planejamento e automação.

As iterações futuras expandirão além da adequação para abranger cenários de otimização adicionais e uma integração mais profunda do Kubecost Enterprise, alinhando ainda mais a inteligência de FinOps com a automação do Turbonomic.

Experiência o futuro da otimização de custos do Kubernetes em primeira mão.
Inscreva-se hoje mesmo para a pré-visualização pública.

Vidushi Bansal

Product Manager

