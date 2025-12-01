IBM Turbonomic e IBM Kubecost se unem para otimizar o desempenho e o custo do Kubernetes

Nessa pré-visualização pública, a integração se concentra em um dos casos de uso mais impactantes: adequação da carga de trabalho.
O Turbonomic analisa continuamente solicitações e limites de CPU e memória em ambientes Kubernetes e Red Hat OpenShift. Com dados de custo do Kubecost Free ou OpenCost, o Turbonomic agora exibe métricas de impacto de custos, incluindo:
- Custos atuais versus previstos para cada ação de otimização
- Economias ou investimentos estimados com a implementação de alterações de recursos
- Visibilidade dos resultados financeiros antes da execução
Isso traz uma transparência sem precedentes para a otimização automatizada, ajudando as equipes a tomar decisões mais inteligentes e baseadas em dados.