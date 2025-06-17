IBM Terraform for Z e LinuxONE: simplifique o gerenciamento da infraestrutura em escala

O IBM Terraform for Z permite que as organizações gerenciem a infraestrutura usando código, substituindo processos manuais tradicionais por fluxos de trabalho automatizados e repetíveis. Essa abordagem declarativa não só reduz o erro humano, mas também acelera o provisionamento e a escalabilidade de recursos em vários ambientes.



Com a integração de ferramentas e pipelines modernos, as equipes de mainframes podem se alinhar melhor às práticas de DevOps para criar um ciclo de gerenciamento de infraestrutura prescritivo, permitindo implementações controladas e repetíveis. Ao codificar as melhores práticas de infraestrutura, as equipes podem colaborar com controle de versão, auditoria e acesso baseado em funções, garantir a padronização com reutilização de configurações, políticas como código e aplicação automática de políticas, e escalar com autoatendimento e corrigir desvios de configuração.

Um dos principais benefícios disso é a redução das habilidades especializadas necessárias para fornecer e gerenciar a infraestrutura, permitindo que as equipes se movam mais rapidamente e se concentrem na inovação, diminuindo o time to value e aumentando a agilidade dos negócios, sem riscos para a segurança.