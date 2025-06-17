IBM Terraform for Z e LinuxONE: simplifique o gerenciamento da infraestrutura em escala

17 de junho de 2025

Kara Todd

Vice President

IBM Z Application Platform

O Terraform for Z capacita as equipes utilizando a infraestrutura como código por meio de sua abordagem consistente e escalável. Esse lançamento permite que elas sejam mais rápidos e se adaptem às mudanças, adotando a automação e reduzindo a dependência de habilidades especializadas.

Com o recém-lançado Terraform for Z, as equipes podem mudar o foco de processos manuais e demorados para iniciativas de alto valor que lidam com as necessidades dinâmicas dos negócios.

Infraestrutura como código simplificada e pronta para empresas 

O IBM Terraform for Z torna mais fácil do que nunca gerenciar e automatizar a infraestrutura do IBM Z com uma abordagem programática e escalável, usando tecnologias familiares padrão do setor. 

Como ele transforma a TI empresarial?

1. Simplifica a complexidade com infraestrutura como código 

O IBM Terraform for Z permite que as organizações gerenciem a infraestrutura usando código, substituindo processos manuais tradicionais por fluxos de trabalho automatizados e repetíveis. Essa abordagem declarativa não só reduz o erro humano, mas também acelera o provisionamento e a escalabilidade de recursos em vários ambientes.  
 

Com a integração de ferramentas e pipelines modernos, as equipes de mainframes podem se alinhar melhor às práticas de DevOps para criar um ciclo de gerenciamento de infraestrutura prescritivo, permitindo implementações controladas e repetíveis. Ao codificar as melhores práticas de infraestrutura, as equipes podem colaborar com controle de versão, auditoria e acesso baseado em funções, garantir a padronização com reutilização de configurações, políticas como código e aplicação automática de políticas, e escalar com autoatendimento e corrigir desvios de configuração.

Um dos principais benefícios disso é a redução das habilidades especializadas necessárias para fornecer e gerenciar a infraestrutura, permitindo que as equipes se movam mais rapidamente e se concentrem na inovação, diminuindo o time to value e aumentando a agilidade dos negócios, sem riscos para a segurança. 

2. Alinha-se aos padrões do setor

A padronização é fundamental para o gerenciamento eficiente da infraestrutura. O IBM Terraform for Z promove a padronização usando uma abordagem consistente e baseada em código para definir e gerenciar a infraestrutura. Quer seja implementando em locais ou na nuvem, as organizações podem usar os mesmos fluxos de trabalho do Terraform, reduzindo o risco de desvio de configuração e melhorando a confiabilidade geral do sistema.

3. TI empresarial preparada para o futuro

O IBM Terraform for Z capacita as empresas a acelerar a transformação digital e a se adaptar rapidamente a um cenário tecnológico em mudança. As organizações podem modernizar o gerenciamento da infraestrutura sem sacrificar a confiabilidade e a segurança de seus sistemas principais. Ele é compatível com operações escaláveis, seguras e automatizadas, ajudando as organizações a inovar enquanto mantêm o controle e continuam a se beneficiar de seus investimentos existentes em tecnologia.

4. Integração perfeita com a plataforma Red Hat Ansible Automation Platform

Quando usados juntos, o Terraform e o Ansible fornecem uma solução completa para gerenciamento da infraestrutura e configuração. O Terraform é usado para provisionar e gerenciar a infraestrutura em várias plataformas, incluindo servidores virtuais IBM Z e LinuxONE e recursos de plataformas associadas, e o Ansible orquestra e automatiza a configuração de aplicações e as operações de dia 2 sobre essa infraestrutura fundamental. Essa combinação oferece gerenciamento completo do ciclo de vida da infraestrutura e cria um ambiente de automação consistente, confiável e escalável, ao mesmo tempo em que diminui a complexidade e os riscos. 

Terraform for Z em ação

Vejamos um exemplo de cenário:

Caso de uso: provisionamento e configuração do ambiente do z/OS sob demanda.

Cenário: imagine que você está desenvolvendo uma nova função para uma aplicação do z/OS e, para testar os aprimoramentos, você precisa criar rapidamente um novo ambiente sob demanda para o z/OS. Em vez de ter que passar por um processo manual, você segue uma abordagem simplificada e automatizada usando a infraestrutura como código. 

Como funciona

  1. Comece com um modelo aprovado: como podemos descrever a infraestrutura necessária como código, os administradores de sistemas podem desenvolver e compartilhar modelos prescritivos para desenvolvedores de aplicações downstream, fornecendo um modelo de autoatendimento para solicitar infraestrutura, tudo gerenciado usando pipelines de automação padrão. 
  2. Defina sua configuração: certifique-se de especificar os atributos-chave necessários para seu ambiente z/OS sob demanda. Esses atributos podem ser recursos do sistema, configurações de rede e detalhes de configuração. 
  3. Envie essas mudanças para o SCM: depois que suas alterações forem enviadas para seu sistema de gerenciamento de controle de origem, você poderá sentar e relaxar enquanto observa o pipeline automatizado assumir o controle.
  4. Deixe a automação assumir o controle: dependendo da configuração de seu pipeline, o Terraform ou o Ansible podem iniciar o fluxo de trabalho para provisionar o novo ambiente sob demanda, validando as alterações na infraestrutura e configurando o novo ambiente. 
  5. Seja notificado: quando o processo for concluído, o usuário receberá uma notificação automática informando que o ambiente está pronto para uso. 

Essa versão é compatível com o seguinte:

  • Automação baseada no Terraform de ambientes KVM e z/VM no IBM Z e LinuxONE
  • Automação baseada no Terraform de ambientes de teste e desenvolvimento virtual do z/OS no IBM Z e LinuxONE

Impulsione a inovação com o Terraform

O IBM Terraform for Z e o LinuxONE é mais do que uma ferramenta — é um facilitador estratégico para a TI corporativa. Ao lidar com a lacuna de habilidades, alinhar-se com as normas do setor e simplificar o gerenciamento da infraestrutura, ele ajuda as organizações a liberar todo o potencial de sua infraestrutura.

