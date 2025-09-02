IBM Technology Expert Labs expandindo para os mercados da Austrália e Europa no AWS Marketplace

2 de setembro de 2025
O IBM Technology Expert Labs Services está lançando ofertas de serviços profissionais mais avançadas e se expande para os mercados da Austrália e Europa no AWS Marketplace
Expandimos ainda mais a capacidade de comprar a categoria "Orientar" do IBM Technology Expert Labs para agora a categoria "Implementar" ("mãos no teclado") de escopo fixo e ofertas de serviços profissionais com preço no mercado. Esses serviços se concentram na construção, configuração, migração, ajuste de desempenho e escalabilidade dos ambientes de soluções da IBM Technology.
As ofertas do IBM Technology Expert Labs podem ser entregues remotamente para seis mercados adicionais (Austrália, França, Alemanha, Holanda, Suíça e Reino Unido), além dos três países originais (Canadá, Estados Unidos e Brasil), anunciados em 7 de fevereiro de 2025.
Dadas as regulamentações crescentes (Lei de IA da UE) introduzidas pela União Europeia e pelo Regulador de Privacidade da Austrália [Office of the Australian Information Commissioner (OAIC)], que estão publicando novas diretrizes sobre privacidade e IA, analistas como a Forrester estão sugerindo a importância de aproveitar um integrador profissional de serviços e sistemas para auxiliar organizações na implementação bem-sucedida. "Os serviços técnicos de IA incluem o fornecimento de soluções de IA repetíveis e escaláveis, abrangendo infraestrutura de IA e dados, governança, treinamento e inovação para uma organização. O objetivo é criar um sistema unificado que não apenas seja compatível com as necessidades atuais, mas também seja escalável e flexível o suficiente para se adaptar às demandas futuras em evolução."
A maioria das empresas no ranking Fortune 1000 ainda enfrenta obstáculos que podem incluir preocupações com dados e privacidade, segurança, lacunas nas qualificações, alucinação da IA generativa, integração com sistemas legados e implementação da nuvem híbrida. Isso poderia impedir a rápida adoção de tecnologias de IA generativa e nuvem para ajudar a acelerar a competitividade ou melhorar a produtividade dos negócios.
Um artigo da Bytefeed de janeiro destaca uma pesquisa de benchmark com executivos de IA e dados de 2025 entre empresas no ranking Fortune 1000: os entrevistados verificaram que apenas 5% deles em 2024 haviam implementado a tecnologia de IA em escala e que a projeção para a última parte de 2025 seria de 25% a 47% para aquelas que pretendem acelerar para a “produção em estágio inicial”.
O IBM Technology Expert Labs gostaria de ajudar a clientela a acelerar isso ainda mais para a produção e para vários locais em diferentes mercados globais, já que algumas organizações cruzam fronteiras.
Para ajudar a alcançar clientes em diversos mercados na Ásia-Pacífico e na Europa para ajudar a acelerar a implementação e a gerar valor, estamos expandindo para mais seis mercados globais.
O IBM Technology Expert Labs já envolveu mais de 47 mil engajamentos de clientes em todo o mundo para dar vida às implementações de nossos produtos. Nossos consultores têm profundidade técnica profunda no que diz respeito às habilidades orientadas para o produto especificamente alinhadas às nossas soluções IBM Technology Software e SaaS. Nossos especialistas no assunto ajudam nossos clientes a projetar, implementar e escalar pilotos para produção.
Agora, com nosso conjunto de ofertas de serviços profissionais "Implementar", os consultores do IBM Technology Expert Labs podem oferecer não apenas planejamento, avaliações de verificações de integridade e workshops de projetos de arquitetura em colaboração com as equipes das organizações, mas também ajudar a realizar migrações, implementar arquiteturas, construir ambientes, realizar o ajuste fino do desempenho, configurar e personalizar funcionalidades de segurança e escalar ambientes na nuvem pública ou na nuvem híbrida. Essas atividades de escopo, chamadas de "mãos no teclado", ajudam a acelerar a adoção da tecnologia da IBM pelos clientes e permitem que os clientes reconheçam o ROI mais rapidamente.
Os clientes podem ter certeza de que nossos especialistas no assunto aproveitarão nossos padrões de melhores práticas e ativos reutilizáveis que ajudarão as empresas a implementar com confiança com redução de tentativas e erros, aproveitando nossa experiência e histórico de ajuda a organizações globais em vários setores verticais.
A AWS e a IBM continuaram uma valiosa parceria bidirecional, com a IBM conquistando elogios como Parceira de Consultoria do Ano da AWS, bem como Parceira de Projeto do Ano e Parceira de Colaboração do Ano. A IBM é um parceiro de nível Premier da AWS com 31 competências da AWS, bem como 23 validações de serviços. Com a poderosa combinação do portfólio de tecnologias da IBM, AWS e Red Hat, disponível em 98 países e credenciamento de serviços profissionais, podemos responder em conjunto às exigências globais dos clientes para agilizar seus objetivos de negócios por meio da prestação de serviços profissionais de implementação.
"A expansão dos serviços de implementação do IBM Technology Expert Labs nos principais mercados da Europa e Ásia-Pacífico representa um marco significativo em nossa aliança estratégica", disse Hemant Mohan, Diretor Global de Parcerias Estratégicas da AWS. "À medida que as organizações aceleram globalmente suas jornadas de transformação de IA e nuvem, ter acesso ao profundo conhecimento técnico especializado da IBM por meio do Marketplace ajudará as organizações a lidar com requisitos regulatórios complexos, ao mesmo tempo em que implementam soluções escaláveis. Essa expansão demonstra nosso compromisso compartilhado em fornecer às empresas as ferramentas e o conhecimento especializado necessários para inovar com confiança”.
A IBM é uma das maiores parceiras da AWS, tanto em tecnologia quanto em consultoria, e estamos entusiasmados em expandir o alcance desses novos serviços para os mercados da Ásia-Pacífico e europeu, onde esperamos ampliar ainda mais nossa parceria projetando e desenvolvendo soluções de ponta a ponta.
Capacite as equipes técnicas de sua organização trabalhando em conjunto com os consultores do IBM Technology Expert Labs para executar e entregar com excelência, aproveitando nosso profundo conhecimento especializado orientado para o produto. Entre em contato conosco por meio do AWS Marketplace hoje mesmo.
Acesse a AWS para obter mais informações sobre a parceria da AWS e IBM