IBM Technology Expert Labs expandindo para os mercados da Austrália e Europa no AWS Marketplace

Dadas as regulamentações crescentes (Lei de IA da UE) introduzidas pela União Europeia e pelo Regulador de Privacidade da Austrália [Office of the Australian Information Commissioner (OAIC)], que estão publicando novas diretrizes sobre privacidade e IA, analistas como a Forrester estão sugerindo a importância de aproveitar um integrador profissional de serviços e sistemas para auxiliar organizações na implementação bem-sucedida. "Os serviços técnicos de IA incluem o fornecimento de soluções de IA repetíveis e escaláveis, abrangendo infraestrutura de IA e dados, governança, treinamento e inovação para uma organização. O objetivo é criar um sistema unificado que não apenas seja compatível com as necessidades atuais, mas também seja escalável e flexível o suficiente para se adaptar às demandas futuras em evolução."

A maioria das empresas no ranking Fortune 1000 ainda enfrenta obstáculos que podem incluir preocupações com dados e privacidade, segurança, lacunas nas qualificações, alucinação da IA generativa, integração com sistemas legados e implementação da nuvem híbrida. Isso poderia impedir a rápida adoção de tecnologias de IA generativa e nuvem para ajudar a acelerar a competitividade ou melhorar a produtividade dos negócios.

Um artigo da Bytefeed de janeiro destaca uma pesquisa de benchmark com executivos de IA e dados de 2025 entre empresas no ranking Fortune 1000: os entrevistados verificaram que apenas 5% deles em 2024 haviam implementado a tecnologia de IA em escala e que a projeção para a última parte de 2025 seria de 25% a 47% para aquelas que pretendem acelerar para a “produção em estágio inicial”.

O IBM Technology Expert Labs gostaria de ajudar a clientela a acelerar isso ainda mais para a produção e para vários locais em diferentes mercados globais, já que algumas organizações cruzam fronteiras.