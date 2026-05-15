IBM Sterling Partner Engagement Manager 6.3: acelerando a integração de parceiros em escala empresarial

Atualmente, as empresas trocam dados com centenas a milhares de parceiros comerciais. No entanto, a integração permanece lenta, manual e fragmentada.

A integração de um único parceiro pode levar semanas, pode haver uma grande dependência da TI para configuração e validação, e visibilidade limitada sobre o status da integração e a prontidão do parceiro. O resultado são transações atrasadas, uma obtenção mais lenta de receita e pressão operacional nas equipes de TI.

Com o PEM 6.3, as equipes podem migrar o processo de integração de parceiros de um processo lento, manual e dependente de TI para um modelo automatizado e orientado a fluxo de trabalho, que padroniza as aprovações, captura os dados dos parceiros e fornece configurações diretamente nos ambientes Sterling B2Bi e File Gateway.

O PEM 6.3 lida com a integração fragmentada, oferecendo às equipes visibilidade em tempo real, governança, auditabilidade e controles baseados em funções em todo o ciclo de vida do parceiro, ajudando a reduzir a tensão operacional e, ao mesmo tempo, acelerar a prontidão do parceiro, as transações e o tempo de geração de receita.