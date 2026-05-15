IBM Sterling Partner Engagement Manager 6.3: acelerando a integração de parceiros em escala empresarial

O IBM Sterling Partner Engagement Manager (PEM) 6.3 simplifica a integração e a gestão do ciclo de vida dos parceiros com automação de fluxo de trabalho, autoatendimento e operações integradas em todo o ecossistema Sterling.
O IBM Sterling Partner Engagement Manager (PEM) 6.3 traz estrutura e automação para a integração de parceiros, transformando-a em um processo escalável e orientado pelo fluxo de trabalho.
O PEM funciona como uma camada de orquestração centralizada entre sua organização e seus parceiros comerciais, com integração direta ao Sterling B2B Integrator e ao File Gateway.
Atualmente, as empresas trocam dados com centenas a milhares de parceiros comerciais. No entanto, a integração permanece lenta, manual e fragmentada.
A integração de um único parceiro pode levar semanas, pode haver uma grande dependência da TI para configuração e validação, e visibilidade limitada sobre o status da integração e a prontidão do parceiro. O resultado são transações atrasadas, uma obtenção mais lenta de receita e pressão operacional nas equipes de TI.
Com o PEM 6.3, as equipes podem migrar o processo de integração de parceiros de um processo lento, manual e dependente de TI para um modelo automatizado e orientado a fluxo de trabalho, que padroniza as aprovações, captura os dados dos parceiros e fornece configurações diretamente nos ambientes Sterling B2Bi e File Gateway.
O PEM 6.3 lida com a integração fragmentada, oferecendo às equipes visibilidade em tempo real, governança, auditabilidade e controles baseados em funções em todo o ciclo de vida do parceiro, ajudando a reduzir a tensão operacional e, ao mesmo tempo, acelerar a prontidão do parceiro, as transações e o tempo de geração de receita.
Com o PEM 6.3, a integração não precisa mais depender de uma coordenação pontual, desenvolvimento personalizado ou etapas manuais repetidas. As equipes podem projetar fluxos de trabalho de integração estruturados que orientam como os dados dos parceiros são coletados, revisados, aprovados e provisionados. Esses fluxos de trabalho também podem ser adaptados para diferentes tipos de parceiros, protocolos de troca e requisitos de conformidade, oferecendo às empresas uma maneira mais consistente de dimensionar a integração sem fazer com que cada configuração de parceiro pareça um novo projeto.
O PEM 6.3 também aproxima mais o parceiro do processo de integração. Em vez de depender de longas trocas de e-mail ou acompanhamentos repetidos de TI, os parceiros podem enviar dados, credenciais e informações de configuração necessários diretamente por meio de fluxos de trabalho orientados. Isso reduz a troca de mensagens que muitas vezes atrasa o processo de integração, ao mesmo tempo que oferece aos parceiros um caminho mais claro para concluir sua parte do processo. Para as equipes internas, isso significa menos tempo buscando informações e mais tempo focado em preparar os parceiros para os negócios.
Uma das principais vantagens do PEM 6.3 é que a integração está conectada de forma mais direta aos ambientes Sterling existentes, incluindo o B2Bi e o File Gateway. Após a coleta e aprovação das informações dos parceiros, as equipes podem reduzir o trabalho redundante de configuração e migrar mais rapidamente para o provisionamento de parceiros para a troca de arquivos. Isso ajuda a reduzir a lacuna entre a atividade de integração e a prontidão operacional, especialmente para organizações que gerenciam um grande volume de configuração de parceiros comerciais.
O PEM 6.3 oferece às equipes uma visão mais clara da posição de cada parceiro no processo de integração. Em vez de depender de atualizações fragmentadas ou verificações manuais de status, as equipes podem acompanhar o progresso, monitorar a prontidão e manter registros de auditoria ao longo do ciclo de vida do parceiro. Os fluxos de trabalho de aprovação integrados e os controles de acesso baseados em funções também ajudam as organizações a aplicar a governança de forma consistente, o que é especialmente importante em ambientes B2B regulamentados ou de alto volume.
As organizações que usam as soluções IBM Sterling Data Exchange relatam resultados mensuráveis:
Essas melhorias ajudam as empresas a expandir o ecossistema de parceiros sem aumentar os custos operacionais.
O PEM 6.3 também foi projetado para a forma como as empresas estão modernizando sua infraestrutura B2B. Ele oferece suporte à implementação baseada em contêineres no Kubernetes e no Red Hat OpenShift, conecta-se a sistemas corporativos por meio de APIs e está alinhado com os investimentos existentes do Sterling . Isso significa que as organizações podem modernizar a integração de parceiros sem tratá-la como um esforço de transformação separado. Elas podem aproveitar a infraestrutura B2B que já usam e, ao mesmo tempo, tornar a integração mais automatizada, governada e mais fácil de escalar.
O IBM Sterling Partner Engagement Manager 6.3 está disponível como parte do portfólio IBM Sterling Data Exchange e pode ser implementado junto com os ambientes Sterling existentes.O IBM Sterling Partner Engagement Manager ajuda as empresas a transformar a integração de parceiros de um processo manual em uma operação escalável e orientada por fluxo de trabalho em todo o ecossistema B2B.