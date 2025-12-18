IBM® Sterling File Gateway 6.2.2.0: uma experiência moderna para a última geração de troca de arquivos B2B

As operações modernas de transferência de arquivos são fundamentais para todos os negócios digitais. Com as crescentes demandas de segurança, ecossistemas complexos de parceiros e volumes crescentes de dados, as organizações precisam de uma plataforma de integração B2B que simplifique a administração, aumente a visibilidade e cresça com confiança.

A versão mais recente apresenta a interface de usuário administrativa do Next Generation Sterling File Gateway, um projeto completamente reformulado criado usando a Carbon Design Language da IBM. A nova interface oferece um visual limpo e moderno que enfatiza a usabilidade e a eficiência.

Os principais aprimoramentos incluem:

Navegação e fluxos de trabalho simplificados : menos telas e cliques para tarefas comuns.

Administração integrada : não é necessário mudar para o dashboard do B2B Integrator para as tarefas centrais do Sterling File Gateway.

Conclusão de tarefas mais rápido: graças a um layout mais intuitivo e orientação contextual.

O resultado é uma experiência consistente e produtiva que permite que os administradores se concentrem nas operações em vez da navegação.