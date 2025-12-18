Inteligência artificial Automação de TI

IBM® Sterling File Gateway 6.2.2.0: uma experiência moderna para a última geração de troca de arquivos B2B

A versão mais recente apresenta a interface de usuário administrativa do Next Generation Sterling File Gateway, um projeto completamente reformulado criado usando a Carbon Design Language da IBM.

Publicado 18/12/2025
Contêineres de transporte coloridos empilhados uns sobre os outros

Com o lançamento do IBM Sterling File Gateway 6.2.2.0, a IBM apresenta uma experiência de usuário de última geração, um stack de tecnologia modernizado e de segurança aprimorada, projetados para capacitar as organizações a migrar mais rapidamente, operar com mais segurança e escalar com confiança.

Uma experiência administrativa de última geração

As operações modernas de transferência de arquivos são fundamentais para todos os negócios digitais. Com as crescentes demandas de segurança, ecossistemas complexos de parceiros e volumes crescentes de dados, as organizações precisam de uma plataforma de integração B2B que simplifique a administração, aumente a visibilidade e cresça com confiança.

A versão mais recente apresenta a interface de usuário administrativa do Next Generation Sterling File Gateway, um projeto completamente reformulado criado usando a Carbon Design Language da IBM. A nova interface oferece um visual limpo e moderno que enfatiza a usabilidade e a eficiência.

Os principais aprimoramentos incluem:

  • Navegação e fluxos de trabalho simplificados: menos telas e cliques para tarefas comuns.
  • Administração integrada: não é necessário mudar para o dashboard do B2B Integrator para as tarefas centrais do Sterling File Gateway.
  • Conclusão de tarefas mais rápido: graças a um layout mais intuitivo e orientação contextual.

O resultado é uma experiência consistente e produtiva que permite que os administradores se concentrem nas operações em vez da navegação.

Estruturas organizacionais flexíveis e acesso baseado em funções.

O Sterling File Gateway 6.2.2.0 introduz uma hierarquia organizacional e um framework de acesso baseado em funções, oferecendo um controle mais preciso sobre como os dados, usuários e permissões são gerenciados em todas as unidades de negócios.

Com esse recurso, as empresas podem:

  • Definir sua estrutura organizacional em uma hierarquia flexível e de vários níveis.
  • Atribuir funções administrativas e acesso a dados a departamentos ou unidades de negócios específicos.
  • Promover a separação de funções e a visibilidade dos dados para uma governança mais robusta.
  • Gerar relatórios por unidade organizacional ou para toda a empresa para obter insights consolidados.
  • Esse framework garante que cada usuário tenha o nível certo de acesso, nem mais nem menos, melhorando tanto a segurança quanto o controle operacional.

Integração simplificada de parceiros

A integração de parceiros agora é mais simples e rápida com um novo assistente de integração projetado para orientar os usuários durante o processo de configuração de ponta a ponta.

O assistente ajuda os administradores a criar todos os ativos necessários (usuários, parceiros, endpoints, canais de roteamento e modelos) em uma sequência guiada e intuitiva. Os usuários também podem salvar e retomar as sessões de integração sem perder o progresso.

O acesso compartilhado à caixa de correio também foi adicionado, permitindo que vários usuários gerenciem um endpoint comum para melhorar a colaboração entre as equipes.

Visibilidade operacional aprimorada

O insight operacional dá um grande passo adiante com as novas visualizações Dashboard e File Activity do Sterling File Gateway. Elas fornecem uma visibilidade clara e praticável sobre a transferência dos arquivos e sobre o desempenho do sistema.

Os destaques são:

  • Métricas resumidas para arquivos recebidos, rotas bem-sucedidas e rotas com falha.
  • Filtros rápidos por intervalo de tempo (última hora, dia ou semana).
  • Análise detalhada dos eventos de transferência, incluindo as fases de chegada, roteamento e entrega.
  • Histórico de repetição e reentrega para uma rastreabilidade completa.
  • Essa visão operacional reprojetada permite uma resolução de problemas mais rápida e uma tomada de decisão mais confiante em todos os fluxos de trabalho de transferência de arquivos.

Um avanço significativo para a troca de arquivos corporativos

O IBM Sterling File Gateway 6.2.2.0 representa um avanço significativo em usabilidade, governança e segurança para a troca de arquivos corporativos. Com uma IU moderna, controles de acesso robustos, insights operacionais e facilidade de uso, esta versão permite que as organizações gerenciem fluxos de arquivos B2B com maior confiança e eficiência.

Leia o relatório de valor empresarial da IDC

Explore o Sterling File Gateway

Sandeep Rajput

Product Manager - Sterling Data Exchange