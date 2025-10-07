IBM Spyre Accelerator e Telum II Processor: capturando valor da IA em um nível empresarial confiável

O IBM Spyre Accelerator, publicamente disponível para o IBM z17 em 28 de outubro de 2025, está pronto para revolucionar a forma como as organizações aplicam IA em suas empresas. Esse poderoso acelerador de IA foi projetado para trazer a IA generativa para o IBM z17, permitindo que as empresas ampliem os recursos de IA de grandes modelos de linguagem (LLM) dentro do envelope confiável dos ambientes IBM Z.

Com o Spyre Accelerator, os clientes poderão usar LLMs com suas operações internas, integrando funções em uma interface de linguagem natural, como o watsonx Assistant for Z. À medida que os clientes avaliam e constroem para o futuro, a IA agêntica se tornará uma ferramenta crítica para a eficiência e modernização dos fluxos de processo em todo o data center. De forma similar para empresas, os Spyre Accelerators são projetados para ajudar no desenvolvimento futuro de técnicas de IA de maior precisão, permitindo a criação de ativos generativos, ingestão de dados de fornecedores ou clientes e interpretação para alcance, ofertas cruzadas ou até mesmo avaliações de risco em tempo real.

Os benefícios da combinação de técnicas de IA preditiva e generativa para criar um portfólio de nível empresarial em todo o espectro de modelos de IA codificadores, decodificadores e codificadores-decodificadores.

Um cliente foi muito claro sobre a interseção de ambientes confiáveis centrais com objetivos de nível empresarial. "O local com o Spyre Accelerator for IBM Z é importante para nós porque esse trabalho estará relacionado ao código de produção", disse o líder de infraestrutura de um grande banco europeu. “Não queremos que as cargas de trabalho de produção saiam de nossas mãos, por isso é a nossa opção favorita.”

As ferramentas orientadas por IA podem ajudar os clientes a prever rapidamente as próximas ações necessárias para apoiar um dia movimentado de transações ou incorporar agentes e APIs recomendados para obter resultados otimizados de uma nova aplicação, acelerando o time to value para a empresa. De acordo com um estudo do Institute for Business Value e da Oxford Economics em 2024, 61% dos executivos consideram a IA generativa crucial para os esforços de modernização de aplicações em mainframes.

Como parte das entregas contínuas, os principais produtos de software, como o IBM watsonx Assistant for Z, o AI Toolkit for IBM Z e o IBM LinuxONE, e o Machine Learning for IBM z/OS, usarão aceleradores Spyre para a implementação completa no local. Para conseguir a compatibilidade com LLMs no local, cada Spyre Accelerator contém 32 núcleos de processamento otimizados para IA para compatibilidade com grandes modelos de linguagem diretamente no mainframe, permitindo que as empresas executem casos de uso de IA generativa seguros no local. Essa infraestrutura foi projetada para ser escalável como adaptadores conectados ao PCIe, gerenciável como parte dos ambientes que já lidam com dados centrais. Isso é um marco significativo, permitindo que as empresas aproveitem a IA em escala, mantendo os dados no IBM Z.

