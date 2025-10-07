IBM Spyre Accelerator e Telum II Processor: capturando valor da IA em um nível empresarial confiável

Como parte do IBM z17, o IBM Spyre Accelerator, juntamente com o processador Telum II, está pronto para transformar a maneira como as empresas aproveitam a IA em suas organizações Esses recursos revolucionários foram projetados para ajudar você a escalar cargas de trabalho de IA empresariais, aumentar a segurança e gerar valor de negócios acelerado.
O IBM Spyre Accelerator, publicamente disponível para o IBM z17 em 28 de outubro de 2025, está pronto para revolucionar a forma como as organizações aplicam IA em suas empresas. Esse poderoso acelerador de IA foi projetado para trazer a IA generativa para o IBM z17, permitindo que as empresas ampliem os recursos de IA de grandes modelos de linguagem (LLM) dentro do envelope confiável dos ambientes IBM Z.
Com o Spyre Accelerator, os clientes poderão usar LLMs com suas operações internas, integrando funções em uma interface de linguagem natural, como o watsonx Assistant for Z. À medida que os clientes avaliam e constroem para o futuro, a IA agêntica se tornará uma ferramenta crítica para a eficiência e modernização dos fluxos de processo em todo o data center. De forma similar para empresas, os Spyre Accelerators são projetados para ajudar no desenvolvimento futuro de técnicas de IA de maior precisão, permitindo a criação de ativos generativos, ingestão de dados de fornecedores ou clientes e interpretação para alcance, ofertas cruzadas ou até mesmo avaliações de risco em tempo real.
Os benefícios da combinação de técnicas de IA preditiva e generativa para criar um portfólio de nível empresarial em todo o espectro de modelos de IA codificadores, decodificadores e codificadores-decodificadores.
Um cliente foi muito claro sobre a interseção de ambientes confiáveis centrais com objetivos de nível empresarial. "O local com o Spyre Accelerator for IBM Z é importante para nós porque esse trabalho estará relacionado ao código de produção", disse o líder de infraestrutura de um grande banco europeu. “Não queremos que as cargas de trabalho de produção saiam de nossas mãos, por isso é a nossa opção favorita.”
As ferramentas orientadas por IA podem ajudar os clientes a prever rapidamente as próximas ações necessárias para apoiar um dia movimentado de transações ou incorporar agentes e APIs recomendados para obter resultados otimizados de uma nova aplicação, acelerando o time to value para a empresa. De acordo com um estudo do Institute for Business Value e da Oxford Economics em 2024, 61% dos executivos consideram a IA generativa crucial para os esforços de modernização de aplicações em mainframes.
Como parte das entregas contínuas, os principais produtos de software, como o IBM watsonx Assistant for Z, o AI Toolkit for IBM Z e o IBM LinuxONE, e o Machine Learning for IBM z/OS, usarão aceleradores Spyre para a implementação completa no local. Para conseguir a compatibilidade com LLMs no local, cada Spyre Accelerator contém 32 núcleos de processamento otimizados para IA para compatibilidade com grandes modelos de linguagem diretamente no mainframe, permitindo que as empresas executem casos de uso de IA generativa seguros no local. Essa infraestrutura foi projetada para ser escalável como adaptadores conectados ao PCIe, gerenciável como parte dos ambientes que já lidam com dados centrais. Isso é um marco significativo, permitindo que as empresas aproveitem a IA em escala, mantendo os dados no IBM Z.
O processador Telum II e o Spyre Accelerator da IBM estão prontos para revolucionar a integração da IA nas transações de mainframe, projetados para oferecer segurança aprimorada, baixa latência e alta taxa de transações no ambiente IBM Z. A tomada de decisão em tempo real já é um divisor de águas com o IBM z17, que processa até 450 bilhões de operações de inferência por dia usando vários modelos de IA para detecção de fraudes de cartões de crédito.
Com o acelerador de IA on-chip de segunda geração do Telum II, as empresas podem executar vários modelos simultaneamente, projetados para baixa latência consistente e alta inferência de rendimento. Os Spyre Accelerators adicionam muitas opções de LLM para o futuro, à medida que as aplicações começam a construir modelos mais profundos para aumentar a precisão, destacando novos insights anteriormente inacessíveis.
"Como o watsonx Assistant for Z foi projetado para responder a perguntas sobre o IBM Z e oferece automação no IBM Z, preferimos implementá-lo de ponta a ponta no IBM Z para continuar protegendo os dados e os processos", afirmou um arquiteto de TI de um grande banco europeu.
Essa poderosa combinação permitirá às organizações liberar um novo valor de negócios, dando-lhes a capacidade de processar bilhões de solicitações de inferência por dia com mais precisão, reduzindo falsos positivos na detecção de fraudes e sendo projetado para melhorar as oportunidades de atendimento ao cliente.
A aceleração de IA no IBM Z, impulsionada pelo Spyre Accelerator e pelo processador Telum II, oferece oportunidades incomparáveis para as empresas acelerarem sua transformação digital. Ao integrar a IA às operações de mainframe, você pode melhorar o gerenciamento do sistema, acelerar as recomendações para compreensão e ações rápidas, mesmo por parte dos membros mais novos da equipe, e manter os dados confidenciais seguros.
Chegou a hora de agir: adote essas inovações para modernizar suas aplicações de mainframe, otimizar custos e ficar à frente da concorrência.