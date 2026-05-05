O IBM Sovereign Core cria ambientes soberanos prontos para IA com controle verificável

A ascensão da IA está intensificando a pressão para lidar com a soberania digital, ao mesmo tempo em que remodela o que as organizações exigem dela.

Durante anos, as conversas sobre soberania se concentraram em onde os dados residem. Embora a residência de dados continue sendo de importância crítica, a soberania se expandiu para um conjunto mais amplo de preocupações: quem opera a plataforma, quem controla o acesso, quais dependências tecnológicas existem. Isso foi agravado por considerações de IA: quais modelos são usados, onde os modelos são executados, como a inferência é governada e como a conformidade pode ser demonstrada continuamente.

O IBM Sovereign Core agora está disponível para ajudar a lidar com essas preocupações. O IBM Sovereign Core permite que empresas, governos e prestadores de serviços implementem e operem ambientes soberanos preparados para IA com controle total do cliente sobre dados, operações e governança.