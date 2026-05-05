O IBM Sovereign Core cria ambientes soberanos prontos para IA com controle verificável

O IBM Sovereign Core foi projetado para organizações que precisam operar IA e outras cargas de trabalho com maior controle, flexibilidade e evidências.
A ascensão da IA está intensificando a pressão para lidar com a soberania digital, ao mesmo tempo em que remodela o que as organizações exigem dela.
Durante anos, as conversas sobre soberania se concentraram em onde os dados residem. Embora a residência de dados continue sendo de importância crítica, a soberania se expandiu para um conjunto mais amplo de preocupações: quem opera a plataforma, quem controla o acesso, quais dependências tecnológicas existem. Isso foi agravado por considerações de IA: quais modelos são usados, onde os modelos são executados, como a inferência é governada e como a conformidade pode ser demonstrada continuamente.
O IBM Sovereign Core agora está disponível para ajudar a lidar com essas preocupações. O IBM Sovereign Core permite que empresas, governos e prestadores de serviços implementem e operem ambientes soberanos preparados para IA com controle total do cliente sobre dados, operações e governança.
Oito características principais e recursos do IBM Sovereign Core:
O IBM Sovereign Core combina serviços de plataforma, o painel de controle e recursos de segurança em um único modelo de implementação. A plataforma foi projetada para operar em uma infraestrutura fornecida pelo cliente em camadas de computação, armazenamento e rede.
O painel de controle operado pelo cliente é implementado dentro do limite soberano para gerenciar o provisionamento, a configuração e as operações em serviços de plataforma e tenants. Os principais serviços de identidade, controle de acesso e gerenciamento de chaves de criptografia também operam nos limites, com logs e registros de auditoria operando nos limites, ajudando as organizações a manter a autoridade operacional sobre o ambiente.
A arquitetura modular e aberta do IBM Sovereign Core permite que os clientes estendam ambientes soberanos, mantendo o controle sobre dados, operações e tecnologia dentro do limite soberano.
O IBM Sovereign Core é construído sobre uma base de código aberto, proporcionando aos clientes maior visibilidade, certeza e controle da tecnologia-chave. A Declaração de Direção publicada da IBM descreve um compromisso com os componentes principais de código aberto da base do software, reforçando o compromisso da IBM com a abertura, transparência e a escolha do cliente.
A soberania deve ir além de uma declaração de política. Para organizações regulamentadas, ela deve ser observável, executável e comprovável.
O IBM Sovereign Core apoia as metas de conformidade por meio de monitoramento integrado contínuo e geração automatizada de evidências em cargas de trabalho e operações do sistema. Os controles de conformidade são aplicados no tempo de execução, com evidências geradas e retidas dentro do limite soberano.
Mais de 160 frameworks regulatórios e modelos de políticas pré-carregados ajudam as equipes a avaliar rapidamente os ambientes em relação aos requisitos de conformidade. As evidências prontas para auditoria estão disponíveis sob demanda, proporcionando às equipes visibilidade da postura de conformidade em ambientes de controle e de tenants.
Essa evidência contínua de conformidade reduz a dependência de validação manual e processos de auditoria estática, ajudando as organizações a apoiar o alinhamento consistente de conformidade à medida que os ambientes crescem.
A IA tornou a soberania um requisito de tempo de execução.
Os sistemas de IA modernos dependem de dados confidenciais, modelos, pipelines de inferência, agentes e rastreios operacionais. As organizações precisam controlar não apenas onde os dados são armazenados, mas também onde a IA é executada, como os modelos são acessados, como as decisões são registradas e quem tem autoridade sobre o ambiente.
IBM Sovereign Core permite que as organizações implementem e operem modelos de IA (prontos para uso ou fornecidos pelo cliente), serviços de inferência, agentes e cargas de trabalho de aplicação dentro do limite soberano. O processamento de IA e a execução de modelos podem ser direcionados para ocorrer localmente, sem acesso de provedores externos, ajudando as organizações a manter a governança, responsabilidade e controle sobre sistemas de IA operando em dados sensíveis.
CPU, GPU, máquinas virtuais e ambientes de inferência de IA podem ser provisionados usando modelos padronizados e perfis de configuração automatizados. A infraestrutura e as cargas de trabalho são implementadas como serviços gerenciados em regiões soberanas, ajudando as equipes a manter a configuração consistente e alinhada aos requisitos de soberania e conformidade.
Para organizações que estão levando a IA da experimentação para a produção, isso significa que as cargas de trabalho de IA podem ser implementadas em ambientes projetados para rastreabilidade, geração de evidências e controle operacional desde o início.
As organizações precisam trazer software e serviços de IA, plataformas de dados e ferramentas operacionais que apoiem seus negócios sem comprometer o limite soberano.
O IBM Sovereign Core inclui um catálogo extensível que as organizações podem selecionar para seus próprios usuários, com suas próprias aplicações, ou preenchido com softwares e serviços pré-selecionados da IBM, de terceiros e de código aberto de um ecossistema de parceiros de software e infraestrutura, que inclui: AMD, ATOS, Cegeka, Cloudera, Dell, Elastic, HCL, Intel, Mistral, MongoDB e Palo Alto Networks.
O catálogo ajuda as organizações a acelerar as cargas de trabalho tradicionais e impulsionadas por IA, mantendo o controle sobre dados, operações e tecnologia.
O IBM Sovereign Core foi criado para organizações que precisam operar cargas de trabalho confidenciais com maior controle, flexibilidade e evidências.
Em todos esses casos de uso, o objetivo é o mesmo: ajudar as organizações a inovar com a IA, mantendo autoridade demonstrável sobre sistemas, dados, operações e evidências mais importantes.
O IBM Sovereign Core é uma base de software soberana que oferece controle operado pelo cliente, evidências de conformidade automatizadas, IA governada e um ecossistema extensível.
Juntos, esses recursos ajudam as organizações a implementar e operar ambientes preparados para IA com controle, conformidade e independência operacional em escala.