A próxima evolução da soberania digital com o IBM Sovereign Core 1.1

Quando a IBM lançou o Sovereign Core no Think 2026, abordamos o que os clientes nos dizem que mais precisam: controle local de dados e operações, comprovação contínua de conformidade e capacidade de executar a IA onde seus dados residem. Construído sobre uma arquitetura aberta e modular, Sovereign Core oferece neutralidade de fornecedores, portabilidade e multilocação, reduzindo as dependências externas e ajudando as organizações a escalar a IA dentro de seus limites soberanos.

Hoje, temos o prazer de anunciar a versão 1.1 com aprimoramentos adicionais que fortalecem os recursos exclusivos do Sovereign Core de oferecer uma solução abrangente de soberania digital.