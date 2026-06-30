A próxima evolução da soberania digital com o IBM Sovereign Core 1.1

O IBM Sovereign Core 1.1 baseia-se em nossa visão de soberania digital com inovações que fortalecem a conformidade, a prontidão para a IA e o controle do cliente
Quando a IBM lançou o Sovereign Core no Think 2026, abordamos o que os clientes nos dizem que mais precisam: controle local de dados e operações, comprovação contínua de conformidade e capacidade de executar a IA onde seus dados residem. Construído sobre uma arquitetura aberta e modular, Sovereign Core oferece neutralidade de fornecedores, portabilidade e multilocação, reduzindo as dependências externas e ajudando as organizações a escalar a IA dentro de seus limites soberanos.
Hoje, temos o prazer de anunciar a versão 1.1 com aprimoramentos adicionais que fortalecem os recursos exclusivos do Sovereign Core de oferecer uma solução abrangente de soberania digital.
O Sovereign Core oferece recurso de conformidade líder do setor, com avaliação contínua de conformidade, rastreamento em tempo real e geração automatizada de evidências para auditores e reguladores. Com a versão 1.1, quase dobramos o número de frameworks de conformidade incorporados, expandindo a cobertura para 235 frameworks.
Essa cobertura expandida ajuda as organizações a acelerar iniciativas de conformidade, reduzir o esforço de auditoria e obter melhor visibilidade dos riscos com maior confiança por meio da geração e do monitoramento contínuos de evidências. Em vez de depender de avaliações pontuais, os clientes podem demonstrar a conformidade com evidências contínuas e verificáveis. Ao integrar esses recursos diretamente na plataforma, o Sovereign Core transforma a conformidade de um processo manual em um recurso automatizado e sempre ativo.
A soberania da IA é um recurso fundamental do Sovereign Core, fornecida por meio de modelos governados, agentes e serviços de inferência que operam dentro dos limites soberanos. Ele fornece uma base escalável para criar, implementar e operar cargas de trabalho de IA, combinando operações automatizadas, serviços conteinerizados e recursos multi-inquilino, permitindo que as organizações desenvolvam e dimensionem com rapidez aplicações de IA, mantendo controle soberano. Para acelerar ainda mais a implementação da IA, a versão 1.1 introduz o PostgreSQL como um serviço de plataforma base, disponível como uma prévia técnica.
Além de fornecer um banco de dados confiável de nível empresarial, o PostgreSQL inclui suporte para a extensão pgvector, permitindo a pesquisa por similaridade vetorial para aplicações de geração aumentada de recuperação (RAG). Isso permite que as organizações recuperem o conhecimento empresarial relevante antes que um modelo de IA gere uma resposta, melhorando a precisão, a relevância e a confiabilidade das experiências de pesquisa, assistentes e respostas a perguntas impulsionadas por IA.
À medida que as organizações migram as cargas de trabalho de IA para a produção, a eficiência operacional se torna cada vez mais importante. O Sovereign Core 1.1 apresenta orientações e recursos que ajudam os clientes a reduzir os custos de inferência de IA por meio do particionamento NVIDIA Multi-Instance GPU (MIG).
A tecnologia MIG permite que uma única GPU seja dividida com segurança em várias instâncias isoladas, permitindo que várias cargas de trabalho de IA sejam executadas simultaneamente, mantendo a separação das cargas de trabalho. Essa abordagem melhora a utilização da GPU, reduz os custos de infraestrutura e oferece suporte a uma entrega mais eficiente de serviços de IA multi-inquilino em ambientes soberanos.
O Sovereign Core foi projetado para soberania operacional controlada pelo cliente, oferecendo autoridade direta sobre os ambientes. A versão 1.1 amplia a visibilidade operacional com recursos de medição aprimorados, que fornecem aos administradores visibilidade do uso e do nível tenant em toda a camada de controle do Sovereign Core.
Esses aprimoramentos fornecem aos administradores um insight sobre o consumo da plataforma e da atividade dos tenants, ajudando as organizações a melhorar a governança, fortalecer a supervisão operacional e otimizar a alocação de recursos em ambientes soberanas.
Os requisitos de soberania digital estão em constante evolução. As regulamentações continuam expandindo. As expectativas de governança da IA continuam amadurecendo. A resiliência operacional e a independência da cadeia de suprimentos agora são prioridades no nível da diretoria e as empresas esperam maior flexibilidade, portabilidade e liberdade de escolha em seus ambientes de tecnologia.
O valor das melhorias implementadas na versão 1.1 do Sovereign Core vai além dos recursos individuais. Juntos, eles reforçam o compromisso da IBM de fornecer uma plataforma de soberania abrangente baseada em abertura, controle operacional e conformidade verificável.
Desde evidências contínuas de conformidade e cobertura regulatória expandida até serviços de IA governados e operações controladas pelo cliente, o Sovereign Core 1.1 ajuda as organizações a escalar a transformação digital e a adoção de IA, mantendo o controle dos dados, tecnologia, operações e fluxos de trabalho de IA.
À medida que o cenário de soberania evolui, o Sovereign Core também evolui.