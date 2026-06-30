Ilustração digital do Sovereign Core com fundo azul e diferentes tons de cubos azul-claro organizados em blocos
Inteligência artificial Automação de TI

A próxima evolução da soberania digital com o IBM Sovereign Core 1.1

O IBM Sovereign Core 1.1 baseia-se em nossa visão de soberania digital com inovações que fortalecem a conformidade, a prontidão para a IA e o controle do cliente

Publicado 30/06/2026

Quando a IBM lançou o Sovereign Core no Think 2026, abordamos o que os clientes nos dizem que mais precisam: controle local de dados e operações, comprovação contínua de conformidade e capacidade de executar a IA onde seus dados residem. Construído sobre uma arquitetura aberta e modular, Sovereign Core oferece neutralidade de fornecedores, portabilidade e multilocação, reduzindo as dependências externas e ajudando as organizações a escalar a IA dentro de seus limites soberanos.

Hoje, temos o prazer de anunciar a versão 1.1 com aprimoramentos adicionais que fortalecem os recursos exclusivos do Sovereign Core de oferecer uma solução abrangente de soberania digital.

Expansão da cobertura de conformidade

O Sovereign Core oferece recurso de conformidade líder do setor, com avaliação contínua de conformidade, rastreamento em tempo real e geração automatizada de evidências para auditores e reguladores. Com a versão 1.1, quase dobramos o número de frameworks de conformidade incorporados, expandindo a cobertura para 235 frameworks.

Essa cobertura expandida ajuda as organizações a acelerar iniciativas de conformidade, reduzir o esforço de auditoria e obter melhor visibilidade dos riscos com maior confiança por meio da geração e do monitoramento contínuos de evidências. Em vez de depender de avaliações pontuais, os clientes podem demonstrar a conformidade com evidências contínuas e verificáveis. Ao integrar esses recursos diretamente na plataforma, o Sovereign Core transforma a conformidade de um processo manual em um recurso automatizado e sempre ativo.

Acelerando a adoção de IA soberana

A soberania da IA é um recurso fundamental do Sovereign Core, fornecida por meio de modelos governados, agentes e serviços de inferência que operam dentro dos limites soberanos. Ele fornece uma base escalável para criar, implementar e operar cargas de trabalho de IA, combinando operações automatizadas, serviços conteinerizados e recursos multi-inquilino, permitindo que as organizações desenvolvam e dimensionem com rapidez aplicações de IA, mantendo controle soberano. Para acelerar ainda mais a implementação da IA, a versão 1.1 introduz o PostgreSQL como um serviço de plataforma base, disponível como uma prévia técnica.

Além de fornecer um banco de dados confiável de nível empresarial, o PostgreSQL inclui suporte para a extensão pgvector, permitindo a pesquisa por similaridade vetorial para aplicações de geração aumentada de recuperação (RAG). Isso permite que as organizações recuperem o conhecimento empresarial relevante antes que um modelo de IA gere uma resposta, melhorando a precisão, a relevância e a confiabilidade das experiências de pesquisa, assistentes e respostas a perguntas impulsionadas por IA.

Otimização da eficiência da infraestrutura de IA

À medida que as organizações migram as cargas de trabalho de IA para a produção, a eficiência operacional se torna cada vez mais importante. O Sovereign Core 1.1 apresenta orientações e recursos que ajudam os clientes a reduzir os custos de inferência de IA por meio do particionamento NVIDIA Multi-Instance GPU (MIG).

A tecnologia MIG permite que uma única GPU seja dividida com segurança em várias instâncias isoladas, permitindo que várias cargas de trabalho de IA sejam executadas simultaneamente, mantendo a separação das cargas de trabalho. Essa abordagem melhora a utilização da GPU, reduz os custos de infraestrutura e oferece suporte a uma entrega mais eficiente de serviços de IA multi-inquilino em ambientes soberanos.

Aprimorando a visibilidade e o controle operacionais

O Sovereign Core foi projetado para soberania operacional controlada pelo cliente, oferecendo autoridade direta sobre os ambientes. A versão 1.1 amplia a visibilidade operacional com recursos de medição aprimorados, que fornecem aos administradores visibilidade do uso e do nível tenant em toda a camada de controle do Sovereign Core.

Esses aprimoramentos fornecem aos administradores um insight sobre o consumo da plataforma e da atividade dos tenants, ajudando as organizações a melhorar a governança, fortalecer a supervisão operacional e otimizar a alocação de recursos em ambientes soberanas.

Uma plataforma que continua evoluindo

Os requisitos de soberania digital estão em constante evolução. As regulamentações continuam expandindo. As expectativas de governança da IA continuam amadurecendo. A resiliência operacional e a independência da cadeia de suprimentos agora são prioridades no nível da diretoria e as empresas esperam maior flexibilidade, portabilidade e liberdade de escolha em seus ambientes de tecnologia.

O valor das melhorias implementadas na versão 1.1 do Sovereign Core vai além dos recursos individuais. Juntos, eles reforçam o compromisso da IBM de fornecer uma plataforma de soberania abrangente baseada em abertura, controle operacional e conformidade verificável.

Desde evidências contínuas de conformidade e cobertura regulatória expandida até serviços de IA governados e operações controladas pelo cliente, o Sovereign Core 1.1 ajuda as organizações a escalar a transformação digital e a adoção de IA, mantendo o controle dos dados, tecnologia, operações e fluxos de trabalho de IA.

À medida que o cenário de soberania evolui, o Sovereign Core também evolui.

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Priya Srinivasan

General Manager

IBM Software

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