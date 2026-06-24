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Inteligência artificial Automação de TI

Simplificando as operações empresariais com eficiência para tenants e resolução simplificada com o IBM Software Hub 5.4

O IBM Software Hub Premium 5.4 complementa o foco da plataforma em escalabilidade, clareza operacional e prontidão empresarial.

Publicado 24/06/2026

Esta versão apresenta aprimoramentos direcionados no gerenciamento de plataformas, operações assistidas por IA e governança de recursos, refletindo o feedback dos clientes que usam o Software Hub em várias equipes e ambientes. As atualizações na versão 5.4 são projetadas para apoiar a adoção de plataformas compartilhadas, simplificar a administração diária, fortalecer a segurança e a confiabilidade à medida que o uso aumenta.

O que há de novo no IBM Software Hub Premium 5.4

Multilocação

O IBM Software Hub Premium 5.4 introduz a multitenancy para ajudar as organizações a administrar várias equipes ou unidades de negócios em uma única plataforma, mantendo dados, usuários e configurações claramente separados. Isso permite uma integração mais rápida e um uso mais eficiente de serviços compartilhados e infraestrutura, como watsonx.ai e Datastage, mantendo a segurança e a governança esperadas em ambientes corporativos.

Com suporte nativo ao gerenciamento em nível de conta, visibilidade e atribuição de custos, a multilocação oferece aos administradores da plataforma maior controle e às equipes a autonomia de que precisam para avançar com agilidade. Isso facilita a escalabilidade responsável de plataformas compartilhadas sem aumentar a complexidade operacional.

AI Assistant

A versão 5.4 do assistente de IA apresenta avanços nos recursos de agentes, melhorando o controle do usuário, a flexibilidade e a experiência geral em todos os principais recursos. O novo agente de solução de problemas torna o tratamento de problemas mais estruturado e transparente, com opções predefinidas, planos de pesquisa visíveis e execução controlada.

Além disso, o MCP Gateway é apresentado como um ponto de entrada centralizado que permite ao Software Hub AI Assistant acessar ferramentas de vários servidores MCP internos e de terceiros, possibilitando maior integração e extensibilidade.

A configuração do AI Assistant agora permite a auto-hospedagem do LLM e modelos embarcados que impulsionam o AI Assistant em uma implementação totalmente locais, garantindo maior segurança e conformidade.

Plano de dados remoto

Os aprimoramentos no plano de dados remoto melhoram o gerenciamento das cargas de trabalho do Spark em ambientes distribuídos. Os limites de recursos definidos ajudam as organizações a evitar o uso excessivo, reduzir a contenção e manter um desempenho previsível, ao mesmo tempo em que continuam oferecendo suporte a modelos de implementação híbridos e multinuvem.

O que há de novo na plataforma do IBM Software Hub

O IBM Software Hub 5.4 introduz o Software Hub Backup and Restore (BR) Operator para simplificar e otimizar os processos de backup e recuperação, reduzindo a complexidade operacional e o esforço manual. Ao eliminar a necessidade de diversas etapas e minimizar a dependência do acesso direto do administrador, o operador ajuda a melhorar a eficiência e a consistência em todos os ambientes. Além disso, na visualização técnica, a flexibilidade de restauração aprimorada permite que as equipes validem backups em namespaces isolados para proteger os ambientes de produção e executar atividades de recuperação com maior confiança e redução de sobrecarga operacional.

Esta versão oferece melhorias de desempenho que reduzem o tempo de instalação, em que os componentes da plataforma podem ser instalados até 35% mais rápido em comparação com as versões anteriores. Essas otimizações também trazem benefício às operações de upgrade e restauração, ajudando a reduzir o downtime.

As melhorias no gerenciamento de acesso proporcionam uma visibilidade mais clara das mudanças no acesso dos usuários em toda a plataforma. As atualizações garantem que as adições e remoções de acesso sejam capturadas de forma mais consistente e possam ser rastreadas mais facilmente em todos os serviços, ajudando as equipes de segurança e conformidade a realizar avaliações com maior confiança. As melhorias de segurança reforçam ainda mais a plataforma com suporte para autenticação baseada em certificados, aprimorando a segurança da integração de e-mail.

Apoiando a adoção em escala empresarial

O IBM Software Hub 5.4 fortalece a capacidade da plataforma de atender às necessidades das empresas, melhorando o desempenho, simplificando as operações e aprimorando a governança. Juntas, essas atualizações ajudam as organizações a executar plataformas compartilhadas de forma mais eficiente, reduzir a sobrecarga operacional e oferecer experiências mais confiáveis e seguras à medida que as cargas de trabalho de IA e dados continuam expandindo.

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Martin Oberhofer

Vice President and Distinguished Engineer, Data Core Products

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Kimberly Shiveley

Director, Cloud Pak for Data, Optim, Security, and Core Data Content

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