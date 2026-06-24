Simplificando as operações empresariais com eficiência para tenants e resolução simplificada com o IBM Software Hub 5.4

O IBM Software Hub 5.4 introduz o Software Hub Backup and Restore (BR) Operator para simplificar e otimizar os processos de backup e recuperação, reduzindo a complexidade operacional e o esforço manual. Ao eliminar a necessidade de diversas etapas e minimizar a dependência do acesso direto do administrador, o operador ajuda a melhorar a eficiência e a consistência em todos os ambientes. Além disso, na visualização técnica, a flexibilidade de restauração aprimorada permite que as equipes validem backups em namespaces isolados para proteger os ambientes de produção e executar atividades de recuperação com maior confiança e redução de sobrecarga operacional.

Esta versão oferece melhorias de desempenho que reduzem o tempo de instalação, em que os componentes da plataforma podem ser instalados até 35% mais rápido em comparação com as versões anteriores. Essas otimizações também trazem benefício às operações de upgrade e restauração, ajudando a reduzir o downtime.

As melhorias no gerenciamento de acesso proporcionam uma visibilidade mais clara das mudanças no acesso dos usuários em toda a plataforma. As atualizações garantem que as adições e remoções de acesso sejam capturadas de forma mais consistente e possam ser rastreadas mais facilmente em todos os serviços, ajudando as equipes de segurança e conformidade a realizar avaliações com maior confiança. As melhorias de segurança reforçam ainda mais a plataforma com suporte para autenticação baseada em certificados, aprimorando a segurança da integração de e-mail.