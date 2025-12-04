IBM Safer Payments introduz a geração de funcionalidades comportamentais impulsionadas por IA

Automatizar a geração de funcionalidades aumenta a eficiência e a escalabilidade nos workflows de aprendizado de máquina, reduzindo o esforço manual e o potencial de erro humano, ao mesmo tempo em que permite a descoberta de funcionalidades novas e eficazes que os métodos manuais tradicionais muitas vezes não detectam.

Esse novo recurso vai além da automação de processos; ele aplica um algoritmo proprietário de IA/ML que replica a experiência no domínio humano. O algoritmo gera e avalia automaticamente funcionalidades comportamentais significativas (contadores ou perfis) que afetam diretamente o desempenho do modelo de detecção de fraude. Com o uso da IA não somente para o treinamento de modelos, mas também para a complexa etapa de criação de características, a qualidade, a explicabilidade e a precisão preditiva dos modelos são significativamente aprimoradas.

A criação tradicional de funcionalidades é tediosa, demorada e altamente dependente do conhecimento de domínio e da intuição do profissional de dados. A seleção manual de funcionalidades muitas vezes carece de padronização, portanto, diferentes analistas ou até mesmo o mesmo analista ao longo do tempo podem selecionar diferentes conjuntos de funcionalidades, resultando em modelos e resultados inconsistentes.

Com automação impulsionada por IA, a Safer Payments oferece uma abordagem padronizada, reproduzível e sem viés para a geração de funcionalidades. O processo reduz a variabilidade e garante resultados confiáveis, além de capacitar as equipes de fraude a produzir modelos de alto desempenho, transformando mais rapidamente o desenvolvimento de modelos de uma arte manual em uma ciência inteligente e automatizada.