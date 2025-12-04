Inteligência artificial Automação de TI

IBM Safer Payments introduz a geração de funcionalidades comportamentais impulsionadas por IA

IBM Safer Payments apresenta um gerador de funcionalidades impulsionado por IA que replica a experiência do domínio humano para criar, avaliar e otimizar automaticamente funcionalidades comportamentais.

Publicado 04/12/2025
By Evangelina Rajendran and Ori Lotan

Com a versão 6.9, o IBM Safer Payments introduz um gerador de funcionalidades impulsionado por IA que replica a experiência do domínio humano para criar, avaliar e otimizar automaticamente funcionalidades comportamentais por meio de um processo iterativo e evolutivo que permite modelos de detecção de fraude mais rápidos, precisos e explicáveis. 

Na prevenção de fraudes de pagamento, a qualidade de um modelo depende da qualidade de suas funcionalidades, os perfis comportamentais que capturam como as entidades agem ao longo do tempo. Os métodos tradicionais de engenharia de funcionalidades, como combinar, agregar ou transformar dados existentes, são úteis, mas limitados; eles não criam as funcionalidades de perfil comportamental com os quais os especialistas confiam para detectar padrões de ataque complexos e em evolução. 

Criar essas funcionalidades sempre foi a etapa mais demorada e dependente de experiência no desenvolvimento do modelo.

Automação impulsionada por IA que eleva a qualidade dos modelos 

Automatizar a geração de funcionalidades aumenta a eficiência e a escalabilidade nos workflows de aprendizado de máquina, reduzindo o esforço manual e o potencial de erro humano, ao mesmo tempo em que permite a descoberta de funcionalidades novas e eficazes que os métodos manuais tradicionais muitas vezes não detectam. 

Esse novo recurso vai além da automação de processos; ele aplica um algoritmo proprietário de IA/ML que replica a experiência no domínio humano. O algoritmo gera e avalia automaticamente funcionalidades comportamentais significativas (contadores ou perfis) que afetam diretamente o desempenho do modelo de detecção de fraude. Com o uso da IA não somente para o treinamento de modelos, mas também para a complexa etapa de criação de características, a qualidade, a explicabilidade e a precisão preditiva dos modelos são significativamente aprimoradas. 

A criação tradicional de funcionalidades é tediosa, demorada e altamente dependente do conhecimento de domínio e da intuição do profissional de dados. A seleção manual de funcionalidades muitas vezes carece de padronização, portanto, diferentes analistas ou até mesmo o mesmo analista ao longo do tempo podem selecionar diferentes conjuntos de funcionalidades, resultando em modelos e resultados inconsistentes. 

Com automação impulsionada por IA, a Safer Payments oferece uma abordagem padronizada, reproduzível e sem viés para a geração de funcionalidades. O processo reduz a variabilidade e garante resultados confiáveis, além de capacitar as equipes de fraude a produzir modelos de alto desempenho, transformando mais rapidamente o desenvolvimento de modelos de uma arte manual em uma ciência inteligente e automatizada. 

Como funciona: Gerador de funcionalidade impulsionado por IA em 4 etapas fáceis  

O novo recurso está convenientemente integrado ao "Model Factory" do IBM Safer Payments, uma coleção de ferramentas que permite aos usuários treinar, testar e implementar rapidamente modelos e regras de aprendizado de máquina personalizados para combater ameaças emergentes. 

Usando uma interface intuitiva, o novo recurso permite que os usuários:

  1. Selecionar conjuntos de dados: Definir dados para treinamento, validação e verificação. 
  2. Definir dimensões de criação de perfil: Escolha quais atributos de dados podem ser incluídos na geração de novas funcionalidades. 
  3. Definir parâmetros do algoritmo: selecione os dois parâmetros principais do algoritmo de seleção de funcionalidades, como: o número de iterações e o número de candidatos a funcionalidades avaliados em cada iteração.          
  4. Aplicar convenções de nomenclatura: Selecione a convenção de nomenclatura usada para definir claramente as funcionalidades geradas.          

Várias técnicas analíticas de dados são usadas para gerar uma população de características de candidatas por meio da análise do conjunto de dados de treinamento. Em um processo evolutivo iterativo, o algoritmo simula, avalia e pontua cada candidato para determinar sua importância preditiva e impacto geral no desempenho do modelo. Em cada iteração, os recursos com melhor desempenho são mantidos, enquanto os candidatos com baixo desempenho são substituídos por novas variações usando seleção, cruzamento e mutação. Quando o processo é concluído, as feições avaliadas são apresentadas com pontuação e estatísticas detalhadas que ilustram sua relevância, aumento de detecção e contribuição para a redução de falsos-positivos.

Por que isso importa: Automação de ponta a ponta

Ao embedding a automação impulsionada por IA diretamente no processo de criação de modelos, o IBM Safer Payments permite que as equipes de fraude reajam instantaneamente a novos padrões de ataque, melhorando a precisão da detecção, reduzindo falsos positivos e cortando o esforço operacional. 

Esse recurso não apenas acelera o desenvolvimento do modelo, mas também conclui a automação de ponta a ponta da criação de modelos de fraude, conectando a ingestão de dados, a geração de funcionalidade e o treinamento de modelos em um workflow contínuo dentro da Fábrica de Modelos. Os analistas de fraude agora podem construir, testar e implementar modelos sofisticados e explicáveis sem depender de recursos externos de ciência de dados ou intervenção de fornecedores. 

O resultado é um ecossistema de prevenção de fraudes mais ágil, transparente e autossuficiente, que capacita as instituições a responder mais rapidamente às ameaças emergentes, garantir a confiança regulatória e melhorar continuamente a qualidade do modelo em escala. 

Agora disponível para implementação

A IA Assisted Feature Generation está incluída no IBM Safer Payments v6.9, disponível agora para implementação.  

Evangelina Rajendran

Ori Lotan

