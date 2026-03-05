O IBM Safer Payments introduz detecções de fraude habilitadas por IA agêntica

O IBM Safer Payments MCP é lançado como um recurso de pré-visualização independente que permite que clientes e parceiros conectem a IA agêntica às implementações existentes do Safer Payments. Isso é oferecido sem custos adicionais ou alterações de plataforma para implementações existentes do IBM Safer Payments. Nesse estágio, o MCP fornece a base segura do lado do servidor para fluxos de trabalho agênticos, com demonstrações práticas e habilitação adicional planejadas para versões futuras.

Esse recurso fornece a base para acelerar a detecção, investigação e resposta, mantendo a precisão, a transparência e o controle necessários em ambientes de pagamentos regulamentados. Os agentes de IA compatíveis com o MCP não estão mais limitados a um único sistema e podem operar em fontes de dados confiáveis, enquanto permanecem governados e auditáveis.

Além de consultar o IBM Safer Payments para obter inteligência de fraude em tempo real, os agentes podem correlacionar insights com sinais de outros sistemas e fontes de dados autorizados, possibilitando um raciocínio mais amplo e com base no contexto, enquanto permanecem governados, auditáveis e baseados em dados de fraude confiáveis.