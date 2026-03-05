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O IBM Safer Payments introduz detecções de fraude habilitadas por IA agêntica

Esse recurso fornece a base para acelerar a detecção, a investigação e a resposta, mantendo a precisão, a transparência e o controle necessários em ambientes de pagamentos regulamentados.

Publicado 05/03/2026

A prevenção de fraudes de pagamentos está sob pressão para operar na velocidade da máquina. Os ataques de fraude são cada vez mais adaptáveis e automatizados, enquanto muitos sistemas de fraude existentes permanecem restritos a regras estáticas e fluxos de trabalho predefinidos. Essa lacuna criou a necessidade de sistemas de IA agêntica que possam raciocinar, planejar e agir de forma dinâmica e que sejam baseados em inteligência de fraude confiável e em tempo real.  

Para lidar com esse desafio, o IBM Safer Payments está lançando o servidor Model Context Protocol (MCP) Server, permitindo a detecção de fraudes habilitada por IA agêntica. Por meio do MCP, os agentes de IA podem consultar com segurança e diretamente as APIs do IBM Safer Payments, fundamentando seu raciocínio em inteligência de fraude em tempo real enquanto avaliam transações, alertas e padrões de ameaças emergentes.  

Aceleração da detecção, investigação e resposta com IA agêntica

O IBM Safer Payments MCP é lançado como um recurso de pré-visualização independente que permite que clientes e parceiros conectem a IA agêntica às implementações existentes do Safer Payments. Isso é oferecido sem custos adicionais ou alterações de plataforma para implementações existentes do IBM Safer Payments. Nesse estágio, o MCP fornece a base segura do lado do servidor para fluxos de trabalho agênticos, com demonstrações práticas e habilitação adicional planejadas para versões futuras.

Esse recurso fornece a base para acelerar a detecção, investigação e resposta, mantendo a precisão, a transparência e o controle necessários em ambientes de pagamentos regulamentados. Os agentes de IA compatíveis com o MCP não estão mais limitados a um único sistema e podem operar em fontes de dados confiáveis, enquanto permanecem governados e auditáveis.

Além de consultar o IBM Safer Payments para obter inteligência de fraude em tempo real, os agentes podem correlacionar insights com sinais de outros sistemas e fontes de dados autorizados, possibilitando um raciocínio mais amplo e com base no contexto, enquanto permanecem governados, auditáveis e baseados em dados de fraude confiáveis.

Como funciona: fluxos de trabalho agênticos impulsionados pelo MCP

Essa arquitetura permite que agentes de IA compatíveis com MCP migrem de forma fluida entre dados de fraude sem consultas manuais de analistas, comprimindo ciclos de investigação de minutos ou horas para segundos.  

O MCP Server atua como uma interface segura entre o IBM Safer Payments e grandes modelos de linguagem compatíveis com o MCP e agentes de IA compatíveis com o MCP. Por meio do MCP, os agentes podem:

  • Consultar inteligência de fraude em tempo real: recuperar avaliações de risco de transações em tempo real, alertas e contexto comportamental diretamente do IBM Safer Payments.
  • Raciocínio com base em vários sinais: combinar dados de transações, perfis comportamentais e padrões históricos para formar decisões contextuais.
  • Planejar e executar ações de forma dinâmica: adaptar fluxos de trabalho de forma dinâmica, ao priorizar alertas, escalar investigações ou acionar ações defensivas com a evolução das ameaças.
  • Permanecer fundamentado em dados confiáveis: garantir que o raciocínio do agente seja baseado em inteligência de fraude precisa e confiável, em vez de suposições ou entradas obsoletas.

Por que é importante: tomar as decisões certas ainda mais rápido

Ao integrar a inteligência do IBM Safer Payments nativamente no raciocínio dos agentes, o MCP Server garante que os agentes de IA operem com os mesmos dados precisos, oportunos e contextuais nos quais os analistas humanos confiam, liberando velocidade e precisão em escala para:

  • Redução de falsos positivos e triagem de alertas. Os agentes de IA podem ser projetados para cruzar instantaneamente alertas com informações de fraude em tempo real, a fim de separar pagamentos genuínos de fraudulentos. Isso reduz falsos positivos e evita que os analistas desperdicem ciclos em atividades irrelevantes.
  • Investigação automatizada de fraudes: os agentes de IA podem ser projetados para analisar dados de fraudes sem consultas manuais de analistas. Eles chegam à conclusão correta com o contexto de apoio adequado em poucos segundos.
  • Remediação priorizada de vulnerabilidades: com informações em tempo real, os agentes de IA podem ser projetados para identificar quais vulnerabilidades estão sendo ativamente exploradas em comparação com os riscos teóricos. As equipes de segurança podem corrigir o que está sendo atacado no momento, alinhando os recursos às ameaças do mundo real.
  • Ampliação (não substituição) de analistas: os agentes de IA podem ser projetados para elaborar relatórios, resumir informações e destacar anomalias, fornecendo aos analistas rascunhos de qualidade para que eles possam se concentrar em decisões de julgamento. Isso reduz o esgotamento e permite que as equipes de prevenção de fraudes escalem eficazmente.

Agora disponível como um recurso de pré-visualização

Essa prévia apresenta o MCP e como ele se encaixa no IBM Safer Payments como uma camada de habilitação fundamental para a IA agêntica. Os recursos de visualização são fornecidos apenas para fins de avaliação e feedback, não sendo compatíveis com o uso em produção. A funcionalidade, a disponibilidade e os cronogramas podem mudar à medida que o recurso evolui.  

Explore os recursos do IBM Safer Payments

Ori Lotan

Product Manager - IBM Safer Payments

IBM

Evangelina Rajendran

Go To Market Product Manager - IBM Safer Payments, Core Software Automation

IBM Software