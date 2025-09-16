Em nossa opinião, esse reconhecimento reflete os pontos fortes da IBM na simplificação do gerenciamento de sistemas em ambientes heterogêneos, integrando funções de gerenciamento de sistemas.

Acreditamos que o IBM Workload Automation (IWA) se destaca por sua capacidade de proporcionar compatibilidae com a orquestração e à execução confiáveis de fluxos de trabalho complexos em escala. Esses recursos permitem que as empresas gerenciem milhares de tarefas em diferentes ambientes, se adaptem dinamicamente às demandas de desempenho e garantam que os principais processos terminem no prazo.

Em nossa opinião, a orquestração de dados é um caso de uso particularmente forte para o IWA. À medida que as organizações aceleram a transformação digital, o IWA permite a movimentação segura e inteligente de dados por pipelines para análise de dados, geração de relatórios e serviços de negócios. Com recursos integrados de IA com tecnologia watsonx, a plataforma é compatível com agendamento preditivo, detecção de anomalias e embedding de decisões orientadas por IA em fluxos de trabalho.

A facilidade de uso também avançou com uma interface reprojetada, um catálogo de integração mais amplo e o Managed File Transfer nativo. Essas melhorias reduzem a complexidade operacional e proporcionam às equipes uma visibilidade mais clara, ao mesmo tempo em que minimizam o esforço manual.

A análise da Gartner destaca a maturidade do mercado de SOAP em geral. Em nossa opinião, a flexibilidade híbrida da IBM e o investimento contínuo em inovação de IA posicionam a Workload Automation para ajudar as empresas a simplificar a orquestração e alcançar eficiência operacional com confiança.

Fonte: Gartner, Critical Capabilities for Service Orchestration and Automation Platforms, Chris Saunderson, Watson Haight, Daniel Betts, Hassan Ennaciri, 26 de agosto de 2025. Gartner é uma marca registrada e marca de serviço, e Magic Quadrant é uma marca registrada da Gartner, Inc. e/ou de suas afiliadas nos Estados Unidos e em outros países, sendo utilizadas aqui com permissão. Todos os direitos reservados. A Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações de pesquisa e não recomenda que os usuários de tecnologia selecionem apenas os fornecedores com as classificações mais altas ou outra designação. As publicações de pesquisa da Gartner consistem nas opiniões da organização de pesquisa da Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fato. A Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, em relação a esta pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a uma finalidade específica.