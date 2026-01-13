Após anos de experimentação com a IA de uso geral, muitas empresas estão recorrendo a modelos especializados projetados para oferecer maior precisão e eficiência para domínios específicos.
Em um relatório recente, a Gartner examinou o mercado emergente de modelos de linguagem específicos de domínio (DSLMs) e identificou a IBM como "a empresa a ser superada" na capacitação de DSLM em 8 de dezembro de 2025, citando os modelos IBM Granite e o portfólio watsonx como diferenciadores principais.
De acordo com o relatório, “a combinação dos modelos Granite de nível empresarial da IBM e seus recursos da plataforma watsonx lida com os principais desafios na criação e adoção do DSLM, como eficiência de pequenos modelos, abertura para flexibilidade de implementação, disponibilidade de dados de domínio de qualidade prontos para IA e governança de modelos. Isso estabelece a IBM atualmente como pioneira na corrida do DSLM para permitir um DSLM de nível empresarial confiável.”
A IBM acredita que 2026 marcará um ponto de virada para a IA empresarial, pois as organizações priorizarão cada vez mais modelos construídos, personalizados e governados para domínios específicos. Pequenos modelos de linguagem (SLMs), como o IBM Granite, fornecem uma base para essa abordagem, permitindo que as empresas personalizem eficientemente a IA para uma ampla gama de casos de uso específicos de domínio.
A Gartner define DSLMs como "modelos de IA generativa (IA gen) que foram criados ou otimizados para as necessidades de setores, funções de negócios ou classes de problemas específicos". Esses modelos foram projetados para melhorar a precisão e reduzir a dependência da engenharia de prompts avançada para um conjunto mais restrito de casos de uso de alto valor.
A Gartner observa que "LLMs genéricos de tamanho único, embora versáteis, não escalam de forma eficiente em termos de custo e não lidam com a precisão, confiabilidade e controle necessários para as empresas."
À medida que as iniciativas de IA amadurecem, as empresas estão deixando de adaptar processos de negócios para se adequarem a modelos genéricos. Em vez disso, estão especializando modelos para se adequarem a seus dados, fluxos de trabalho e ambientes regulatórios.
Os modelos de fronteira são projetados para serem amplamente capazes em uma ampla gama de tarefas. Suas enormes contagens de parâmetros os tornam poderosos, mas caros de operar, difíceis de implementar e ineficientes para personalizar.
A IBM adota uma abordagem diferente com a família Granite de pequenos modelos de linguagem (SLMs) projetados para escalar a IA corporativa de forma eficiente e responsável. Em vez de otimizar para a escala máxima, o Granite foi criado para ser pequeno, eficiente e aberto, tornando a personalização com dados de qualquer domínio muito mais fácil e econômica, sem que os modelos sejam criados previamente para nenhum domínio específico.
A amplitude da família Granite possibilita que as organizações selecionem o modelo certo para cada caso de uso e, quando personalizados, esses modelos podem igualar ou exceder o desempenho dos modelos de fronteira para tarefas empresariais por uma fração do custo.
Os mais recentes modelos Granite 4.0 ampliam ainda mais essa vantagem. Sua arquitetura híbrida oferece alta eficiência e escalabilidade, reduzindo os requisitos de memória em mais de 70% em cenários de múltiplas sessões e contexto longo, mantendo-se rápidos e responsivos. Os modelos Granite 4.0 superam muitos modelos em sua classe de peso e até mesmo modelos muito maiores, em tarefas críticas para a empresa, como seguimento de instruções, chamadas de ferramentas e geração aumentada de recuperação (RAG).
O Granite também é projetado com os padrões de confiança e transparência líderes do setor. É a primeira família de modelos abertos a obter a certificação ISO 42001, reforçando o compromisso da IBM com a IA responsável e governada. A família também recebeu recentemente a maior pontuação já registrada no Foundation Model Transparency Index da Stanford University, com uma pontuação de transparência de 95%, enquanto a maioria dos outros desenvolvedores de modelos caiu ano após ano.
Os DSLMs agregam valor quando são baseados em dados corporativos, implementados em fluxos de trabalho reais e governados durante todo o seu ciclo de vida.
O watsonx é o portfólio de IA da IBM que funciona em qualquer nuvem, aplicação, modelo, agente ou tipo de dados, permitindo que as organizações criem e implementem DSLMs usando seus investimentos em tecnologia existentes em vez de substituí-los.
Os DSLMs são tão bons quanto os dados que os fundamentam. Com mais de 90% dos dados empresariais não estruturados, o watsonx ajuda as organizações a acessar e preparar esses dados para a IA, permitindo que personalizem modelos como o Granite para tarefas específicas. Esses modelos personalizados podem, então, ser operacionalizados, capacitando os agentes que executam o trabalho em toda a empresa. Durante todo esse ciclo de vida, o watsonx fornece a governança necessária para manter dados, modelos e agentes seguros e em conformidade à medida que eles escalam.
Juntos, o Granite e o watsonx oferecem uma base aberta, híbrida, integrada e responsável para IA específica de domínio, permitindo que as empresas personalizem, implementem e controlem DSLMs em escala.
A IBM trabalhou com milhares de organizações em vários setores à medida que elas transformam a forma como operam com dados e IA. Em muitos casos, esse trabalho concentrou-se na especialização de modelos para tarefas específicas e na operacionalização deles com o watsonx.
Em um exemplo, uma grande empresa de telecomunicações precisava analisar centenas de milhares de transcrições de chamadas de atendimento ao cliente todos os dias. Inicialmente, ela se baseava em um modelo de fronteira maciço, gerando altos custos operacionais. Ao mudar para um modelo Granite menor, personalizado com os dados proprietários da empresa, a organização conseguiu reduzir significativamente os custos, mantendo o desempenho necessário para a análise de transcrições em grande escala.
Da mesma forma, o UFC utiliza pipelines de RAG baseados em conteúdo específico do domínio com o Granite e watsonx para alimentar seu Insights Engine, uma plataforma que permite aos usuários fazer perguntas complexas sobre lutas e lutadores por meio de uma interface conversacional unificada.
Em cada caso, a combinação de modelos Granite personalizados e o watsonx permitiu que as organizações migrassem de recursos genéricos de IA para sistemas específicos de domínio projetados para produção.
Olhando para o futuro, a Gartner afirma que “a próxima fase da corrida da IA do modelo não dependerá dos recursos brutos ou da escala do modelo, mas de quão efetivamente o fornecedor pode combinar conhecimento e raciocínio específico de domínio, forte governança e flexibilidade de implementação em um ecossistema coerente por meio de DSLMs”.
À medida que entramos em 2026, a especialização em domínios definirá cada vez mais quais iniciativas empresariais de IA serão bem-sucedidas. A IBM acredita que o sucesso não dependerá de modelos autônomos, mas de sistemas que permitam a personalização, implementação flexível em ambientes híbridos e governança ao longo do ciclo de vida da IA.
Modelos pequenos, eficientes e abertos, combinados com dados de nível empresarial, orquestração de dados e governança serão cruciais para iniciativas de IA bem-sucedidas em 2026 e além.
Saiba mais sobre o IBM Granite
Gartner, AI Vendor Race: IBM Is the Company to Beat in Domain-Specific Language Model Enablement, Roberta Cozza, Samantha Searle, 8 de dezembro de 2025
