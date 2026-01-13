Os modelos de fronteira são projetados para serem amplamente capazes em uma ampla gama de tarefas. Suas enormes contagens de parâmetros os tornam poderosos, mas caros de operar, difíceis de implementar e ineficientes para personalizar.

A IBM adota uma abordagem diferente com a família Granite de pequenos modelos de linguagem (SLMs) projetados para escalar a IA corporativa de forma eficiente e responsável. Em vez de otimizar para a escala máxima, o Granite foi criado para ser pequeno, eficiente e aberto, tornando a personalização com dados de qualquer domínio muito mais fácil e econômica, sem que os modelos sejam criados previamente para nenhum domínio específico.

A amplitude da família Granite possibilita que as organizações selecionem o modelo certo para cada caso de uso e, quando personalizados, esses modelos podem igualar ou exceder o desempenho dos modelos de fronteira para tarefas empresariais por uma fração do custo.

Os mais recentes modelos Granite 4.0 ampliam ainda mais essa vantagem. Sua arquitetura híbrida oferece alta eficiência e escalabilidade, reduzindo os requisitos de memória em mais de 70% em cenários de múltiplas sessões e contexto longo, mantendo-se rápidos e responsivos. Os modelos Granite 4.0 superam muitos modelos em sua classe de peso e até mesmo modelos muito maiores, em tarefas críticas para a empresa, como seguimento de instruções, chamadas de ferramentas e geração aumentada de recuperação (RAG).

O Granite também é projetado com os padrões de confiança e transparência líderes do setor. É a primeira família de modelos abertos a obter a certificação ISO 42001, reforçando o compromisso da IBM com a IA responsável e governada. A família também recebeu recentemente a maior pontuação já registrada no Foundation Model Transparency Index da Stanford University, com uma pontuação de transparência de 95%, enquanto a maioria dos outros desenvolvedores de modelos caiu ano após ano.