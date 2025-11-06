No IBM Envizi ESG Suite, a IBM facilita o cálculo eficiente de uma ampla gama de métricas de ESG, incluindo emissões de carbono, por meio de uma extensa biblioteca de fatores de emissão. Além disso, o Envizi simplifica as divulgações de ESG proporcionando compatibilidade com múltiplos frameworks, possibilitando a colaboração e integrando análise de dados avançada para relatórios personalizáveis.

A IBM também foi reconhecida pela empresa independente de pesquisa e consultoria Verdantix em vários relatórios. No Green Quadrant: ESG & Sustainability Reporting Software, 2025, a IBM foi posicionada como líder, e no Smart Innovators: Carbon Management Software, 2025, a Verdantix observou os recursos diferenciados da IBM em previsão de emissões, modelagem de riscos de transição e planejamento estratégico de descarbonização. A IBM foi elogiada ainda mais por seu uso inovador da IA na previsão de emissões, integrando automaticamente orçamentos financeiros e outros conjuntos de dados para refinar as previsões com maior precisão.