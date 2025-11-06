IBM reconhecida como líder no IDC MarketScape:
Worldwide ESG Reporting and Compliance Management Applications Vendor Assessment, 2025
A IBM foi reconhecida como Líder no IDC MarketScape: Worldwide Environmental, Social, and Governance Reporting and Compliance Management Applications 2025 Vendor Assessment (#US52995025, maio de 2025).
O IDC MarketScape observa os pontos fortes da IBM em aquisição de dados e integração, cálculo de métricas de ESG, relatórios facilitados e garantia de conformidade.
A IBM oferece ferramentas abrangentes de aquisição de dados e integração de ESG que consolidam informações de empresas de serviços públicos, fornecedores terceirizados e sistemas de negócios internos, ajudando os clientes a automatizar a captura de dados e fornecer insights precisos em escala.
No IBM Envizi ESG Suite, a IBM facilita o cálculo eficiente de uma ampla gama de métricas de ESG, incluindo emissões de carbono, por meio de uma extensa biblioteca de fatores de emissão. Além disso, o Envizi simplifica as divulgações de ESG proporcionando compatibilidade com múltiplos frameworks, possibilitando a colaboração e integrando análise de dados avançada para relatórios personalizáveis.
A IBM também foi reconhecida pela empresa independente de pesquisa e consultoria Verdantix em vários relatórios. No Green Quadrant: ESG & Sustainability Reporting Software, 2025, a IBM foi posicionada como líder, e no Smart Innovators: Carbon Management Software, 2025, a Verdantix observou os recursos diferenciados da IBM em previsão de emissões, modelagem de riscos de transição e planejamento estratégico de descarbonização. A IBM foi elogiada ainda mais por seu uso inovador da IA na previsão de emissões, integrando automaticamente orçamentos financeiros e outros conjuntos de dados para refinar as previsões com maior precisão.
Acreditamos que esses reconhecimentos do IDC MarketScape e da Verdantix ressaltam o papel da IBM como parceira confiável para organizações que navegam pelas complexidades dos relatórios e da conformidade de ESG, ao mesmo tempo em que impulsionam um progresso mensurável em direção às metas de sustentabilidade.
