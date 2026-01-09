IBM reconhecida como líder no Gartner Magic Quadrant para plataformas de governança e análise de dados 

Acreditamos que esse reconhecimento reflete o foco contínuo da IBM em fornecer soluções inovadoras e completas que permitem às organizações governar dados e a IA em escala empresarial — em ambientes híbridos, setores regulamentados e ecossistemas de dados cada vez mais diversos.
A IBM foi reconhecida como líder no Gartner Magic Quadrant para plataformas de governança e análise de dados.
À medida que as organizações aceleram a adoção da IA, os requisitos de governança estão se expandindo. Os dados não estão mais limitados a sistemas estruturados ou equipes centralizadas. Ela abrange conteúdo não estruturado, produtos de dados e modelos de IA que evoluem continuamente. A governança deve escalar com essa realidade.
A estratégia de governança de dados e análises da IBM está centrada no watsonx, a plataforma aberta e integrada de dados e IA da IBM, projetada para ambientes híbridos. Dentro do portfólio watsonx, o watsonx.data intelligence oferece uma base unificada para governar os ativos de dados, enquanto o watsonx.governance estende a governança aos modelos de IA e fluxos de trabalho.
Juntos, esses recursos ajudam as organizações a aplicar uma governança consistente tanto nos dados quanto na IA, promovendo confiança, transparência e conformidade em todo o ciclo de vida.
Com a watsonx.data intelligence, a IBM reúne recursos de governança pré-integrados - incluindo catalogação de dados, linhagem e gerenciamento de produto de dados - em uma experiência coesiva e única.
A camada de metadados compartilhada com o watsonx.governance permite que as organizações gerenciem a governança em dados estruturados e dados não estruturados, bem como ativos, usando políticas e controles consistentes. Essa abordagem unificada é cada vez mais importante à medida que os sistemas de IA passam da experimentação para a produção.
A IBM está aplicando a IA agêntica para ajudar a simplificar e escalar as operações de governança. Os recursos dentro da watsonx.data intelligence suportam agentes impulsionados por IA que ajudam os usuários a encontrar, entender e usar dados confiáveis por meio de interações em linguagem natural — sem exigir conhecimento técnico profundo.
Essas experiências orientadas por agentes ajudam os consumidores de dados a trabalhar de forma mais independente, ao mesmo tempo em que reduzem a carga operacional das equipes de governança e engenharia. A Gartner citou a inovação da IBM nessa área, incluindo assistentes agênticos, suporte para curadoria e linhagem de dados não estruturados e detecção avançada de anomalias usando verificações de estabilidade históricas.
A maioria dos frameworks de governança de IA é projetada para condições ideais. A IBM foi criada para organizações que operam sob constante escrutínio regulatório, onde a governança deve suportar a pressão do mundo real em relação a dados, análise de dados e IA.
Com watsonx.governance, os controles de governança são incorporados, automatizados e auditáveis — não são manuais, não são adicionados e não são aplicados após o fato. Políticas, linhagem e supervisão são integradas diretamente na forma como os dados e a IA são criados, gerenciados e usados.
Essa abordagem ajuda a mudar a conformidade de um exercício ocasional para um recurso operacional contínuo. A governança passa a fazer parte dos fluxos de trabalho diários, em vez de uma interrupção desencadeada por auditorias ou incidentes.
Para os clientes, isso se traduz em resultados tangíveis. As equipes passam menos tempo se preparando para auditorias e mais tempo entregando valor comercial. O risco é abordado mais cedo — antes de se tornar uma descoberta, um escalonamento ou um título.
A IBM continua investindo em seleção autônoma de produtos de dados, governança impulsionada por IA e gerenciamento unificado de dados estruturados e não estruturados. Acreditamos que esse reconhecimento reflete o compromisso contínuo da IBM de ajudar as organizações a construir bases confiáveis para dados e IA hoje e no futuro.
Gartner e Magic Quadrant são marcas comerciais da Gartner, Inc. e/ou de suas afiliadas. A Gartner não endossa nenhuma empresa, fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações e não recomenda que os usuários de tecnologia selecionem somente os fornecedores com as classificações mais altas ou outra designação. As publicações da Gartner consistem nas opiniões da organização de insights de negócios e tecnologia da Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fato. A Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, com relação a esta publicação, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. Este gráfico foi publicado pela Gartner, Inc. como parte de um documento de pesquisa mais amplo e deve ser avaliado no contexto desse documento. A IBM pode disponibilizar o documento do Gartner mediante solicitação.