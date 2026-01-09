IBM reconhecida como líder no Gartner Magic Quadrant para plataformas de governança e análise de dados 

A IBM foi reconhecida como líder no Gartner Magic Quadrant para plataformas de governança e análise de dados.

Acreditamos que esse reconhecimento reflete o foco contínuo da IBM em fornecer soluções inovadoras e completas que permitem às organizações governar dados e a IA em escala empresarial — em ambientes híbridos, setores regulamentados e ecossistemas de dados cada vez mais diversos.

À medida que as organizações aceleram a adoção da IA, os requisitos de governança estão se expandindo. Os dados não estão mais limitados a sistemas estruturados ou equipes centralizadas. Ela abrange conteúdo não estruturado, produtos de dados e modelos de IA que evoluem continuamente. A governança deve escalar com essa realidade.