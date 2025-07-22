A IBM foi reconhecida como líder no IDC MarketScape: Worldwide GRC Software 2025 Vendor Assessment

A IBM foi reconhecida como líder no IDC MarketScape: Worldwide Governance, Risk, and Compliance (GRC) Software 2025 Vendor Assessment (doc no. US53615325, junho de 2025).

Acreditamos que esse reconhecimento ressalta os recursos abrangentes, o conjunto robusto de funcionalidades e a visão estratégica do IBM OpenPages em ajudar as organizações a navegar no mundo cada vez mais complexo de governança, risco e conformidade.

"O IBM OpenPages demonstra recursos excepcionais em gerenciamento de riscos integrado, com pontos fortes específicos em análise de dados orientada por IA e automação de conformidade regulatória", diz Phil Harris, Diretor de Pesquisa de Serviços e Software de GRC. "Sua visão estratégica e execução o posicionou como líder no espaço de GRC empresarial."