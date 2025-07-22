A IBM foi reconhecida como líder no IDC MarketScape: Worldwide GRC Software 2025 Vendor Assessment

22 de julho de 2025

Autores

Christophe Delaure

Principal Product Manager, OpenPages

IBM

Sampreeth Kumar

Product Marketing Manager, OpenPages

A IBM foi reconhecida como líder no IDC MarketScape: Worldwide Governance, Risk, and Compliance (GRC) Software 2025 Vendor Assessment (doc no. US53615325, junho de 2025).

Acreditamos que esse reconhecimento ressalta os recursos abrangentes, o conjunto robusto de funcionalidades e a visão estratégica do IBM OpenPages em ajudar as organizações a navegar no mundo cada vez mais complexo de governança, risco e conformidade.

"O IBM OpenPages demonstra recursos excepcionais em gerenciamento de riscos integrado, com pontos fortes específicos em análise de dados orientada por IA e automação de conformidade regulatória", diz Phil Harris, Diretor de Pesquisa de Serviços e Software de GRC. "Sua visão estratégica e execução o posicionou como líder no espaço de GRC empresarial."

Entendendo a metodologia do IDC MarketScape

O rigoroso framework de avaliação do IDC MarketScape fornece uma avaliação objetiva de terceiros na qual as organizações podem confiar ao tomar decisões de tecnologia de GRC:

  • Avaliação abrangente de fornecedores: a análise avaliou provedores de GRC em dezenas de critérios de recursos e estratégias
  • Validação dos clientes: entrevistas diretas com clientes forneceram insights do mundo real sobre o sucesso da implementação, o ROI e o suporte contínuo
  • Pontuação pronta para o futuro: os fornecedores foram avaliados não apenas em relação às ofertas atuais, mas também em sua visão e roteiro para lidar com desafios de risco emergentes
  • Fatores de presença de mercado: o relatório considerou a participação de mercado, a trajetória de crescimento e o alcance geográfico
  • Inovação tecnológica: atenção especial foi dada aos recursos de IA, ao potencial de integração e à escalabilidade

O que significa esse reconhecimento

De acordo com o relatório:

"O OpenPages da IBM oferece um recurso abrangente de GRC entre organizações com todas as funcionalidades que uma organização de GRC madura pode utilizar. O OpenPages também inclui integração com o watsonx.ai, O framework de IA generativa e aprendizado de máquina da IBM que a empresa está integrando agressivamente em toda a plataforma para ajudar a simplificar as tarefas do usuário final, gerar insights únicos, aumentar a objetividade e gerar resultados praticáveis.

A funcionalidade de IA permite que os usuários gerem saídas, como resumos de risco, narrativas de controle e relatórios de avaliação com o mínimo de entrada manual, reduzindo significativamente o tempo necessário para tarefas rotineiras de documentação. A arquitetura da plataforma é compatível com a rápida prototipagem e implementação de novos casos de uso, com a capacidade de configurar e operacionalizar fluxos de trabalho em questão de dias. Isso é particularmente relevante em ambientes regulamentados, onde a transparência, a auditabilidade e a rastreabilidade do conteúdo gerado por IA são críticos." 

Impacto real nos negócios

As organizações líderes em serviços financeiros, saúde e outros setores regulamentados estão aproveitando o OpenPages para:

  • Reduza os custos de conformidade e melhorar a eficácia
  • Obter visibilidade em tempo real dos riscos emergentes
  • Simplificar os processos de geração de relatórios regulatórios
  • Habilitar decisões de gerenciamento de risco baseadas em dados

O caminho à frente

No cenário dinâmico de riscos atual, ter um líder como a IBM ao seu lado significa ficar à frente das mudanças regulatórias e, ao mesmo tempo, otimizar seus processos de gerenciamento de riscos. Acreditamos que o reconhecimento do IDC MarketScape valida o compromisso contínuo da IBM com a inovação nesse espaço crítico.

Descubra como o IBM OpenPages pode transformar sua abordagem de governança, risco e conformidade. Leia um extrato do relatório e veja em primeira mão por que os analistas do setor continuam a reconhecer a IBM como líder em soluções de GRC.

