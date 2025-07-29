Soluções projetadas para proteger e simplificar grandes volumes de interações de missão crítica entre a organização de um cliente e seus fornecedores, clientes e outros parceiros de negócios otimizam essas interações e se integram sem dificuldades entre sistemas e aplicações, alcançando grande reconhecimento por recursos avançados e monitoramento, adaptabilidade para atender necessidades e resiliência de uma organização.

A IBM também se destacou por sua flexibilidade em tempo de execução por meio de diferentes interfaces e um maior grupo de especialistas, o que permite que os clientes aproveitem a solução de maneira que atenda às necessidades de sua empresa e trabalhem com a IBM como parceira para superar os desafios empresariais, resultando em muitas implementações de longa duração e alta satisfação dos clientes. O relatório da IDC avaliou 13 fornecedores em 17 categorias, destacando a liderança da IBM em soluções de middleware de integração B2B.

Esse reconhecimento da IDC ocorre em meio ao compromisso da IBM com nossos clientes e com a construção de recursos para atender à demanda do mercado. A visão da IBM para a middleware de integração B2B é aprimorar as experiências dos usuários por meio da nova "super autoestrada de integração" e de soluções orientadas por IA que irão melhorar a postura de segurança e simplificar as interações críticas para os negócios, capacitando os usuários com insights e agilidade, possibilitando uma empresa resiliente, em escala e otimizada para o cenário complexo atual de necessidades de negócios em constante mudança, nova segurança e conformidade e volumes crescentes de parceiros comerciais e transferências de arquivos.

