29 de julho de 2025
A IBM continua sendo líder no mercado de middleware B2B, que inclui integração business-to-business e transferência gerenciada de arquivos. As soluções de integração B2B da IBM receberam as melhores marcas no novo relatório da IDC, MarketScape: Worldwide Business-to-Business (B2B) Middleware 2024 Vendor Assessment.
O IBM® Sterling B2B Integration Suite foi a principal solução avaliada para este relatório, com recursos adicionais, incluindo todas as soluções adjacentes no portfólio de integração B2B da IBM.
Esse pacote poderoso oferece um conjunto abrangente de recursos projetados para enfrentar todos os aspectos de seus desafios de integração B2B. Os principais componentes que tornam o IBM Sterling B2B Integration Suite a opção confiável para empresas em todo o mundo são :
O relatório anual também enfatizou a dedicação da IBM em resolver os pontos problemáticos do cliente, progredindo no desenvolvimento para:
Além disso, o IBM Hybrid iPaaS capacita os clientes a construir em qualquer lugar e implementar em qualquer lugar com conformidade mais fácil, melhor controle e assistentes de IA generativa para composição no-code, aumentando a produtividade.
Soluções projetadas para proteger e simplificar grandes volumes de interações de missão crítica entre a organização de um cliente e seus fornecedores, clientes e outros parceiros de negócios otimizam essas interações e se integram sem dificuldades entre sistemas e aplicações, alcançando grande reconhecimento por recursos avançados e monitoramento, adaptabilidade para atender necessidades e resiliência de uma organização.
A IBM também se destacou por sua flexibilidade em tempo de execução por meio de diferentes interfaces e um maior grupo de especialistas, o que permite que os clientes aproveitem a solução de maneira que atenda às necessidades de sua empresa e trabalhem com a IBM como parceira para superar os desafios empresariais, resultando em muitas implementações de longa duração e alta satisfação dos clientes. O relatório da IDC avaliou 13 fornecedores em 17 categorias, destacando a liderança da IBM em soluções de middleware de integração B2B.
Esse reconhecimento da IDC ocorre em meio ao compromisso da IBM com nossos clientes e com a construção de recursos para atender à demanda do mercado. A visão da IBM para a middleware de integração B2B é aprimorar as experiências dos usuários por meio da nova "super autoestrada de integração" e de soluções orientadas por IA que irão melhorar a postura de segurança e simplificar as interações críticas para os negócios, capacitando os usuários com insights e agilidade, possibilitando uma empresa resiliente, em escala e otimizada para o cenário complexo atual de necessidades de negócios em constante mudança, nova segurança e conformidade e volumes crescentes de parceiros comerciais e transferências de arquivos.
Leia o relatório completo da IDC aqui