IBM reconhecida como líder em Middleware B2B

29 de julho de 2025

Autor

Joann Do

Americas Sterling Sales & Go-to-Market Leader

IBM

A IBM continua sendo líder no mercado de middleware B2B, que inclui integração business-to-business e transferência gerenciada de arquivos.  As soluções de integração B2B da IBM receberam as melhores marcas no novo relatório da IDC, MarketScape: Worldwide Business-to-Business (B2B) Middleware 2024 Vendor Assessment.

O IBM® Sterling B2B Integration Suite foi a principal solução avaliada para este relatório, com recursos adicionais, incluindo todas as soluções adjacentes no portfólio de integração B2B da IBM.

Principais observações do relatório

Esse pacote poderoso oferece um conjunto abrangente de recursos projetados para enfrentar todos os aspectos de seus desafios de integração B2B. Os principais componentes que tornam o IBM Sterling B2B Integration Suite a opção confiável para empresas em todo o mundo são :

  • IBM Sterling B2B Integrator : unifica todos os seus processos B2B e EDI complexos em um único e poderoso gateway, simplificando as interações da comunidade de parceiros.
  • IBM Sterling File Gateway : consolida todas as suas transferências de arquivos baseadas na internet em um gateway de edge altamente seguro e sempre ativado, garantindo conectividade empresarial confiável.
  • IBM Sterling Transformation Extender : integra perfeitamente diversas transações do setor em toda a empresa, garantindo a troca precisa de dados com clientes, fornecedores e parceiros.
  • IBM Sterling Control Center Monitor: oferece visibilidade confiável, em tempo real e governança robusta em todo o seu ambiente B2B e de transferência gerenciada de arquivos, com monitoramento e análise de dados.

O relatório anual também enfatizou a dedicação da IBM em resolver os pontos problemáticos do cliente, progredindo no desenvolvimento para:

  1. IU/UX modernizados para melhorar a facilidade de uso e expandir a usabilidade para usuários não técnicos
  2. Recurso de integração híbrida como plataforma (iPaaS) para lidar com a necessidade emergente de compatibilidade com a latência em tempo ultrarreal

Além disso, o IBM Hybrid iPaaS capacita os clientes a construir em qualquer lugar e implementar em qualquer lugar com conformidade mais fácil, melhor controle e assistentes de IA generativa para composição no-code, aumentando a produtividade.

Liderança reconhecida

Soluções projetadas para proteger e simplificar grandes volumes de interações de missão crítica entre a organização de um cliente e seus fornecedores, clientes e outros parceiros de negócios otimizam essas interações e se integram sem dificuldades entre sistemas e aplicações, alcançando grande reconhecimento por recursos avançados e monitoramento, adaptabilidade para atender necessidades e resiliência de uma organização.

A IBM também se destacou por sua flexibilidade em tempo de execução por meio de diferentes interfaces e um maior grupo de especialistas, o que permite que os clientes aproveitem a solução de maneira que atenda às necessidades de sua empresa e trabalhem com a IBM como parceira para superar os desafios empresariais, resultando em muitas implementações de longa duração e alta satisfação dos clientes. O relatório da IDC avaliou 13 fornecedores em 17 categorias, destacando a liderança da IBM em soluções de middleware de integração B2B.

Esse reconhecimento da IDC ocorre em meio ao compromisso da IBM com nossos clientes e com a construção de recursos para atender à demanda do mercado. A visão da IBM para a middleware de integração B2B é aprimorar as experiências dos usuários por meio da nova "super autoestrada de integração" e de soluções orientadas por IA que irão melhorar a postura de segurança e simplificar as interações críticas para os negócios, capacitando os usuários com insights e agilidade, possibilitando uma empresa resiliente, em escala e otimizada para o cenário complexo atual de necessidades de negócios em constante mudança, nova segurança e conformidade e volumes crescentes de parceiros comerciais e transferências de arquivos.

Leia o relatório completo da IDC aqui

Explore o portfólio de integração B2B da IBM

