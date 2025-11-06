IBM reconhecida como Líder no IDC MarketScape 2025 Data Protection and Governance Services

Acreditamos que a IBM é diferenciada por meio de sua abordagem abrangente em relação à proteção, privacidade e governança de dados. Como um parceiro estratégico confiável para transformações empresariais em grande escala, a IBM reúne profunda experiência no domínio, tecnologia líder do setor e um foco incansável nos resultados de negócios. Desde nossa estratégia cibernética e governança até nossas práticas de segurança de dados, vamos além das soluções pontuais, oferecendo estratégias de ponta a ponta adaptadas às necessidades de cada cliente.
Os principais pontos fortes destacados no IDC MarketScape Report incluem:
- Entrega de serviços focados no valor de negócios: a IBM oferece abordagens sistemáticas e programáticas para a transformação da segurança de dados que ajudam os clientes a evitar a armadilha comum de “ignorar/ou subestimar o impacto dos controles nos negócios”. A IBM coloca grande ênfase na gestão de mudanças e na colaboração de governança entre vários stakeholders e funções de negócios para uma transformação eficaz da segurança de dados.
- Excelência em governança de IA e avaliação de riscos:: na Data Protection and Governance Services Survey de agosto de 2025 da IDC (n = 1.018), a IBM recebeu fortes classificações de clientes para áreas como gerenciamento do ciclo de vida dos dados, criptografia e tokenização de dados, linhagem de dados e procedência, design do programa de privacidade e mapeamento e avaliação de privacidade. Esse reconhecimento destaca os sólidos recursos de privacidade de dados da IBM, juntamente com a proteção da segurança de dados. Especialmente para recursos de governança de IA e avaliação de risco de dados de IA, a IBM recebeu uma classificação excelente, que representa seu sólido posicionamento competitivo nessas áreas.
- Inovação em DLP de IA multiagentes: representa uma grande inovação nos serviços de proteção de dados por meio de sistemas inteligentes de gerenciamento de alertas que reduzem a sobrecarga operacional e aceleram a resposta a incidentes. A abordagem de vários agentes da IBM transforma as implementações reativas tradicionais de DLP em sistemas proativos de autoaprendizagem que fornecem recomendações automatizadas de respostas e reduzem as taxas de falsos positivos que normalmente sobrecarregam as equipes de operações de segurança.
- Liderança em criptografia pós-quântica: a IBM Research fornece valor significativo, com base nas contribuições para algoritmos pós-quânticos padronizados pelo NIST. Esse recurso de segurança contra ataques quânticos (combinado com a abordagem de criptoagilidade da IBM) permite que as organizações se adaptem rapidamente a novos padrões criptográficos à medida que surgem, posicionando a IBM à frente do tempo de demanda do mercado, mas garantindo estratégias de proteção de dados preparadas para o futuro.
A abordagem da IBM se baseia na antecipação de mudanças, seja em tecnologia, regulamentações ou ameaças. Com uma base sólida em governança de IA, criptografia avançada e modelos de serviço alinhados aos negócios, a IBM capacita as organizações a proteger o que mais importa, agora e no futuro.