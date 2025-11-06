IBM reconhecida como Líder no IDC MarketScape 2025 Data Protection and Governance Services

Temos o orgulho de anunciar que a IBM foi nomeada Líder no IDC MarketScape: Worldwide Data Protection and Governance Services 2025 Vendor Assessment (no. do documento# US52973625, outubro de 2025). Acreditamos que esse reconhecimento destaca o compromisso da IBM em fornecer soluções edge que ajudam organizações de todo o mundo a proteger seus dados, fortalecer a privacidade e atender a padrões de governança em constante evolução.

Para executivos de negócios e segurança, a seleção do parceiro certo é crucial, não apenas para conformidade, mas para criar organizações resilientes, orientadas para o risco e o valor. Acreditamos que a avaliação do IDC MarketScape destaca os recursos da IBM como consultora estratégica, inovadora confiável e parceira de implementação altamente qualificada, permitindo que os clientes se mantenham à frente em um cenário regulatório e de ameaças complexo e em rápida mudança.