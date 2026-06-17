Para nós, esse reconhecimento ressalta a visão da IBM de ajudar as organizações a gerenciar a IA de forma responsável e a sua capacidade de execução à medida que os recursos e a tecnologia evoluem rapidamente.
As empresas estão acelerando a adoção da IA para transformar as operações do dia a dia, aprimorar as experiências dos clientes e liberar um novo valor de negócio. À medida que a IA se torna cada vez mais incorporada nos processos críticos de negócios e em aplicações voltadas para o cliente, as organizações enfrentam uma pressão crescente para governar a IA de forma responsável, gerenciar os riscos e demonstrar conformidade com as regulamentações e padrões emergentes.
Hoje, temos orgulho de anunciar que a IBM foi reconhecida como líder no Magic Quadrant do Gartner para Plataformas de Governança de IA.
O primeiro Magic Quadrant para Plataformas de Governança de IA do Gartner é um momento decisivo para uma categoria de mercado que ainda está tomando forma. À medida que as organizações passam da experimentação para a implementação de IA em escala empresarial, a IBM está em uma posição única para ajudar a definir o futuro da governança de IA, com uma abordagem abrangente que reúne governança, risco, conformidade e supervisão operacional, conectada aos resultados de negócio. Na nossa opinião, esse reconhecimento ressalta a visão da IBM de ajudar as organizações a gerenciar a IA de forma responsável e sua capacidade de execução à medida que os recursos e a tecnologia evoluem rapidamente.
À medida que as organizações passam da experimentação para a implementação de IA em escala empresarial, a governança não pode mais depender apenas de pontos de verificação isolados ou de documentação. As empresas precisam de visibilidade sobre onde a IA está sendo usada, como a exposição ao risco está mudando e se os controles corretos estão em vigor nos modelos, fornecedores e ambientes de implementação.
Na IBM, acreditamos que a governança de IA deve ser combinada com princípios comprovados de GRC. Com o watsonx.governance, as organizações podem estabelecer visibilidade sobre os ativos e riscos da IA, aplicar controles baseados em operações de negócios e obrigações regulatórias e promover a responsabilidade independente de plataforma ao longo do ciclo de vida da IA.
À medida que a adoção da IA acelera, o mercado deve se atentar para abordagens de governança que ofereçam visibilidade, controle e responsabilização em escala empresarial, para ajudar as organizações a avançar mais rápido sem perder a confiança em seus sistemas de IA.
Acreditamos que a governança de IA está evoluindo além da simples supervisão de modelos para uma disciplina empresarial mais ampla. As organizações precisam de visibilidade sobre seus casos de uso e aplicações de IA, os controles precisam estar alinhados aos requisitos empresariais e regulatórios e precisam de uma responsabilidade que se estenda por ecossistemas de IA cada vez mais complexos. A IBM está ajudando a definir esta nova era da governança ao combinar governança de IA e recursos de GRC no watsonx.governance, permitindo que as organizações operacionalizem a visibilidade, o controle e a responsabilidade em todo o ciclo de vida da IA.
A governança deixou de ser uma preocupação futura: a IA responsável já é um imperativo para os negócios. As organizações precisam de visibilidade dos ativos, modelos, riscos, controles e obrigações de conformidade de IA em ambientes cada vez mais complexos. A IBM continua investindo em recursos que ajudam os clientes a alcançar total visibilidade e escalar programas de governança de forma mais eficaz.
Olhando para o futuro, o roteiro da IBM inclui novos recursos, como um gráfico de governança para centralizar inventários e a linhagem dos ativos de IA, recursos de monitoramento prospectivo de IA para acompanhamento regulatório e agentes de integração de casos de uso voltados a automatizar fluxos de trabalho de risco e conformidade. Esses investimentos refletem a estratégia da IBM para tornar a governança de IA mais inteligente, proativa e integrada às operações comerciais diárias.
À medida que as organizações passam da experimentação para a implementação de IA em toda a empresa, a governança terá papel central na construção da confiança, no gerenciamento de riscos e na viabilização de uma inovação sustentável e de longo prazo.
Acreditamos que o reconhecimento da IBM como líder no Magic Quadrant do Gartner para Plataformas de Governança de IA reforça nosso compromisso de ajudar os clientes a criar, implementar e gerenciar a IA de forma responsável. Por meio do watsonx.governance, a IBM continuará fornecendo os recursos de que as organizações precisam para governar a IA com confiança, atender às expectativas regulatórias em evolução e acelerar o valor comercial da IA.
Acesse a reimpressão do Gartner Magic Quadrant para Plataformas de Governança de IA
Gartner Magic Quadrant para Plataformas de Governança de IA, Lauren Kornutick, Sumit Agarwal, Priya Sundararaman, Nader Henein, Brandon Medford, quarta-feira, 17 de junho de 2026
Gartner e Magic Quadrant são marcas comerciais da Gartner, Inc., e/ou de suas afiliadas.
A Gartner não endossa nenhuma empresa, fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações e não recomenda que os usuários de tecnologia selecionem somente os fornecedores com as classificações mais altas ou outra designação. As publicações da Gartner consistem em opiniões da organização de insights de negócios e tecnologia da Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fato. A Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, com relação a esta publicação, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a uma finalidade específica.
Este gráfico foi publicado pela Gartner, Inc. como parte de um documento de pesquisa mais amplo e deve ser avaliado no contexto desse documento. A IBM pode disponibilizar o documento da Gartner mediante solicitação.