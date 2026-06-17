À medida que as organizações passam da experimentação para a implementação de IA em escala empresarial, a governança não pode mais depender apenas de pontos de verificação isolados ou de documentação. As empresas precisam de visibilidade sobre onde a IA está sendo usada, como a exposição ao risco está mudando e se os controles corretos estão em vigor nos modelos, fornecedores e ambientes de implementação.

Na IBM, acreditamos que a governança de IA deve ser combinada com princípios comprovados de GRC. Com o watsonx.governance, as organizações podem estabelecer visibilidade sobre os ativos e riscos da IA, aplicar controles baseados em operações de negócios e obrigações regulatórias e promover a responsabilidade independente de plataforma ao longo do ciclo de vida da IA.

À medida que a adoção da IA acelera, o mercado deve se atentar para abordagens de governança que ofereçam visibilidade, controle e responsabilização em escala empresarial, para ajudar as organizações a avançar mais rápido sem perder a confiança em seus sistemas de IA.