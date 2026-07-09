IBM é reconhecida como líder na avaliação PEAK Matrix 2026 do Everest Group para serviços de transformação de marketing

As organizações têm mais tecnologia de marketing, mais dados e mais recursos de IA do que nunca. No entanto, muitas ainda estão trabalhando para traduzir esses investimentos em uma melhor experiência do cliente, maior eficiência e resultados comerciais mensuráveis.

Ao mesmo tempo, o setor está entrando em uma nova fase de adoção da IA. As organizações estão buscando rentabilizar a IA generativa e migrar para além dos pilotos. Mas a maioria dos CMOs está com dificuldades para definir a jornada ideal. Com orçamentos estáveis ou restritos, os líderes de marketing estão sob crescente pressão para demonstrar um impacto comercial mensurável a partir de cada investimento em marketing, MarTech e IA.

Nesse contexto, a IBM foi reconhecida como líder na avaliação PEAK Matrix 2026 do Everest Group para serviços de transformação de marketing. O reconhecimento reflete a capacidade da IBM de ajudar as organizações a modernizar os modelos operacionais de marketing, melhorar as experiências do cliente e acelerar a adoção de recursos de marketing impulsionados por IA. De acordo com o Everest Group, os líderes demonstram fortes recursos em toda a transformação de marketing de ponta a ponta, combinando estratégia, experiência, dados, tecnologia e IA para gerar resultados de negócios mensuráveis.