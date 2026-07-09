IBM é reconhecida como líder na avaliação PEAK Matrix 2026 do Everest Group para serviços de transformação de marketing

Isso reforça a visão da IBM de ajudar os clientes a transformar o marketing para a era da IA e converter inovação em valor para os negócios.
As organizações têm mais tecnologia de marketing, mais dados e mais recursos de IA do que nunca. No entanto, muitas ainda estão trabalhando para traduzir esses investimentos em uma melhor experiência do cliente, maior eficiência e resultados comerciais mensuráveis.
Ao mesmo tempo, o setor está entrando em uma nova fase de adoção da IA. As organizações estão buscando rentabilizar a IA generativa e migrar para além dos pilotos. Mas a maioria dos CMOs está com dificuldades para definir a jornada ideal. Com orçamentos estáveis ou restritos, os líderes de marketing estão sob crescente pressão para demonstrar um impacto comercial mensurável a partir de cada investimento em marketing, MarTech e IA.
Nesse contexto, a IBM foi reconhecida como líder na avaliação PEAK Matrix 2026 do Everest Group para serviços de transformação de marketing. O reconhecimento reflete a capacidade da IBM de ajudar as organizações a modernizar os modelos operacionais de marketing, melhorar as experiências do cliente e acelerar a adoção de recursos de marketing impulsionados por IA. De acordo com o Everest Group, os líderes demonstram fortes recursos em toda a transformação de marketing de ponta a ponta, combinando estratégia, experiência, dados, tecnologia e IA para gerar resultados de negócios mensuráveis.
As organizações de hoje precisam conectar estratégia, operações, experiência do cliente, dados, tecnologia e IA para criar resultados de negócios mensuráveis. A IBM ajuda os clientes a lidar com essas prioridades por meio de uma combinação de consultoria, tecnologia e experiência nos setores.
A IBM ajuda os clientes a acelerar a transformação de marketing por meio de recursos como:
A IBM também aplicou muitos desses recursos em sua própria organização de marketing, oferecendo experiência em primeira mão para ajudar os clientes a migrar da experimentação para a adoção em escala empresarial.
As organizações que criam o maior valor atualmente não estão tratando a IA como uma iniciativa independente. Eles estão integrando isso ao fluxo de trabalho, às decisões e à experiência que moldam a forma como interagem com os clientes e operam seus negócios.
Para os líderes de marketing, a oportunidade é migrar além dos casos de uso isolados e concentrar-se em como o marketing funciona como um sistema, alinhando a experiência do cliente, operações, dados, tecnologia e IA em torno de objetivos comerciais compartilhados.
É aqui que IBM está ajudando os clientes a avançar na sua jornada, reunindo recursos de consultoria, IA, dados e tecnologia para modernizar as operações de marketing e as experiências do cliente. O objetivo não é simplesmente implementar novos recursos, mas ajudar as organizações a criar valor comercial significativo a partir deles.
Saiba como a IBM Consulting ajuda as organizações a transformar o marketing e a experiência do cliente para criar maior valor nos negócios na era da IA.