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IBM é reconhecida como líder na avaliação PEAK Matrix 2026 do Everest Group para serviços de transformação de marketing

Isso reforça a visão da IBM de ajudar os clientes a transformar o marketing para a era da IA e converter inovação em valor para os negócios.

Publicado 09/07/2026

As organizações têm mais tecnologia de marketing, mais dados e mais recursos de IA do que nunca. No entanto, muitas ainda estão trabalhando para traduzir esses investimentos em uma melhor experiência do cliente, maior eficiência e resultados comerciais mensuráveis.

Ao mesmo tempo, o setor está entrando em uma nova fase de adoção da IA. As organizações estão buscando rentabilizar a IA generativa e migrar para além dos pilotos. Mas a maioria dos CMOs está com dificuldades para definir a jornada ideal. Com orçamentos estáveis ou restritos, os líderes de marketing estão sob crescente pressão para demonstrar um impacto comercial mensurável a partir de cada investimento em marketing, MarTech e IA.

Nesse contexto, a IBM foi reconhecida como líder na avaliação PEAK Matrix 2026 do Everest Group para serviços de transformação de marketing. O reconhecimento reflete a capacidade da IBM de ajudar as organizações a modernizar os modelos operacionais de marketing, melhorar as experiências do cliente e acelerar a adoção de recursos de marketing impulsionados por IA. De acordo com o Everest Group, os líderes demonstram fortes recursos em toda a transformação de marketing de ponta a ponta, combinando estratégia, experiência, dados, tecnologia e IA para gerar resultados de negócios mensuráveis.

Como a IBM ajuda os clientes a transformar o marketing

As organizações de hoje precisam conectar estratégia, operações, experiência do cliente, dados, tecnologia e IA para criar resultados de negócios mensuráveis. A IBM ajuda os clientes a lidar com essas prioridades por meio de uma combinação de consultoria, tecnologia e experiência nos setores.

A IBM ajuda os clientes a acelerar a transformação de marketing por meio de recursos como:

  • Transformação em toda a empresa. A IBM reúne estratégia, design e operações para ajudar as organizações a repensarem o funcionamento do marketing em toda a empresa, não como um conjunto de iniciativas desconectadas, mas como uma motivação integrada de crescimento.
  • Conhecimento especializado. Desde varejo e serviços financeiros até saúde, mídia e viagens, a IBM combina profundo conhecimento do setor com recursos de transformação de marketing para ajudar os clientes a enfrentar os desafios únicos de cada setor.
  • Inovação impulsionada por IA. O portfólio da IBM de recursos impulsionados por IA, incluindo o watsonx Orchestrate e o IBM Consulting Advantage, ajuda as organizações a criar, implementar e orquestrar agentes de IA nos fluxos de trabalho de marketing. Os investimentos da IBM em ecossistemas modernos de dados e IA, incluindo soluções desenvolvidas com a Confluent, também ajudam os clientes a ativar dados e inteligência em escala.
  • Experiência do cliente conectada. Com o Experience Orchestrator, a IBM ajuda as organizações a simplificar experiências de comércio componível de ponta a ponta, proporcionando jornadas mais fluidas para os clientes e maior agilidade nas operações de marketing e comércio.
  • Uma abordagem de ecossistema robusta. A proposta baseada no ecossistema da IBM ajuda os clientes a reunir as tecnologias, plataformas e parceiros necessários para acelerar a transformação e obter maior valor de seus investimentos em marketing.

A IBM também aplicou muitos desses recursos em sua própria organização de marketing, oferecendo experiência em primeira mão para ajudar os clientes a migrar da experimentação para a adoção em escala empresarial.

O que isso significa para os líderes de marketing

As organizações que criam o maior valor atualmente não estão tratando a IA como uma iniciativa independente. Eles estão integrando isso ao fluxo de trabalho, às decisões e à experiência que moldam a forma como interagem com os clientes e operam seus negócios.

Para os líderes de marketing, a oportunidade é migrar além dos casos de uso isolados e concentrar-se em como o marketing funciona como um sistema, alinhando a experiência do cliente, operações, dados, tecnologia e IA em torno de objetivos comerciais compartilhados.

É aqui que IBM está ajudando os clientes a avançar na sua jornada, reunindo recursos de consultoria, IA, dados e tecnologia para modernizar as operações de marketing e as experiências do cliente. O objetivo não é simplesmente implementar novos recursos, mas ajudar as organizações a criar valor comercial significativo a partir deles.

Saiba como a IBM Consulting ajuda as organizações a transformar o marketing e a experiência do cliente para criar maior valor nos negócios na era da IA.

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Pierre Charchaflian Vice President, Senior Partner, Global Marketing Offering Leader

Pierre Charchaflian

Vice President, Senior Partner, Global Marketing Offering Leader

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