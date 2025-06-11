IBM reconhecida como líder no 2025 Score for Integrated Planning and Analytics da BARC

Quer você esteja repensando sua estratégia de transformação financeira, escalando o planejamento integrado de negócios ou tentando se mover mais rápido com menos etapas manuais, o IBM Planning Analytics foi desenvolvido para ajudar você a liderar com confiança.

Conforme descrito pela BARC no relatório, "o IBM Planning Analytics oferece vasta flexibilidade para usuários empresariais do Power criarem aplicação personalizada de planejamento, orçamento e forecasting, bem como análise de dados com base em um banco de dados in-memory escalável de alto desempenho". A BARC também destaca nosso investimento contínuo em UX, automação de fluxos de trabalho, IA e integrações com plataformas como o watsonx e ILOG CPLEX.

Vamos redefinir o que o Planning pode fazer por sua empresa. Veja como o IBM Planning Analytics se compara a outras soluções e experimente o IBM Planning Analytics em primeira mão.

Baixe o relatório

Comece uma avaliação sem custo