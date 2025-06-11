IBM reconhecida como líder no 2025 Score for Integrated Planning and Analytics da BARC

11 de junho de 2025
A IBM foi nomeada líder no 2025 Score for Integrated Planning and Analytics da BARC Esse reconhecimento reflete o foco incansável da IBM em capacitar as organizações com uma plataforma de planejamento unificada e inteligente — uma plataforma que não apenas acompanhe as mudanças, mas que ajude você a se manter à frente delas.
Em um momento em que a volatilidade é o novo normal e os ciclos de negócios se movem mais rápido do que nunca, a capacidade de planejar, adaptar e agir de forma decisiva se tornou uma necessidade competitiva. O planejamento não é eficiente para muitas empresas: é lento demais, desconectado demais e reativo demais. O IBM Planning Analytics muda isso. Veja como:
Quer você esteja repensando sua estratégia de transformação financeira, escalando o planejamento integrado de negócios ou tentando se mover mais rápido com menos etapas manuais, o IBM Planning Analytics foi desenvolvido para ajudar você a liderar com confiança.
Conforme descrito pela BARC no relatório, "o IBM Planning Analytics oferece vasta flexibilidade para usuários empresariais do Power criarem aplicação personalizada de planejamento, orçamento e forecasting, bem como análise de dados com base em um banco de dados in-memory escalável de alto desempenho". A BARC também destaca nosso investimento contínuo em UX, automação de fluxos de trabalho, IA e integrações com plataformas como o watsonx e ILOG CPLEX.
Vamos redefinir o que o Planning pode fazer por sua empresa. Veja como o IBM Planning Analytics se compara a outras soluções e experimente o IBM Planning Analytics em primeira mão.