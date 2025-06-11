IBM reconhecida como líder no 2025 Score for Integrated Planning and Analytics da BARC

11 de junho de 2025

Autor

Ayushi Jain

Product Marketing Manager

Data & AI

A IBM foi nomeada líder no 2025 Score for Integrated Planning and Analytics da BARC Esse reconhecimento reflete o foco incansável da IBM em capacitar as organizações com uma plataforma de planejamento unificada e inteligente — uma plataforma que não apenas acompanhe as mudanças, mas que ajude você a se manter à frente delas.

Como o IBM Planning Analytics muda o jogo

Em um momento em que a volatilidade é o novo normal e os ciclos de negócios se movem mais rápido do que nunca, a capacidade de planejar, adaptar e agir de forma decisiva se tornou uma necessidade competitiva. O planejamento não é eficiente para muitas empresas: é lento demais, desconectado demais e reativo demais. O IBM Planning Analytics muda isso. Veja como:

  1. Construído para tomadores de decisões, não apenas para processadores de dados: no coração do IBM Planning Analytics está um mecanismo de memória extremamente rápido (TM1) que oferece aos líderes empresariais e às equipes financeiras o poder de criar e adaptar planos em tempo real. Do orçamento à modelagem hipotética, você obtém respostas antes mesmo que os concorrentes definam a pergunta.
  2. IA onde é importante: a BARC destaca a IA e o aprendizado de máquina integrados da IBM que podem prever vários cenários, detectar anomalias e sinalizar inconsistências antes que elas se tornem problemas. Isso significa mais confiança em seus números e menos surpresas.
  3. Projetado para seres humanos: com uma interface da web modernizada, fluxos de trabalho visuais intuitivos e um assistente impulsionado por IA que responde a linguagem natural, o Planning Analytics torna o planejamento sofisticado acessível a todos sem sacrificar a profundidade.
  4. Adaptado à sua empresa: ao contrário de ferramentas "de tamanho único", o IBM Planning Analytics adapta-aw a seu modelo de negócios. Seja em finanças, cadeia de suprimentos, força de trabalho ou planejamento de projetos, você desenvolve o que precisa ou utiliza a crescente biblioteca de conteúdo criado previamente da IBM e de seus parceiros.
  5. Implemente de seu jeito: o IBM Planning Analytics encontra você onde você está hoje (na nuvem, no local ou híbrido) e escala com você no futuro. Está disponível via IBM Cloud, AWS e Azure.

Confiável para empresas, reconhecido por analistas

Quer você esteja repensando sua estratégia de transformação financeira, escalando o planejamento integrado de negócios ou tentando se mover mais rápido com menos etapas manuais, o IBM Planning Analytics foi desenvolvido para ajudar você a liderar com confiança.

Conforme descrito pela BARC no relatório, "o IBM Planning Analytics oferece vasta flexibilidade para usuários empresariais do Power criarem aplicação personalizada de planejamento, orçamento e forecasting, bem como análise de dados com base em um banco de dados in-memory escalável de alto desempenho". A BARC também destaca nosso investimento contínuo em UX, automação de fluxos de trabalho, IA e integrações com plataformas como o watsonx e ILOG CPLEX.

Vamos redefinir o que o Planning pode fazer por sua empresa. Veja como o IBM Planning Analytics se compara a outras soluções e experimente o IBM Planning Analytics em primeira mão.

Baixe o relatório

Comece uma avaliação sem custo

