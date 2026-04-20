IBM reconhecida como Parceira do Ano de Orquestração de Experiência do Cliente da Adobe em 2026 para a Europa Ocidental

As expectativas dos clientes nunca mudaram tão rápido. À medida que as interações se transformam em momentos e a IA remodela a forma como os clientes interagem com as marcas, as organizações estão sob crescente pressão para agir de acordo com a intenção do cliente com velocidade, relevância e confiança. Orquestrar esses momentos em dados, jornadas e canais tornou-se essencial para oferecer experiências do cliente significativas.

É por isso que a IBM se orgulha de ser nomeada Parceira do Ano de Orquestração de Experiência do Cliente da Adobe em 2026 para a Europa Ocidental (blog)

Esse prêmio reconhece a força da parceria de mais de duas décadas entre a IBM e a Adobe e o impacto mensurável que as duas empresas estão causando juntas na Europa Ocidental. Ao combinar as plataformas de experiência do cliente líderes do setor da Adobe com o profundo conhecimento especializado em consultoria, dados e IA da IBM, as organizações ficam mais bem preparadas para migrar de interações fragmentadas para experiências orquestradas de ponta a ponta que respondem às necessidades dos clientes em tempo real.