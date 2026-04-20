IBM reconhecida como Parceira do Ano de Orquestração de Experiência do Cliente da Adobe em 2026 para a Europa Ocidental

Em toda a Europa Ocidental, a IBM e a Adobe estão ajudando empresas a enfrentar um desafio crítico na experiência do cliente: transformar insight em ação antes que o momento passe.
As expectativas dos clientes nunca mudaram tão rápido. À medida que as interações se transformam em momentos e a IA remodela a forma como os clientes interagem com as marcas, as organizações estão sob crescente pressão para agir de acordo com a intenção do cliente com velocidade, relevância e confiança. Orquestrar esses momentos em dados, jornadas e canais tornou-se essencial para oferecer experiências do cliente significativas.
É por isso que a IBM se orgulha de ser nomeada Parceira do Ano de Orquestração de Experiência do Cliente da Adobe em 2026 para a Europa Ocidental (blog)
Esse prêmio reconhece a força da parceria de mais de duas décadas entre a IBM e a Adobe e o impacto mensurável que as duas empresas estão causando juntas na Europa Ocidental. Ao combinar as plataformas de experiência do cliente líderes do setor da Adobe com o profundo conhecimento especializado em consultoria, dados e IA da IBM, as organizações ficam mais bem preparadas para migrar de interações fragmentadas para experiências orquestradas de ponta a ponta que respondem às necessidades dos clientes em tempo real.
Em toda a Europa Ocidental, a IBM e a Adobe estão ajudando empresas a enfrentar um desafio crítico na experiência do cliente: transformar insight em ação antes que o momento passe. Embora as organizações coletem grandes quantidades de dados de clientes, grande parte deles permanece isolada. Na verdade, uma nova pesquisa do IBM Institute for Business Value (IBV), em parceria com a Adobe, mostra que 34% dos dados de clientes coletados pelas organizações nunca são usados para informar as decisões de experiência do cliente, limitando o engajamento oportuno e personalizado.
O foco da IBM na região tem sido ajudar os clientes a conectar dados, decisões e ativação em um modelo operacional contínuo, para que os sinais dos clientes possam ser reconhecidos e interpretados, para agir em relação a eles de forma consistente em todos os canais. Cada vez mais, isso inclui o uso de ferramentas de orquestração impulsionadas por IA, como o watsonx Orchestrate, para ajudar as equipes a coordenar o trabalho, automatizar decisões e migrar mais rapidamente do insight para a execução.
"Em toda a Europa Ocidental, estamos vendo as organizações migrarem da experimentação de melhorias na experiência do cliente para a operacionalização delas em escala", disse Alison Webster, Vice-presidente da Organização de Parceiros Globais da Adobe. "A IBM se destaca pela forma como dá vida às plataformas da Adobe, ajudando as organizações a conectar jornadas, dados e execução de maneiras que criam um impulso real para o negócio."
Esse reconhecimento também reflete uma crença compartilhada entre a IBM e a Adobe: embora a IA seja um facilitador poderoso, relacionamentos duradouros com os clientes são construídos por meio de experiência bem orquestradas. A aplicação da IA em todas as jornadas do cliente (com o apoio da governança, transparência e alinhamento adequados) permite que as organizações se movam rapidamente, enquanto mantêm a confiança e o controle.
"A transformação da experiência do cliente não se trata mais de melhorar pontos de contato individuais; trata-se de mudar a forma como as organizações operam em torno do cliente", disse Jay Trestain, Parceiro, Líder de Transformação de Marketing na EMEA e Parceiro do Cliente da IBM. "Esse reconhecimento reflete como nossas equipes estão ajudando os clientes a reformular seus modelos de experiência do cliente, para que possam responder mais rápido, trabalhar de forma mais eficaz em todas as funções e oferecer experiências que se traduzem em valor de negócios significativo."
Explore insights da mais recente pesquisa do IBV da IBM e da Adobe