Anunciamos o IBM Project Bob: seu parceiro de IA para desenvolvimento de software mais rápido e inteligente

O IBM Project Bob não é apenas mais um assistente de programação, é seu parceiro de desenvolvimento de IA.
Projetado para funcionar da sua maneira, o Project Bob se adapta a seu fluxo de trabalho, desde o projeto até a implementação. Quer seja modernizando sistemas legados ou desenvolvendo algo totalmente novo, o Bob ajuda você a enviar código de qualidade mais rápido.
Com fluxos de trabalho agênticos, segurança integrada e flexibilidade de implementação de nível empresarial, o Bob não apenas automatiza tarefas, ele transforma todo o ciclo de vida de desenvolvimento de software. De projetos de modernização a novas versões de aplicações, o Bob torna o desenvolvimento mais inteligente, seguro e eficiente.
Pense no Bob como seu desenvolvedor de pares e IDE com prioridade para a IA: uma ferramenta que entende sua intenção, sua base de código e as normas de sua organização.
O Bob vai além das sugestões de código, com funcionalidades projetadas para o desenvolvimento empresarial do mundo real:
Mais de 6.000 desenvolvedores da IBM já estão usando o Bob em projetos de modernização, segurança e desenvolvimento de novos aplicativos, onde estão obtendo uma média de 45% de ganhos de produtividade, liberando os desenvolvedores de trabalhos repetitivos e auxiliando-os em tarefas complexas.
O Bob representa a próxima evolução na engenharia de software, ajudando as equipes a modernizar sistemas legados, criar novas aplicações e manter normas de nível empresarial com facilidade.
Com o anúncio de hoje, o Bob entra no estágio de pré-visualização, marcando um passo importante na operacionalização da IA em todo o ciclo de vida do software. O futuro da programação impulsionada por IA não está longe — ele já chegou.
