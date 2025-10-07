Inteligência artificial Automação de TI

Anunciamos o IBM Project Bob: seu parceiro de IA para desenvolvimento de software mais rápido e inteligente

publicado 10/07/2025
Pessoas em um escritório com pouca luz em mesas trabalhando em notebooks e monitores

Autora

Neel Sundaresan

General Manager, Automation and AI

IBM

O IBM Project Bob não é apenas mais um assistente de programação, é seu parceiro de desenvolvimento de IA. 

Projetado para funcionar da sua maneira, o Project Bob se adapta a seu fluxo de trabalho, desde o projeto até a implementação. Quer seja modernizando sistemas legados ou desenvolvendo algo totalmente novo, o Bob ajuda você a enviar código de qualidade mais rápido.

Com fluxos de trabalho agênticos, segurança integrada e flexibilidade de implementação de nível empresarial, o Bob não apenas automatiza tarefas, ele transforma todo o ciclo de vida de desenvolvimento de software. De projetos de modernização a novas versões de aplicações, o Bob torna o desenvolvimento mais inteligente, seguro e eficiente.

O que diferencia o Bob

Pense no Bob como seu desenvolvedor de pares e IDE com prioridade para a IA: uma ferramenta que entende sua intenção, sua base de código e as normas de sua organização.

  • Comprende sua intenção: entre no modo arquiteto para definir o escopo e projetar sistemas complexos ou colabore no modo código para migrar com rapidez e iterar com eficiência.
  • Compreende seu repositório: o Bob lê sua base de código, moderniza frameworks, refatora em escala e reformula plataformas com contexto completo.
  • Compreende suas normas: com conhecimento especializado integrado em FedRAMP, HIPAA e PCI, o Project Bob ajuda você a fornecer código seguro e pronto para produção sempre.

Recursos prontos para empresas

O Bob vai além das sugestões de código, com funcionalidades projetadas para o desenvolvimento empresarial do mundo real:

  • Fluxos de trabalho agênticos: o Bob divide tarefas complexas e coordena agentes especializados em código, testes, documentação e pipelines, garantindo que as melhorias se estendam por todo o seu repositório.
  • Varredura de segurança em linha: as varreduras integradas do Semgrep e as sugestões de correção ajudam você a realizar o "shift left" na segurança sem sair de seu IDE. Capacidade de trazer segurança quântica e outras varreduras de conformidade e vulnerabilidade para o IDE.
  • Implementação flexível: execute o Bob no macOS, Windows ou Linux e implemente em sua nuvem para atender aos requisitos de governança e residência de dados.
  • CLI e programação alfabetizada: use o BobShell para criar fluxos de trabalho repetíveis e autodocumentados, ideais para pipelines de CI/CD e atualizações orientadas por receitas.

Resultados comprovados em escala

Mais de 6.000 desenvolvedores da IBM já estão usando o Bob em projetos de modernização, segurança e desenvolvimento de novos aplicativos, onde estão obtendo uma média de 45% de ganhos de produtividade, liberando os desenvolvedores de trabalhos repetitivos e auxiliando-os em tarefas complexas. 

O futuro do desenvolvimento impulsionado por IA

O Bob representa a próxima evolução na engenharia de software, ajudando as equipes a modernizar sistemas legados, criar novas aplicações e manter normas de nível empresarial com facilidade.

Com o anúncio de hoje, o Bob entra no estágio de pré-visualização, marcando um passo importante na operacionalização da IA em todo o ciclo de vida do software. O futuro da programação impulsionada por IA não está longe — ele já chegou.

Quer acesso antecipado? Entre para a lista de espera para receber atualizações e ter a chance de ser selecionado para a pré-visualização.

Saiba mais Entre para a lista de espera hoje mesmo