Anunciamos o IBM Project Bob: seu parceiro de IA para desenvolvimento de software mais rápido e inteligente

Projetado para funcionar da sua maneira, o Project Bob se adapta a seu fluxo de trabalho, desde o projeto até a implementação. Quer seja modernizando sistemas legados ou desenvolvendo algo totalmente novo, o Bob ajuda você a enviar código de qualidade mais rápido.

Com fluxos de trabalho agênticos, segurança integrada e flexibilidade de implementação de nível empresarial, o Bob não apenas automatiza tarefas, ele transforma todo o ciclo de vida de desenvolvimento de software. De projetos de modernização a novas versões de aplicações, o Bob torna o desenvolvimento mais inteligente, seguro e eficiente.