Produtos IBM reconhecidos no Prêmio de Melhor Classificação do TrustRadius de 2026

Os compradores de tecnologia dependem cada vez mais dos insights de pares para avaliar soluções, compreender os resultados do mundo real e tomar decisões com confiança. O feedback independente dos clientes tornou-se um dos sinais mais confiáveis de que a tecnologia agrega valor na prática.

É por isso que temos orgulho de compartilhar que, com base inteiramente em avaliações verificadas de clientes, 22 produtos da IBM foram escolhidos vencedores do Prêmio de Melhor Classificação do TrustRadius de 2026. Esse reconhecimento reflete as experiências de clientes e parceiros que usam essas soluções todos os dias para administrar, proteger e modernizar seus negócios.