Produtos IBM reconhecidos no Prêmio de Melhor Classificação do TrustRadius de 2026

Esse reconhecimento reflete as experiências compartilhadas por clientes e parceiros que usam esses produtos todos os dias.
Os compradores de tecnologia dependem cada vez mais dos insights de pares para avaliar soluções, compreender os resultados do mundo real e tomar decisões com confiança. O feedback independente dos clientes tornou-se um dos sinais mais confiáveis de que a tecnologia agrega valor na prática.
É por isso que temos orgulho de compartilhar que, com base inteiramente em avaliações verificadas de clientes, 22 produtos da IBM foram escolhidos vencedores do Prêmio de Melhor Classificação do TrustRadius de 2026. Esse reconhecimento reflete as experiências de clientes e parceiros que usam essas soluções todos os dias para administrar, proteger e modernizar seus negócios.
Os prêmios de melhor classificação do TrustRadius se baseiam no sentimento direto do cliente, classificações, avaliações e feedback de uso de profissionais reais. Para os compradores de tecnologia, esse reconhecimento oferece uma visão objetiva sobre o desempenho dos produtos da IBM em ambientes de produção, em diferentes setores e em escala empresarial.
Entre IA, dados, automação, segurança, integração e infraestrutura, os produtos premiados refletem um tema consistente: ajudar as organizações a transformar a complexidade em vantagem operacional, atendendo às demandas de escala, governança e desempenho.
Os seguintes produtos da IBM foram reconhecidos nas categories de mercado associadas:
Cada reconhecimento representa a validação do cliente nas categories mais importantes para as empresas modernas, em que confiabilidade, governança e resultados não são negociáveis.
Esses prêmios são possíveis graças aos clientes e parceiros que dedicaram um tempo para compartilhar suas experiências. Cada avaliação ajuda os colegas a avaliar soluções com maior confiança e ajuda as equipes de produtos da IBM a continuarem aprimorando as tecnologias das quais os clientes dependem para administrar seus negócios.
Se você é cliente ou parceiro da IBM e ainda não compartilhou sua experiência, considere a possibilidade de deixar uma avaliação no TrustRadius. Sua perspectiva ajuda a moldar o mercado, informar os compradores e influenciar o futuro dos produtos que você usa.