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Inteligência artificial Automação de TI

Produtos IBM reconhecidos no Prêmio de Melhor Classificação do TrustRadius de 2026

Esse reconhecimento reflete as experiências compartilhadas por clientes e parceiros que usam esses produtos todos os dias.

Publicado 10/06/2026

Os compradores de tecnologia dependem cada vez mais dos insights de pares para avaliar soluções, compreender os resultados do mundo real e tomar decisões com confiança. O feedback independente dos clientes tornou-se um dos sinais mais confiáveis de que a tecnologia agrega valor na prática.

É por isso que temos orgulho de compartilhar que, com base inteiramente em avaliações verificadas de clientes, 22 produtos da IBM foram escolhidos vencedores do Prêmio de Melhor Classificação do TrustRadius de 2026. Esse reconhecimento reflete as experiências de clientes e parceiros que usam essas soluções todos os dias para administrar, proteger e modernizar seus negócios.

Produtos vencedores do prêmio de melhor classificação da TrustRadius de 2026

Os prêmios de melhor classificação do TrustRadius se baseiam no sentimento direto do cliente, classificações, avaliações e feedback de uso de profissionais reais. Para os compradores de tecnologia, esse reconhecimento oferece uma visão objetiva sobre o desempenho dos produtos da IBM em ambientes de produção, em diferentes setores e em escala empresarial.

Entre IA, dados, automação, segurança, integração e infraestrutura, os produtos premiados refletem um tema consistente: ajudar as organizações a transformar a complexidade em vantagem operacional, atendendo às demandas de escala, governança e desempenho.

Os seguintes produtos da IBM foram reconhecidos nas categories de mercado associadas:

  • IBM API Connect | Gerenciamento de API
  • IBM Apptio | Gestão de Negócios de Tecnologia
  • IBM Aspera on Cloud | Migração para a nuvem; Transferência de arquivos gerenciada
  • IBM Cloud Object Storage | Infraestrutura como serviço; Armazenamento em nuvem; Armazenamento em objeto
  • IBM Cloudability | Gerenciamento de custos de nuvem; Gerenciamento de nuvem
  • IBM Cognos Analytics | Business intelligence full-stack; Descoberta de dados e visualização; Business intelligence (BI); preparação de dados
  • IBM Db2 | Banco de dados como serviço (DBaaS); Data Warehouse; Bancos de dados relacionais; Data warehouse na nuvem
  • IBM Guardium | Segurança de Bancos de Dados; Análise de dados de segurança
  • IBM Instana | Monitoramento de infraestrutura de TI; Gerenciamento de desempenho de aplicações (APM); Observabilidade; Monitoramento do Kubernetes; Monitoramento da experiência digital (DEM)
  • IBM Maximo Application Suite | Gestão de ativos empresariais; Gestão de serviços de TI (ITSM); Sistemas computadorizados de gestão de manutenção
  • IBM Planning Analytics | Análise de dados da força de trabalho; Gerenciamento de desempenho corporativo; Orçamento e previsão; Planejamento e análise financeira (FP&A)
  • IBM SPSS Statistics | Análise preditiva de dados; Análise estatística
  • IBM Storage FlashSystems | Armazenamento em matriz flash empresarial
  • IBM Targetprocess | Desenvolvimento ágil; Gerenciamento de produtos; Objetivos e principais resultados (OKR)
  • IBM Turbonomic | Gestão de custo na nuvem; Gestão de nuvem; AIOps
  • IBM Verify | Gerenciamento de identidade; Gerenciamento de acesso e identidade do cliente (CIAM); Gestão e Administração de identidade; Software de detecção e resposta a ameaças de identidade
  • Portfólio IBM watsonx Code Assistant | Geração de código de IA
  • IBM Watsonx Orchestrate | Assistente virtual inteligente; Criador de agentes de IA
  • IBM watsonx.ai | Aprendizado de máquina; MLOps; IA generativa empresarial; Desenvolvimento de IA
  • IBM watsonx.data | Data lakehouse
  • IBM watsonx.governance | Governança de IA
  • IBM webMethods Hybrid Integration | Troca eletrônica de dados (EDI); Plataforma de integração como serviço (iPaaS); Gestão de API; Transferência gerenciada de arquivos (MFT)

Agradecemos aos nossos clientes e parceiros

Cada reconhecimento representa a validação do cliente nas categories mais importantes para as empresas modernas, em que confiabilidade, governança e resultados não são negociáveis.

Esses prêmios são possíveis graças aos clientes e parceiros que dedicaram um tempo para compartilhar suas experiências. Cada avaliação ajuda os colegas a avaliar soluções com maior confiança e ajuda as equipes de produtos da IBM a continuarem aprimorando as tecnologias das quais os clientes dependem para administrar seus negócios.

Se você é cliente ou parceiro da IBM e ainda não compartilhou sua experiência, considere a possibilidade de deixar uma avaliação no TrustRadius. Sua perspectiva ajuda a moldar o mercado, informar os compradores e influenciar o futuro dos produtos que você usa.

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Rebecca Green

Director, Client Voice (Reviews, Stories and Advocacy)

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