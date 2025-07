O IBM Planning Analytics expande a pegada de carbono da nuvem com a implementação na região de Mumbai da AWS

Enquanto outros podem oferecer hospedagem local, o IBM Planning Analytics se destaca de quatro maneiras críticas:

Inteligência integrada, não apenas armazenamento: a IBM integra décadas de conhecimento em IA em forecasting, diagnóstico e explicabilidade de forma nativa no software. Os clientes obtêm respostas, não apenas acesso. Conformidade sem comprometimento: projetada para setores altamente regulamentados, a IBM oferece auditabilidade avançada, controles de segurança e frameworks de governança de nível empresarial — além dos padrões básicos de hospedagem. Escalabilidade confiável com o mecanismo TM1: o Planning Analytics da IBM lida com planejamento complexo e de alto volume em escala — em finanças, cadeia de suprimentos e operações. Ele foi testado nos ambientes mais exigentes do mundo. Ecosistema conectado, uma responsabilidade do fornecedor: o IBM Planning Analytics faz parte de um stack unificado de IA e análise de dados — abrangendo IA agêntica (watsonx Orchestrate), IA generativa (watsonx.ai), Cognos Analytics, Apptio, Envizi e muito mais. Sem necessidade de juntar ferramentas. Sem pontos cegos. Apenas integração sem dificuldades e responsabilidade de ponta a ponta de um parceiro confiável.

Não é apenas a proximidade da nuvem. O IBM Planning Analytics traz o planejamento inteligente para casa.

"A tecnologia deve encontrar a ambição onde ela reside", diz Viswanath Ramaswamy, vice-presidente de tecnologia da IBM Technology Sales na Índia/Sul da Ásia. "Com esse lançamento, estamos estabelecendo a base digital para que as empresas indianas se transformem do planejamento estático em planejamento integrado de negócios com IA, oferecendo desempenho e agilidade contínuos."