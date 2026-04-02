A IBM está anunciando novos marcos de segurança e conformidade para o IBM Planning Analytics as a Service, reforçando seu papel como solução de planejamento confiável para organizações que operam em ambientes regulamentados e conscientes dos riscos.

Atualmente, os dados de planejamento refletem mais do que números. Previsões, planos de capital e cenários da força de trabalho sinalizam onde as organizações estão investindo e como a liderança está se preparando para o futuro. Nesse contexto, a governança não é apenas um requisito de conformidade, é uma prioridade de negócios.

Com a adição da conformidade com o SOC 2 e da avaliação IRAP no nível PROTEGIDO, o IBM Planning Analytics as a Service oferece uma garantia mais forte de que os ambientes de planejamento permanecem seguros, controlados e prontos para auditoria à medida que crescem.