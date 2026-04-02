O IBM Planning Analytics as a Service fortalece a confiança empresarial com a conformidade com o SOC 2 e a avaliação IRAP.
A IBM está anunciando novos marcos de segurança e conformidade para o IBM Planning Analytics as a Service, reforçando seu papel como solução de planejamento confiável para organizações que operam em ambientes regulamentados e conscientes dos riscos.
Atualmente, os dados de planejamento refletem mais do que números. Previsões, planos de capital e cenários da força de trabalho sinalizam onde as organizações estão investindo e como a liderança está se preparando para o futuro. Nesse contexto, a governança não é apenas um requisito de conformidade, é uma prioridade de negócios.
Com a adição da conformidade com o SOC 2 e da avaliação IRAP no nível PROTEGIDO, o IBM Planning Analytics as a Service oferece uma garantia mais forte de que os ambientes de planejamento permanecem seguros, controlados e prontos para auditoria à medida que crescem.
O IBM Planning Analytics as a Service foi projetado para ajudar as organizações a escalar o planejamento e, ao mesmo tempo, manter o controle. Essas atualizações mais recentes reforçam que os controles são aplicados de forma consistente, a colaboração permanece governada e a prontidão para auditoria está integrada à plataforma.
À medida que o planejamento se expande entre funções e regiões geográficas, as organizações podem manter uma abordagem consistente à governança sem introduzir complexidade adicional. As equipes de segurança podem confiar em controles estabelecidos, enquanto as equipes de planejamento podem estender o uso com confiança.
O IBM Planning Analytics as a Service, disponível na AWS e Azure, já realizou a avaliação IRAP, demonstrando sua adequação para setores altamente regulamentados e organizações do setor público.
Isso ajuda as organizações a reduzir a incerteza ao avaliar a postura de segurança, avançar com mais eficiência por meio das aprovações regulatórias e manter uma responsabilidade clara entre os controles. Também apoia discussões sobre governança no nível executivo, onde a transparência e a garantia são críticas.
O IBM Planning Analytics as a Service agora está em conformidade com o SOC 2, oferecendo validação independente em termos de segurança, disponibilidade e confidencialidade.
Isso reflete o monitoramento contínuo e a disciplina operacional em vez de uma certificação única. As organizações se beneficiam de evidências mais claras e padronizadas que respaldam auditorias, processos de aquisição e avaliação de risco de terceiros.
A conformidade com o SOC 2 pode ajudar a simplificar a integração de fornecedores e reduzir o esforço necessário para responder a avaliações de segurança. Os testes de penetração regulares apoiam ainda mais o gerenciamento proativo de riscos.
O planejamento empresarial exige coordenação entre finanças, RH, operações e equipes regionais, que geralmente trabalham com dados confidenciais.
Com os resultados das avaliações SOC 2 e IRAP já definidos, as organizações podem expandir o planejamento entre equipes e regiões geográficas, mantendo uma governança sólida. As avaliações de segurança e conformidade podem ser concluídas de forma mais eficiente, ajudando a reduzir os atrasos que normalmente atrasam a adoção.
Com a conformidade com o SOC 2 e a conclusão de uma avaliação IRAP, o IBM Planning Analytics as a Service oferece o nível de confiança que as organizações esperam de uma plataforma de planejamento moderna.
Ele fornece um ambiente de planejamento pronto para escalar e alinhado às expectativas comerciais e regulatórias, permitindo que as equipes se concentrem em melhores decisões e resultados, mantendo uma forte governança e controle.
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