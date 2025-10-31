A IBM foi nomeada Líder no 2025 Gartner Magic Quadrant para Governance, Risk and Compliance Tools, Assurance Leaders pelo IBM OpenPages

A jornada de GRC da IBM começou com a aquisição da OpenPages em 2010. Desde então, evoluímos de uma poderosa ferramenta de conformidade para uma plataforma de GRC habilitada para IA que dá suporte ao gerenciamento de risco corporativo moderno.

"Por mais de uma década, estamos reinventando como governança, risco e conformidade podem funcionar, incorporando IA e automação ao OpenPages para tornar o gerenciamento de riscos mais rápido, mais inteligente e mais conectado em toda a empresa", disse Sripriya Srinivasan, Gerente Geral, de Produtos de Software Centrais, Suporte de Software e SRE.

A IBM foi um dos primeiros fornecedores de GRC a integrar IA em sua plataforma, a partir de 2016, e continuamos a liderar de forma responsável desde então. Em 2023, lançamos os recursos de IA generativa e grandes modelos de linguagem (LLM) no OpenPages, possibilitando que os clientes automatizem os principais processos de GRC, como mapeamento de controle, coleta de evidências e documentação. Essas inovações transformaram o GRC de supervisão manual em uma função inteligente e orientada por insights que acelera como as organizações respondem às mudanças.

Com base nesses avanços, a IBM desenvolveu recursos de IA agêntica que permitem que um agente inteligente faça recomendações de aplicabilidade de conformidade, avançando ainda mais na automação e nos insights em GRC.

Junto com o IBM watsonx.governance, o OpenPages ajuda os clientes a adotar a IA de forma responsável em escala, fornecendo supervisão tanto para os riscos tradicionais dos negócios quanto para os desafios emergentes de governança de IA.