A IBM foi nomeada Líder no 2025 Gartner Magic Quadrant para Governance, Risk and Compliance Tools, Assurance Leaders pelo IBM OpenPages

A IBM foi nomeada líder no 2025 Gartner Magic Quadrant para Governance, Risk and Compliance (GRC) Tools, Assurance Leaders pelo IBM OpenPages.
Para nós, esse reconhecimento reflete como trabalhamos junto aos clientes para modernizar suas práticas de governança, risco e conformidade, utilizando IA, automação e dados para ajudá-los a responder aos riscos com maior agilidade e confiança.
A avaliação do Gartner reconheceu a IBM pela sua “Capacidade de Execução e Abrangência de Visão”.
Acreditamos que esse reconhecimento ressalta três pontos fortes duradouros da nossa abordagem:
Juntos, esses recursos ajudam nossos clientes a transformar a governança e a conformidade de uma obrigação em uma vantagem estratégica, e é isso que acreditamos que diferencia a IBM no cenário de GRC em evolução.
A jornada de GRC da IBM começou com a aquisição da OpenPages em 2010. Desde então, evoluímos de uma poderosa ferramenta de conformidade para uma plataforma de GRC habilitada para IA que dá suporte ao gerenciamento de risco corporativo moderno.
"Por mais de uma década, estamos reinventando como governança, risco e conformidade podem funcionar, incorporando IA e automação ao OpenPages para tornar o gerenciamento de riscos mais rápido, mais inteligente e mais conectado em toda a empresa", disse Sripriya Srinivasan, Gerente Geral, de Produtos de Software Centrais, Suporte de Software e SRE.
A IBM foi um dos primeiros fornecedores de GRC a integrar IA em sua plataforma, a partir de 2016, e continuamos a liderar de forma responsável desde então. Em 2023, lançamos os recursos de IA generativa e grandes modelos de linguagem (LLM) no OpenPages, possibilitando que os clientes automatizem os principais processos de GRC, como mapeamento de controle, coleta de evidências e documentação. Essas inovações transformaram o GRC de supervisão manual em uma função inteligente e orientada por insights que acelera como as organizações respondem às mudanças.
Com base nesses avanços, a IBM desenvolveu recursos de IA agêntica que permitem que um agente inteligente faça recomendações de aplicabilidade de conformidade, avançando ainda mais na automação e nos insights em GRC.
Junto com o IBM watsonx.governance, o OpenPages ajuda os clientes a adotar a IA de forma responsável em escala, fornecendo supervisão tanto para os riscos tradicionais dos negócios quanto para os desafios emergentes de governança de IA.
Governança, risco e conformidade não são mais gerenciados de forma isolada. Agora abrangem TI, operações, finanças, jurídico e estratégia. Conectar essas equipes por meio de dados compartilhados e automação é essencial.
A IA está transformando a forma como esse trabalho é feito. Antes visto como puramente reativo, o GRC está se tornando proativo e preditivo, permitindo que as organizações identifiquem riscos potenciais antes que eles escalem, otimizem os controles dinamicamente e melhorem a velocidade e a precisão das decisões, resultando em um impacto positivo nos resultados.
Em todos os setores, a pesquisa da IBM mostra que as organizações estão repensando a forma como gerenciam os riscos na era da IA:
Essa transformação já está acontecendo em toda a nossa base de clientes.
Nossos clientes estão liderando essa mudança, usando o IBM OpenPages para simplificar a conformidade, conectar dados e fortalecer a visibilidade dos riscos em toda a empresa.
Nos serviços financeiros, a CNP Vita Assicura (uma das principais seguradoras da Itália) adotou o IBM OpenPages para modernizar seu framework empresarial de risco e conformidade. Ao automatizar avaliações de risco e centralizar atividades de controle, a seguradora reduziu os requisitos de entrada de dados em até 70%, melhorou a eficiência de relatórios e aumentou a visibilidade em todas as unidades de negócios. O resultado é maior transparência, consistência e prontidão para auditoria em toda a organização.
No setor de energia e transporte, aNavigator Gas (uma das principais proprietárias e operadoras de transportadoras de gás liquefeito) fez uma parceria com a IBM e a Deloitte para implementar o Deloitte Sense, uma plataforma de GRC personalizada criada com base no IBM OpenPages. A plataforma centraliza os fluxos de trabalho de conformidade, permite geração de relatórios em tempo real e ajudou a empresa a reduzir os custos de auditoria interna em mais de 50%, melhorando a colaboração entre equipes internas e auditores externos.
Esses clientes refletem uma tendência mais ampla: as organizações estão usando o IBM OpenPages não apenas para atender aos requisitos de conformidade, mas para liberar vantagem estratégica, transformando a governança e o gerenciamento de riscos em motivações de resiliência e crescimento.
O IBM OpenPages continua sendo a solução preferida para empresas com requisitos avançados de governança, ambientes regulatórios complexos e programas de ERM maduros. Sua arquitetura é compatível com a integração profunda entre sistemas e permite que os líderes de risco gerenciem controles e frameworks de forma consistente em toda a empresa.
Aplicando as lições aprendidas com o trabalho com empresas globais, a IBM expandiu suas ofertas de SaaS para tornar esses mesmos recursos acessíveis a organizações de pequeno e médio portes. Essas ofertas reduzem o custo e a complexidade da implementação e, ao mesmo tempo, permitem um time to value mais rápido por meio de uma implementação eficiente e escalabilidade integrada. À medida que as expectativas regulatórias evoluem e a adoção da IA acelera, a IBM continua comprometida em ajudar os clientes a gerenciar riscos de forma inteligente e construir confiança desde o início, por meio da automação orientada por IA, implementação simplificada e adoção de IA responsável em escala.
Para nós, esse reconhecimento da Gartner ressalta o sucesso de nossos clientes e nosso compromisso compartilhado de avançar na governança inteligente impulsionada por IA.
Explore como o IBM OpenPages e o IBM watsonx.governance ajudam as organizações a fortalecer a governança, gerenciar riscos e dimensionar a IA de forma responsável.
Leia o relatório Gartner Magic Quadrant
Saiba mais sobre o IBM OpenPages
Este gráfico foi publicado pela Gartner, Inc. como parte de um documento de pesquisa mais amplo e deve ser avaliado no contexto desse documento. A IBM pode disponibilizar o documento do Gartner mediante solicitação.
Gartner, Magic Quadrant for Governance, Risk and Compliance Tools, Assurance Leaders, By Joel Backaler, Devanshu Mehrotra, 27 de outubro de 2025
A Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações de pesquisa e não recomenda que os usuários de tecnologia selecionem apenas os fornecedores com as classificações mais altas ou outras designações. As publicações de pesquisa da Gartner consistem em opiniões da organização de Pesquisa e Consultoria da Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fato. A Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, em relação a esta pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a uma finalidade específica.
GARTNER é uma marca comercial registrada e marca de serviço da Gartner, Inc. e/ou de suas afiliadas nos EUA e internacionalmente; Magic Quadrant é uma marca registrada da Gartner, Inc. e/ou de suas afiliadas e é usada aqui com permissão. Todos os direitos reservados.